Další zdravotní trable nároďáku. Proti Walesu nemůže Šilhavý počítat s Havlem

Připomeňme, že Milan Havel nastoupil do čtvrtečního duelu se Švédy coby střídající hráč a na hřišti tak dohromady strávil 45 minut. Těsně před koncem základní hrací doby mohl rozhodnout o vítězství pro Čechy, kdyby tehdy z voleje trefil branku a nemířil mimo. Nakonec duel vyhráli Švédové gólem Quaisona ze 110. minuty.

Jedná se oblíže nespecifikované zranění a pokud by se snad jednalo o nějaké vážnější zranění, musela by se o něj strachovat i Plzeň. Nemohl by totiž nastoupit příští neděli do ligového šlágru se Slavií.

Během této neděle se národní tým přesunul do Cardiffu, kde bude v pondělí čekat svěřence kouče Jaroslava Šilhavého, který tak má nyní k dispozici 22 hráčů, předzápasový trénink. Zápas je pak na programu v úterý od 20:45 a bude se tak jednat o reprízu dvou vzájemných duelů s Velšany, které se hrály v rámci kvalifikace na MS. Dodejme, že v kvalifikační tabulce nakonec skončil Wales druhý před třetím Českem.

Ve čtvrtek se v úvodu baráže Velšané utkali s Rakouskem,, které porazili 2:1.