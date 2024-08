Fotbalová noční můra v Ostravě. Plzeň a Mladá Boleslav jdou v předkolech o poháry dál

Co se týče plzeňských Viktoriánů, ti se snažili nenavázat na svůj prví zápas s Kryvbasem v tom, že v Košicích jim nevyšel první poločas. Po čtrnácti minutách hry se tak snažil o daleko lepší první poločas ze strany Plzně její nová posila Vašulín. Ten však po souboji s gólmanem Kliščukem hlavičkoval mimo. Jenže bohužel pro Západočechy to byla jediná příležitost v rámci první půle a tak tedy i tentokrát Plzni tato část hry nevyšla podle představ. Kopic se sice snažil o zahrožení po střele z voleje, tak ale byla zblokována.

Proto tak klidně mohl otevřít skóre soupeř, konkrétně pět minut před koncem první půle se Makytšyn rozhodl vypálit zpoza vápna, gólman Tvrdoň ji vyrazil, následná Kuzykova dorážka opět zpoza vápna mířila jen těsně vedle. Ukrajinci byli v prvním poločase nebezpečnější především díky pokusům a rychlé protiútoky.

Uklidnění tak ze strany domácích přišlo v 52. minutě, kdy Šulc nacentroval zprava tak dokonale před branku, kde se ocital Vašulín a ten se hlavičkou tentokrát nemýlil, 1:0. Posílený Vašulín mohl záhy po přehrání gólmana Kliščuka zaskórovat podruhé, kdyby ale z velkého úhlu netrefil tyč. V 65. minutě se snažil o vyrovnání Adu, ovšem minul. A protože větší šanci už v zápase Kryvbas neměl, Plzeň pomalu kráčela k postupu.

Viktoriáni po zbytek zápasu totiž hru nejenže zlepšili, ale také ji kontrolovali. Navíc ještě mohli vedení zvýraznit především zásluhou střídajícího Vydry, ten však v ani jedné ze svých dvou příležitostí nebyl v závěru úspěšný. Dalším soupeřem tak v rámci 4. předkola Evropské ligy budou skotští Hearts.

Fotbalisté Mladé Boleslavi si o poločase vynadali a pak sklapli „Csaplárovu past“

Kvůli válce Izraele s Hammásem museli fotbalisté Mladé Boleslavi odehrát svůj zápas s Hapoelem Beer Ševou v bulharské Loveči a proto tak nebylo divu, že tamní hlediště zela prázdnotou. V takové atmosféře sice začali Středočeši lépe, když po devíti minutách hry se Kušej po spolupráci s Langhamerem dostal ke střele, která nakonec obstřelila tyč.

Nicméně to ale byli „domácí“, kteří vstoupili do zápasu gólově. O dvě minuty později totiž po Hatuelově centru došlo k Buryánově přizvednutí a k následné úspěšné hlavičce Ahmeda, který otevřel skóre střelou pod horní tyč, 1:0 pro Hapoel.

O rychlé vyrovnání se snažil Vydra, ovšem ten neprostřelil při střele z první clonu hráčů před ním. Navzdory výsledku to byla spíše Mladá Boleslav, která hrála lepší fotbal a svědčí o tom i ta skutečnost, že gólman Trmal zakročoval poprvé ve 27. minutě, když si poradil s Kangwou i s Hatuelou.

Když ve své další příležitosti v zápase selhal Kušej, následoval po ní, stejně jako v prvním případě, další gól Hapoelu. Stalo se tak ve 42. minutě, kdy na Yosefiho centr nedosáhl brankář Trmal, balon tak klepl pouze před sebe, aby zblízka na 2:0 navýšil Turgeman. Přestože se ještě před odchodem do kabin snažil o snížení Vydra, jenž to zkoušel znovu z voleje, stav se již v první půli nezměnil.

