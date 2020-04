LFA bude s vládou jednat o restartu ligy v pondělí, Svoboda požaduje zvýšení počtu osob

V pondělí 27. dubna také kromě toho, že LFA začne jednat s vládou o fotbalových soutěžích, zasedne Ligový výbor, na kterém hodlá LFA řešit další možný vývoj situace. V rozhovoru pro Českou televizi Dušan Svoboda už ale stihl prozradit, že se bude snažit vyjednat navýšení maximálního počtu osob na jednotlivých fotbalových zápasech tak, aby mohl být každý zápas bez diváků vůbec uskutečněn. "Je trochu těžké to říci paušálně. K organizačnímu zajištění utkání na stadionu pro dvacet tisíc nebo pro sedm tisíc lidí potřebujete trochu jiný počet lidí. Ale když to mám říct generálně, tak nějakých zhruba 130 lidí je nějaká spodní hranice, kdy to utkání jste schopní zorganizovat i s tím, že jste schopní zprostředkovat kontakt s médii," řekl konkrétně Svoboda.

Podle něj by v případě maximálního počtu 50 až 100 zúčastněných osob by fotbalové zápasy, i když by byly bez diváků, šly jen stěží zorganizovat.

"Byli jsme schopní zápasy uspořádat i v tomto limitu, ale to bylo opravdu už hodně za hranou. Bez přítomnosti médií. Když tam nejsou fanoušci, tak naopak přítomnost médií je důležitá. Takže když se budeme bavit o nějakých 130, 140 lidech, jsme schopní zajistit utkání v nějakém standardu," řekl k tomu Svoboda, který zároveň přivítal zrychlené uvolňování, ke kterému česká vláda přistoupila. "Určitě je to pro nás dobrá zpráva. Možná ještě podstatnější zpráva je, že se k tomuto datu, které tomu předchází, umožňuje svým způsobem plnohodnotný trénink. Je důležité, než se spustí ostré soutěžní zápasy, aby byl hráčům umožněný plnohodnotný trénink. S těmi souboji, kontaktem. Bez toho se ostré zápasy spustit nedají. Riskovali bychom zranění hráčů. Tohle je dobrá zpráva ze včerejška. Díky tomu se znovuspuštění profesionálních soutěží blížíme."

Podle slávisty Coufala je největším problémem pro fotbalisty zvýšená zátěž

Fakt urychlení postupného uvolňování pohopitelně vítají i samotní fotbalisté. Například slávista Vladimír Coufal se nechal slyšet, že by pro něj rozhodně nebyl problém do zápasu nastoupit.

"Trénujeme týden. Nehráli jsme nějakou průpravnou hru, ale věřím, že v nějakém režimu by to asi šlo, protože automatismy v sobě máme a trenéři to do nás hustí pořád. Takže si myslím, že bychom to zvládli, i když by to asi nebyla nějaká top úroveň. Ale určitě bychom se dostali na nějaké procento výkonnosti a myslím, že by to nebylo zas tak špatné," řekl přesněji Coufal, který ovšem vidí potíž ve zvýšené zátěži poté, co museli být fotbalisté nuceni o dlouhé pauze trénovat pouze doma individuálně. Díky tomu tak může fotbalistům hrozit snadno zranění.

"To je druhá věc, jak se k tomu přizpůsobí tělo, když půjdete po období okleštěného tréninku rovnou do ostrého zápasu. To záleží na každém individuálně," reagoval těmito slovy Coufal na dosavadní trénování ve skupinkách po osmi lidech. V takovém režimu se může trénovat teprve od pondělí tohoto týdne. Nicméně, i takový způsob trénování Coufal vítá. "Lepší než běhat po lese, čehož jsme měli už dost. I když souboje a hra trochu chybí, ale věřím, že postupně k tomu dojdeme," dodal slávikstický obránce, jenž je zároveň i českým reprezentatem.