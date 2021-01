Změní se formát letošního fotbalového Eura? Místo 12 zemí by se mohlo hrát jen ve čtyřech

Glasgow, Dublin, Bilbao, Amsterdam, Kodaň, Mnichov, Řím, Petrohrad, Budapešť, Londýn, Baku a Bukurešť. To jsou města, ve kterých by se měly hrát zápasy mistrovství Evropy 2021, kterého se zúčastní i česká reprezentace, jež se nachází ve skupině s Anglií, Chorvatskem a Skotskem. Především Baku a Bukurešť pak daly najevo, že by byly neradi, kdyby se šampionát měl uskutečnit bez diváků, ale co by se dalo dělat.

S variantou bez diváků samozřejmě samotná UEFA počítá, chce počkat do dubna a podle toho, jak právě tehdy bude pandemická situace v celém světě vypadat. A jak mnoho lidí bude proočkovaných. Mluví však o velmi malé pravděpodobnosti, že by se snad na stadiony v létě diváci podívali.

A to i přesto, že z celové sady tří milionů vstupenek byla dosud prodána více než polovina. Ovšem do 26. ledna měli fanoušci zakoupené lístky vrátit, UEA ale zatím neví, kolik lidí tak učinilo. Stejně tak pochopitelně neví, jak bude hygienická a epidemiologická situace v Evropě v červnu a v červenci vypadat a kolik lidí dostane povolení od svých vlád na fotbalový svátek vycestovat.

Jak však uvádí novináři z The Times, ze sídla UEFA v Nyonu unikly informace o tom, že by mohly existovat výjimky, se kterými by se v případě takových omezení mohlo počítat. Například by jedna z nich spočívala v tom, že na každý daný stadion by mohl určitý počet domácích diváků, takže třeba do londýnského Wembley, kde by své zápasy hrála i Česká republika, by mohl dvacet až třicet procent z celkové kapacity. Další výjimky by se pak mohly týkat fanoušků účastnických mužstev, kterým by je mohly udělit jejich národní vlády.

Počítá se prý s tím, že by se fanoušci na zápasy základních skupin, osmifinále a čtvrtfinále nedostali, na semifinále a finále by se jich mohlo dostat dva a ž tři tisíce z nich. A to s tím, že by se tito fanoušci přesunuli leteckým mostem do Londýna hned v den daných zápasů a po jejich konci by zase zamířili hned na letiště a vrátili by se zpátky do svých zemích.

Není tak proto divu, že UEFA začíná uvažovat o restartu prodeje vstupenek, přičemž by majitelé prodaných vstupenek tyto vstupenky vrátily a opět by si je koupily až tehdy, kdy bude jasné, kolik fanoušků se na mistrovství nakonec dostane.

Dvanáct pořadatelských zemí zúžit na čtyři? Záložní varianta v případě zhoršení epidemiologické situace

Během tohoto týdne se sám šéf UEFA Aleksander Čeferin nechal slyšet o tom, že UEFA stále počítá s původním plánem fotbalového Eura. „EURO je stěžejní soutěží pro všechny evropské reprezentační týmy a zásadním zdrojem financí pro rozvoj fotbalu. UEFA se proto zavázala uspořádat EURO 2020 ve všech dvanácti městech, jak bylo původně plánováno." řekl konkrétně.

Logicky by byl rád, aby se tak stalo. Už jen proto, kolik peněz pořadatelská města dosud investovala do potřebné infrastruktury. Pokud by se totiž pořadatelství města zřekla, nemohly by počítat s finančním odškodněním ze strany UEFA. V případě, že by nepřišla města o pořadatelství svou vinou, ae vinou UEFA, finančního odškodnění se budou jistě dožadovat a to klidně i prostřednictvím soudu.

I proto bylo tak všem 12 městům předloženo několik možných scénářů, ke kterým by se měla tato města vyjádřit do začátku dubna. „Musíme jim, stejně jako vládám jejich zemí, poskytnout co nejvíc času, abychom si vytvořili přesný obraz toho, co bude možné v červnu a červenci," vysvětlil Čeferin.

Pokud by došlo přeci jenom ke zúžení pořadatelských zemí, UEFA podle zákulisních informací nepočítá, že by se letošní Euro mělo uskutečnit jen v jedné zemi, nebo jen v jednom městě. Tedy podobným způsobem, jakým se odehrál v loňské sezóně závěrečný turnaj Ligy mistrů. Mluví se i v tomto případě o více zemích, konkrétně o následujících čtyřech: o Anglii, Německu, Portugalsku a Rusku.

Mluvčí české fotbalové reprezentace Petr Šedivý však uvedl, že v současnosti se český tým připravuje na to, že se šampionát odehraje v původně plánovaných 12 zemích. "Chystáme se dál na původní variantu s dvanácti měst. Pokud by UEFA formát turnaje jakkoliv změnila, zareagovali bychom na to, ale nyní přípravy neměníme."