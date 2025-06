Pro Plzeň bude prvním soupeřem v boji o Ligu mistrů Servette Ženeva. Ostravu i Spartu čekají buď Legia Varšava nebo Aktobe

Viktoria Plzeň bude bojovat o to, aby doplnila dalšího českého zástupce Slavii, která má jistou účast v ligové fázi coby úřadující český šampion. Protože Západočeši v uplynulé sezóně 2024/25 skončil v české nejvyšší soutěži na druhé příčce, kvalifikovalo je to umístění do 2. předkola Ligy mistrů.

Než se ve středu dospělo k očekávanému losu, Plzeň už věděla, že bude mezi nenasazenými mužstvy v osudí a tak tudíž věděla, na jaké možné tři soupeře může narazit. Nakonec tak tedy los v Nyonu rozhodl o tom, že to nebude ani Panathinaikos Atény, ani Brannu Bergen, ale Servette Ženeva, se kterým mají zkušenost z loňského března. Tehdy v rámci osmifinále Konferenční ligy dvakrát uhrál bezbrankovou remízu, aby o postupujícím do čtvrtfinále rozhodly v domácí odvetě penalty. V nich nakonec svěřenci kouče Miroslava Koubka vyhráli 3:1.

V tom samém ročníku evropských pohárů narazil ženevský celek před tím na podzim ve skupinové fázi Evropské ligy narazil na Slavii, se kterou dvakrát prohrál 0:2 doma a 0:4 v Edenu. "Sledovali jsme los poctivě v přímém přenosu. Se Servette máme zkušenosti, už nějaký zápas jsme úspěšně tady i u nich odehráli. Těšíme se na to a přijmeme to s respektem. Teď to začne opačně než minule (první zápas doma – pozn.red.). Věřím, že naše domácí prostředí a ten první zápas budou rozhodující," okomentoval pro klubovou televizi výsledek losu jeden z plzeňských asistentů Marek Bakoš.

Své možné soupeře poznal po středečním losu i Baník Ostrava, který se poprvé představí ve 2. předkole Evropské ligy. Tento třetí tým poslední sezóny české ligy narazí na vítěze dvojzápasu 1. předkola Legia Varšava vs. Aktobe (Kazachstán). Mine ho tak Braga či Lugano, ale také někdo z dvojice AEK Larnaka-Partizan Bělehrad. Kouč Slezanů Pavel Hapal se zkušenostmi z polské ligy (trénoval Zaglebie Lubin) nyní nechtěl přemítat, s kým by mohl dvojzápas 2. předkola sehrát. "První zápas doma je pro diváky určitě fajn. Věřím, že vyprodáme stadion a fanoušci nám stejně jako třeba vloni proti Kodani připraví úžasnou kulisu. Ale na vše ostatní si musíme počkat," uvedl pro klubový web a pokračoval: "Na Legii jsem během angažmá v Polsku svůj tým vedl a atmosféra na stadionu byla opravdu bouřlivá, po této stránce to bylo složité. Ale uvidíme, jak to všechno dopadne, nechci podceňovat ani Aktobe. I když papírově je Legia favoritem a většinově veřejnost asi očekává, že postoupí."

S největší pravděpodobností dojde k třaskavému polsko-slezskému souboji, jelikož právě polský celek je favoritem dvojzápasu s Aktobe. Je držitelem patnácti polských titulů s tím, že v sezóně 2024/25 skončil v polské lize až pátý. Kompenzoval to však ziskem polského poháru. Mimochodem, právě v této sezóně oblékal dres Legie i český legionář Tomáš Pekhart, který tam působil už od roku 2019 až do vypršení smlouvy, tedy do konce sezóny 2024/25.

V poslední sezóně se pak Legie účastnila Konferenční ligy, v níž došla až do čtvrtfinále, kde nestačila na londýnskou Chelsea. S českým soupeřem se naposledy utkala před čtyřmi lety a to konkrétně v rámci 4. předkola Evropské ligy se Slavií. Tehdy před Pražany postoupila po výsledcích 2:2 venku a 2:1 doma.

Los pak rozhodl, že poražený z dvojzápasu Legia Varšava vs. Aktobe narazí ve 2. předkole Konferenční ligy na pražskou Spartu, která v české lize skončila až čtvrtá a to ještě díky remíze 1:1 s Olomoucí v posledním kole nadstavby. Po roce sparťany povede jako trenér navrátilec Brian Priske, strůjce sparťanských titulů z let 2023 a 2024.

Zatímco loni se Sparta si poprvé po 19 letech zahrála Ligu mistrů, nyní se budou muset snažit dostat do hlavní fáze nejnižšího evropského poháru, tedy Konferenční ligy. Druhé předkolo této soutěže hrála pod tehdy novým sparťanským koučem Priskem i v roce 2022, ovšem tehdy nestačila na Viking Stavanger.

Co se týče termínů předkol, 2. předkolo Ligy mistrů načne Plzeň doma 22. nebo 23. července, týden na to přijde na řadu venkovní odveta, první zápas 2. předkola Evropské i Konferenční ligy je na programu 24. července s tím, že Ostravané hrají svůj první zápas doma, zatímco Pražané venku.