Finále Ligy mistrů za oceánem? Američané se netají svou ambicí si za to připlatit

Pokud by se k takovému kroku přistoupilo, stalo by se tak poprvé od roku 1955, tedy od založení soutěže, že by se její finále hrálo mimo starý kontinent. Jenže Čeferin vidí příležitost, jak fotbal v Severní Americe ještě více zpopularizovat.

"Je to možné. Už jsme o tom diskutovali, ale pak bylo mistrovství světa, v roce 2024 bude Euro. Letos bude finále v Istanbulu, v roce 2024 v Londýně a 2025 v Mnichově, pak uvidíme," nechal se slyšet Čeferin konkrétně a pokračoval: "Američané jsou připraveni platit za to nejlepší. Takže budou sledovat evropský fotbal, stejně jako milovníci basketbalu v Evropě sledují NBA. Šokovalo mě, že finále mistrovství Evropy sledovalo v USA víc lidí než finále NBA. Třicet zápasů Eura mělo sledovanost jako Super Bowl."

Podle slovinského funkcionáře je však v případě USA coby hostitelské země finále Ligy mistrů problémem časový posun, jelikož pro Evropany by to znamenalo, že by se duel hrál kolem půlnoci jejich času. Tedy pokud by se hrálo na západním pobřeží USA.

Jen pro připomenutí, už teď je jisté, že v roce 2026 o elitní fotbal v Americe nepřijdou. Nejen v USA a Kanadě, ale i v Mexiku se totiž právě toho roku bude konat nejbližší mistrovství světa ve fotbale, nově se 48 účastníky.