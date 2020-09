Teplický Kučera oslabil svůj tým rapem. Před zápasem vystoupil v pražském klubu

„Utkání se nám začalo hroutit jak domeček z karet už dopoledne, když vypadl Kučera," nechal se slyšet po zápase se Slavií kouč Teplic Stanislav Hejkal. Ten tak tedy vedle dvou rychlých gólů z úvodu zápasu, dvou zraněních a také červené karty pro Heidenreicha ono porušení interních klubových předpisů ze strany Tomáše Kučery. „Bez čtyř hráčů základu v deseti na Slavii je to složité," věděl Hejkal.

Kučera už se se svým rapem připomněl před dvěma lety, kdy v jednom ze svých songů zpourážel nejen pražskou Spartu, ale i třeba Romana Berbra či Miroslava Peltu.

Kučera by byl dozajista členem základní sestavy Teplic v pátečním zápase, neboť stejně jako celé teplické mužstvo, tak i on byl negativně testován na covid-19. Po zjištění, že Kučera vystupoval v pražském klubu, byla proti jeho nástupu do zápasu především pražská Slavia připravující se na úterní zápas play-off Ligy mistrů. Sešívaní sami najeli v těchto dnech na přísný režim spočívající i v tom, že fotbalisté byli izolováni od svých rodin. „Se Slavií jsme případ komunikovali. Já s trenéry, Štěpán Vachoušek s Jirkou Bílkem, sportovním ředitelem, a náš pan šéf Šedlbauer mluvil s panem Tvrdíkem. Slavii se to nelíbilo, dělají všechno, aby se jim tady koronavirus nevyskytl, proto jsme šli touhle cestou," prozradil kouč Hejkal.

Kuriózní případ tak ukázal, že má vedení pražské Slavie velmi dobrý přehed o dění v tuzemské lize a to i díky sociálním sítím. Právě na Twitteru už v srpnu dával Kučera vědět, že se svou jihlavskou skupinou 58G ve čtvrtek večer v Praze vystoupí. Nepočítal však se šéfem Slavie Jaroslavem Tvrdíkem, podle všeho hodně aktivním uživatelem právě této sociální sítě.

Teplice nechtěly ohrozit účast Slavie v Lize mistrů. Klub sáhne k pokutě pro hráče

Slavia tak o případu Kučera věděla daleko dříve než samotné Teplice, ty reagovaly až v pátek ráno. „Dlouho bylo jasné, že utkání na Slavii odehrajeme už v pátek. Opravdu jsme nevěděli, že nastane tohle, a proto jsem o tom s Kučerou ani neměl možnost dopředu mluvit," řekl Hejkal a pokračoval: „Slavii samozřejmě přejeme, aby byla v Lize mistrů úspěšná. Rozhodně jsme nechtěli nijak ohrozit jejich úterní zápas proti Midtjyllandu."

Není tedy vyloučeno, že Tomáše Kučeru nemine finanční pokuta. „Interní záležitost klubu. Ale určitě se k tomu nějak postavíme," zakončil teplický stratég.