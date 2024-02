FAČR vyhlásila soutěž na využití areálu na Strahově. Může vzniknout nový stadion

Po vyhlášení této mezinárodní soutěže tak nepřichází v úvahu prodej pozemků, proti němuž se funkcionáři FAČR vyslovili, existuje však v rámci vyhlášení této soutěže možnost, že se může realizovat projekt jinde na jiném pozemku v Praze s možností směny se strahovským pozemkem. Ten nadále udržuje s náklady v jednotkách milionů korun ročně samotná asociace, přičemž tuto údržbu i sama hradí.

"Soutěž děláme proto, aby byla asociace dostatečně transparentní. Zacházíme s velkým majetkem a je potřeba, aby to právně i ekonomicky bylo naprosto čisté, což je dneska jednoznačně požadavek doby," nechal se slyšet šéf českého fotbalu Petr Fousek, jenž zároveň dodal, že celková hodnota pozemků na Strahově činí něco kolem miliardy korun. Svazový místopředseda Jiří Šidliák ho doplnil o možné výhody, které lze v souvislosti s touto soutěží očekávat. "Očekáváme od toho především posílení sportovní infrastruktury, ať už ve formě velkého stadionu, nebo velkého tréninkového centra. Druhý benefit pro FAČR by měl být významný finanční příspěvek pro asociaci po dobu práva stavby, která je stanovena na 30 let," sdělil konkrétně.

Zájemci o přihlášení se do mezinárodní soutěže se mohou hlásit až do 8. dubna, přičemž pak se jednotlivé návrhy vyhodnotí, aby se rozhodlo o vítězi. Stát by se tak mělo 30. května na valné hromadě FAČR. Následně bude mít vítěz devět měsíců na to, aby předložil asociaci architektonicko-urbanistické studie, poté bude mít pět let na přípravu a vyřízení veškerých potřebných náležitostí a dalších pět let na samotnou stavbu projektu. Z toho všeho tak tedy vyplývá, že projekt by měl být hotový nejpozději v roce 2035.

Dalších 30 let po dokončení stavby bude majitel stavby v nájmu s tím, že vedle mnoha dalších podmínek umožní české fotbalové reprezentaci hrát na tomto stadionu její reprezentační zápasy. Po uplynutí těchto třiceti let se pak majitel stavby stane kompletním vlastníkem a to nejen stavby, ale i pozemku.

"Předpokládáme, že zájemce bude stavět efektivně, v dostatečné kvalitě, protože ta infrastruktura bude následně sloužit jeho potřebám. Výsledkem soutěže v první fázi nebude konkrétní stadion nebo tréninkové centrum, bude to návrh řešení. My varianty podle předem stanovených kritérií porovnáme a vybereme vítěze," prozradil, jak bude proces mezinárodní soutěže probíhat, Ondřej Chmela, advokát společnosti Deloitte. Jeho kolega Petr Graca pak k tomu ještě dodal: "Záměrem soutěže je získat co nejvýhodnější nabídku. Rozhodujícím kritériem je výše nabízené ceny, kdo nabídne nejvyšší hodnotu."

Už od června loňského roku se v souvislosti se strahovským pozemkem a stadionem Evžena Rošického mluví o zájmu ze strany pražské Sparty, která už asociaci nabídla své finanční prostředky na výstavbu nového stadionu, na kterém by své domácí zápasy nehráli jen Pražané, ale nastupovala b na něm i reprezentace. Tehdejší sparťanský generální ředitel František Čupr hovořil o čtyřech miliardách korun, které by šly na výstavbu nového stadionu. "Jednání se Spartou probíhají od loňska, pokračovala i letos. Sparta signalizovala svůj zájem se do soutěže zapojit. Hodně se používá termín národní stadion, ale tak to být nemusí. FAČR to nestaví. Takže záleží, kdo to bude provozovat, jaká bude forma dalších podmínek a podobně," prozradil předseda FAČR Fousek, že jednání se Spartou rozhodně neskončilo.

To ostatně potvrzuje i současný sparťanský generální ředitel Tomáš Křivda, jenž na sociální síti X uvedl: "Chceme na tomto projektu s FAČR spolupracovat, soutěže se zúčastníme. Máme zájem na Strahově vybudovat moderní stadion, který posune český fotbal zase o kus dopředu."

Sparta ale není jediná, která má zájem o strahovské pozemky. Soutěž o ně totiž zajímá i jejího rivala z Edenu. "Podmínky výběrového řízení, podobně jako všechny dokumenty zveřejňované FAČR, určitě podrobně prostudujeme," uvedl pro server iSport.cz předseda představenstva sešívaných Jaroslav Tvrdík.

Cílem FAČR je mít na Strahově tréninkové centrum i stadion, k čemuž stanovila pro zájemce o pozemky minimální požadavky, které však můžou být překročeny. Co se týče nové arény, tak ta by měla mít, podle těchto minimálních požadavků, až 30 000 míst a měla by splňovat kritéria UEFA pro stadiony druhé nejvyšší kategorie 4. Není pak tajemstvím, že FAČR vzhledem k dopravní infrastruktuře v souvislosti s výstavbou nového strahovského areálu spolupracuje i s pražským magistrátem.