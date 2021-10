Barcelona padla doma s Bayernem, Ronaldo svým gólem k výhře Rudých ďáblů nepomohl

S Bayernem Mnichov bude mít kdokoli těžkou práci s jeho skolením, natož pak Barcelona. Ta se v těchto dobáh plné přestavby spíše trápí, což dokumentovala i v tomto zápase Ligy mistrů. Ve 33. minutě musel fanoušek Barcelony skousnout první přesnou trefu bavorského velkoklubu, o kterou se postaral Müller. Pomohl mu i bránící Garcia, jenž míč nešťastně tečoval do protipohybu gólmana Ter Stegena. Pro Müllera to by nejen již 49. gól v této soutěži, ale i již sedmý gól proti Barceloně, což znamená, že nikomu jinému se tak střelecky proti Kataláncům nedaří.

A protože se po přestávce dvakrát trefil Lewandowski, bylo vymalováno. Navíc hráči Barcelony ani jednou za zápas nevystřelilo na branku soupeře, což se jí v Lize mistrů přihodilo poprvé od sezóny 2003/04. Barcelona si připsala ještě jedno nechvalné prvenství. Poprvé totiž v evropských soutěžích Katalánci prohráli tři domácí zápasy za sebou.

Ve druhém utkání skupiny E pak bezbrankově remizovaly mezi sebou týmy Dynama Kyjev a Benfiky Lisabon. Šaparenko se sice už po třech minutách trefil, jenže jeho gól nakonec nebyl uznán VARem kvůli ofsajdu.

Ronaldova trefa k výhře Rudých ďáblů nepomohla, v Seville byly k vidění čtyři penalty za poločas

Prohru si v tento večer připsal vedle Barcelony i další fotbalový velikán a to Manchester United. Tomuto velkoklubu nepomohla ani ta skutečnost, že už ve 13. minutě skóre otevřel Cristiano Ronaldo, jenž tak nastoupil mimochodem do 177. zápasu v Lize mistrů, čímž tak vyrovnal rekord španělského gólmana Ikera Casillase. Stal se mimochodem také prvním fotbalistou, kterému se povedlo podruhé za sebou vstřelit první gól nového ročníku Ligy mistrů. Poprvé se tak stalo v sezóně 2009/10, kdy takto pomohl Realu Madrid k výhře 5:2 nad Curychem.

Ještě před tím než odešli oba týmy na poločasovou přestávku do šaten, Manchester United šel do deseti a to kvůli tomu, že druhou žlutou kartu viděl Wan Bissaka. A když tak uběhla hodina hry, Bern své přesilovky využil a Ngamaleu tak tehdy z pravé strany zaskóroval, 1:1. Všichni si už mysleli, že tímto výsledkem také duel nakonec skončí, jenže v páté minutě nastavení se Siebatcheu dostal k míči po špatné Lingardově rozehrávce a otočil tak na konečných a překvapivých 2:1.

Poněkud netradiční první poločas byl k vidění v zápase skupiny G mezi Sevillou a Salcburkem. V němm byly totiž nařízeny hned čtyři penalty. Mimochodem, bylo tomu tak poprvé v historii Ligy mistrů, kdy se takto za poločas zahrávaly čtyři penalty. První z nich se kopala již ve 13. minutě, kdy ji měl k dispozici Salcburk, ale Adeyemi nezamířil mezi tři tyče. Sedm minut na to zahrával penaltu opět Salcburk, tentokrát byl Adeyemi faulovaným. K puntíku se tehdy postavil Sučič a ten už hosty rozradostnil, 0:1. Sučič mohl po dalším faulu na Adeyemiho z penalty skórovat i ve 37. minutě, jenže tentokrát trefil tyč. Neuvěřitelný první poločas byl zakončen vyrovnáním na 1:1 poté, co, světe, div se, zahrávali penaltu pro změnu domácí. Tři minuty před přestávkou skóroval Rakitič. A protože další góly už nepadly, výsledkem 1:1 zápas taky skončil.

Konečné výsledky zápasů 1. kola základních skupin fotbalové Ligy mistrů UEFA (14.9.2021):

SKUPINA E:

Dynamo Kyjev - Benfica Lisabon 0:0

FC Barcelona - Bayern Mnichov 0:3 (0:1)

Branky: 56. a 85. Lewandowski, 33. Müller

SKUPINA F:

Young Boys Bern - Manchester United 2:1 (0:1)

Branky: 66. Moumi Ngamaleu, 90. + 5. Siebatcheu - 13. Ronaldo

Villarreal - Bergamo 2:2 (1:1)

Branky: 39. Trigueros, 74. Danjuma - 6. Freuler, 83. Gosens

SKUPINA G:

FC Sevilla - Salcburk 1:1 (1:1)

Branky: 42. Rakitič (z pen.) - 21. Sučič (z pen.)

Lille - Wolfsburg 0:0

SKUPINA H:

Malmö - Juventus Turín 0:3 (0:3)

Branky: 23. Alex Sandro, 43. Dybala (z pen.), 45. + 1. Morata

Chelsea - Zenit Petrohrad 1:0 (0:0)

Branka: 69. Lukaku