Až 29. srpna. S takovým datumem počítá UEFA pro finále Ligy mistrů, píší média

Stejně jako většina evropských národních fotbalových soutěží jsou i evropské poháry přerušeny od března kvůli pandemii. Ještě před přerušením se stihlo v této sezóně 2019/20 rozehrát v obou soutěžích osmifinále Jak nyní informuje britský tisk, nejnověji UEFA v současných jednáních pracuje s plánem hovořícím o restartu evropských pohárů 28. července.

Jak už bylo výše zmíněno, před pár dny přišel španělský deník AS s další možnou variantou, jak evropské poháry v této sezóně dohrát, přičemž se v nich počítá se změnou herního systému. V této variantě by odpadly ve všech zbývajících fázích soutěží odvetné zápasy, což by tak umožnilo je dohrát během pouhých dvou srpnových týdnů a na neutrální půdě bez diváků. Vrcholy obou těchto soutěží by tak byly na pořadu dne až tehdy, kdy by se dohrály všechny evropské národní fotbalové soutěže.

Vedle tohoto plánu však existuje i další možná varianta, jak dohrát evropské poháry. Ta pro změnu počítá s jejich restartem už na začátku července, což by tak znamenalo, že by se mohly dohrát paralelně s národními ligami. Podle této varianty by se pak naopak finále obou soutěží mohly uskutečnit již na přelomu července a srpna. I zde se počítá se zápasy bez publika.

Každopádně vvšechny tyto zmíněné varianty počítají s tím, k čemu se v předešlých dnech hlásil sám předseda UEFA Aleksander Čeferin a to tedy konkrétně s tím, aby se aktuálně přerušená sezóna evropských pohárů po svém restartu dohrála nejpozději do konce srpna. Jinak by musel ročník 2019/20 evropských pohárů zrušen.