V případě, že by Messi v klubu zůstal, Barcelonu by to zničilo, vysvětloval klubový šéf

Katalánský velkoklub byl s jeho největší fotbalovou hvězdou domluven hned na dvou variantách jejich budoucí spolupráce. Buď se uvažovalo o dvouleté smlouvě splatném v pěti letech a nebo o pětiletém kontraktu. Ani jedna možnost ale nakonec neuspěla.

Jak se nechal slyšet klubový šéf Laporta, kvůli jeho předchůdci Josepu Mariu Bartomeuovi se Katalánci aktuálně nachází v daleko horší finanční situaci než jak se původně předpokládalo. V případě, že by ke smlouvě mezi klubem a Messim nakonec došlo, znamenalo by to, že případné výdaje za platy by pak představovaly 110 procent z příjmů, zatímco bez Messiho v kádru by to bylo 95 procent.

"Klub je nad vším, dokonce i nad nejlepším hráčem světa. Nemohu udělat rozhodnutí, které by nás mohlo zničit," uvedl k tomu na páteční tiskové konferenci Laporta a pokračoval: "Leo chtěl zůstat, takže není šťastný. Všichni jsme chtěli jeho pokračování, ale teď je to realita, která nejde změnit. On ví, že mu přeju jen to nejlepší, ať půjde kamkoliv. Barca je jeho domovem, rozšířil klubovou sbírku trofejí a my mu budeme vždycky vděční. Leo je nejúspěšnějším hráčem v historii klubu. Byl představitelem nejlepší barcelonské éry. Dneškem začíná nová éra."

Dodejme, že Messi je spojen v klubem FC Barcelona již od svých 13 let a od roku 2004 nastupoval za jeho A-tým, za který nastoupil k 7788 duelům, během kterých zaznamenal celkem 672 branek. Díky tomu je tak bezkonkurenčně nejlepším kanonýrem v klubové historii, stejně tak je hráčem s největším počtem startů v dresu katalánského velkoklubu. Celkem pak za své působení v Barceloně získal s tímto klubem hned 35 trofejí, přičemž z toho desetkrát vyhrál ligovou soutěž a čtyřikrát pak Ligu mistrů.

Nejnověji se tak ve fotbalovém zákulisí spekuluje o tom, že by se měl Messi přesunout do Paris Saint Germain, kde by se tak opět setkal se svým bývaým parťákem z Barcelony Neymarem. Ve hře je i možné působení v Manchesteru City, kde by se zase setkal s bývalým koučem Barcelony Pepem Guardiolou.