Slzy tekly proudem. Messi potvrdil před novináři svůj konec v Barceloně

"Chtěl jsem zůstat, s Barcelonou jsme byli domluveni. Je to těžké, rok a půl hrajeme bez fanoušků. Hodlal jsem se náležitě rozloučit. Barceloně jsem dal všechno od prvního do posledního dne. Doufám, že se jednoho dne vrátím, slíbil jsem to dětem. Chci pomoci tomuto klubu, aby byl nejlepší," uvedl ve svém proslovu jeden z nejlepších fotbalistů světa.

Právě s ním mělo být klubové vedení domluveno na dvou variantách, jak spolu pokračovat dál. Jednak byl ve hře návrh na dvouletou smlouvu splatnou po pěti letech a jednak také na pětiletou smlouvu, přičemž by Messiho plat byl nižší o 50 procent. Proti těmto návrhům však byla samotná španělská liga se svými finančními pravidly.

Není divu, že poté, co vyšla na světlo světa zpráva o Messiho konci v Barceloně, objevila se hned řada zájemců o jeho služby. Nejvíce se v této souvislosti mluví o Paris Saint Germain. Podle francouzského deníku L'Equipe by měl Messi už v neděli a nebo v pondělí odcestovat do francouzské metropole a absolvovat tam potřebnou zdravotní prohlídku k tomu, aby se pak mohl v tamním klubu setkat mimo jiné se svým bývalým spoluhráčem z Barcelony Neymarem či Kylianem Mbappém.

Připomeňme, že s Barcelonou byl Lionel Messi spjat už od svých 13 letech, přičemž v roce 2004 se objevil poprvé v tamním A-týmu. Za něj pak nastoupil celkem k 778 utkáním, během kterých zaznamenal dohromady 672 gólů. Díky tomu je tak nejen nejlepším střelcem klubové historie, ale i fotbalistou s největším počtem startů v dresu katalánského velkoklubu. Dotáhl Barcelonu k celkem 35 trofejím, z toho desetkrát vyhrál španělskou ligu a čtyřikrát pak Ligu mistrů.

Letos v červenci pak v dresu Argentiny dovedl k trofeji pro mistra Jižní Ameriky, jednalo se o jeho první velkou trofej, kterou vyhrál s národním týmem. Na tomto kontinentálním šampionátu to pak bylo první zlato pro Argentinu od roku 1993.