Rozhodnuto! Roman Berbr byl vzat do vazby. Skončí v ní i Rogoz s rozhodčími?

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

V neděli se rozhodlo o tom, že místopředseda Fotbalové asociace ČR (FAČR) Roman Berbr, jehož v pátek spolu s dalšími devatenácti lidmi zadržela policie, bude nakonec vzat do vazby. Pro server Sport.cz tuto informaci potvrdil Berbrův právní zástupce Filip Seifert. „Mohu potvrdit, že Obvodní soud pro Prahu 6 rozhodl o vzetí pana Romana Berbra do vazby. My se domníváme, že k tomu nejsou žádné důvody a podali jsme na místě stížnost,“ nechal se slyšet Seifert po svém opuštění justičního paláce se sídlem v Praze na Míčánkách. "Pokud jde o trestní stíhání, i s ním nesouhlasíme, podali jsme stížnost a budeme se řádně hájit," pokračoval pak s tím, že celou věc nebude dále komentovat.