Blíží se senzace pod Eiffelovou věží? K Messimu by mohl přijít také Cristiano Ronaldo

Tento dvaadvacetiletý francouzský reprezentant si totiž po příchodu Lionela Messiho klade otázku, zda bude pro něj pod Eiffelovou věží místo a začíná tak čím dál více přemýšlet o svém odchodu. Italský deník Gazzeta Dello Sport v této souvislosti připomíná ten fakt, že tomuto forvardovi vyprší smlouva v PSG až v červnu 2022.

To, že by měl Mbappé v klubu končit, však vyvracel samotný prezident PSG Nasser Al-Khelaifi na tiskové konferenci, která se konala kvůli příchodu Lionela Messiho. Právě Al-Khelaifi by ale měl podle již zmiňovaného deníku Diario AS přemýšlet o tom, že by v případě odchodu Mbappého přilákal do Paříže k Messimu a Neymarovi i Cristiana Ronalda.

O budoucnosti Kyliána Mbappého by mělo být jasno nejdříve v pondělí, Al Khelafi, i když si má příchod Cristiana Ronalda přát, není nakloněn k tomu, aby se uskutečnil již během tohoto přestupového období. I bez Ronalda má totiž v současnosti superútočnou sílu a i proto by klidně Mbappého pak prodal coby volného hráče. Je to tak nejpravděpodobnější varianta odchodu mladého Francouze po sezóně 2021/22, pokud on se nakonec nedomluví na novém kontraktu.

V tom případě by PSG hrálo do karet i to, že by po sezóně 2021/22 měl být volným hráčem i Cristiano Ronaldo, kterému taktéž v červnu příštího roku vyprší smlouva s Juventusem.

Pokud by tedy nakonec k příchodu Cristiana Ronalda do Francie došlo, znamenalo by to pro něj působení v již ve čtvrté zemi po Anglii, Španělsku a Itálii. Mimochodem, v těchto zemích se mu podařilo pokaždé vyhrát tamní ligový titul a byla byto docela rarita, kdyby se mu to podařilo v případě přestupu do PSG i ve Francii. A kdyby se hvězdný Portugalec po příští sezóně s PSG domluvil na dvouleté smlouvě, byl by ve francouzské metropoli do svých 39 let. Právě v tomto věku prý uvažuje o tom, že by se přesunul buď do USA nebo do Kataru.