Vypadalo to, že už jsou svěřenci kouče Davida Holoubka odepsaní, jenže zdání klamalo. Napomohlo tomu i střídání, když na hrací plochu po návratu z kabin nově přišli John a Mareček. Právě druhý jmenovaný za chvíli hlavičkoval do břevna, aby Ladra následně z dorážky zavelel k obratu, 2:1.

Tato branka padla z rohového kopu a právě tento typ standardní situace byl ze strany Středočechů ten nejnebezpečnější. Po rohu padl i druhý boleslavský gól v 59. minutě, kdy Kzušejův centr nasměroval do branky Králik.

Na Hapoelu bylo rázem vidět, jak jsou zaskočeni a dělali všechno proto, aby zabránili rostoucímu mladoboleslavskému tlaku. Jenže ani střídání k jeho zastavení nevedla. Navíc od začátku poslední čtvrthodiny hráli v deseti, když byl stoper Tibi po druhé žluté vyloučen po faulu loktem v souboji s Ladrou. Po rozehrávce volného přímého kopu Mareček zamířil podruhé v zápase balon do tyče.

Rostoucí tlak Středočechů vyústil v obrat skóre v 81. minutě, kdy Ladra přidal svou druhou přesnou trefu z přímého kopu, 3:2 pro Boleslav. Záhy se vyznamenal gólman Trmal proti Ganahově zakončení. Když v 90. minutě přidal pojišťující branku Kušej, jenž se tak konečně trefil, Mladá Boleslav se toužila dočkat už jen závěrečného hvizdu. Během dlouhého nastavení ale ještě přišly dvě červené karty pro frustrované domácí.

Ostravě přišlo trénování penalt vniveč. Po heroickém sympatickém výkonu s Kodaní v nich selhala

Zaplněný vítkovický stadion doufal po nadějném výsledku z prvního zápasu, který sice Baník Ostrava v Kodani prohrál, ovšem jen 0:1, že využije této pro tento klub nebývalé šance a prokouše se přes známý dánský celek do play-off o Konferenční ligu.

Od první minuty tak své miláčky hnali za jedním z nejlegendárnějších úspěchů. A od začátku se Baníku dařilo. Hýřil sebevědomím, nejednou si vytvořili územní převahu, několikrát se mu povedlo prodrat se kodaňskou defenzivou, ovšem několikrát se jejich šance nedočkaly přesné finální přihrávky. Se sympatickým aktivním pojetím hry pokračoval i nadále, ovšem dlouho nepřicházela žádná tutovka.

Dočkal se až ve 39. minutě, kdy se Juroška dokázal probít po pravé straně blíže k soupeřově bráně, následně se rozhodl oslovit Prekopa, ten ale ve skluzu zakončoval pouze do nohou brankáře Trotta. A tak si dali ostravští repete o pár minut později, konkrétně ve 43. minutě. Tehdy podobně načal akci z pravé strany u Ewertona, po němž pokračoval Buchta, jenž opět oslovil nabíhajícího Prekopa a tentokrát už se nemýlil, 1:0 pro Ostravu.

Vítkovický stadion pro samou radost naštěstí nespadl a mohlo se tak pokračovat dál. Pokračovat mohl Baník nadále svým tlakem, který si přenesl i do druhé půle. Krátce po obrátce se ke střele z voleje odhodlal Buchta, byl ale zblokován jedním z obránců. Protože se ani po poločase nezlepšila nikterak kodaňská ofenziva, byl poslán na hrací plochu Achúri a ten začal dělat výraznější neplechy. Vyvrcholily jedinou kodaňskou střelou mezi tři tyče v základní hrací době.

Na aktivitě Baníku to ale nic nezměnilo. Klidně totiž mohl duel i celý dvojzápas rozhodnout, kdyby ovšem gólman Trotta nevyrazil balon před hlavičkujícím Tankem. Kodaň v závěru normální hrací doby prakticky jen bránila a přála si prodloužení, kterého se dočkala.

I v něm mohli ostravští rozhodnout a opět u toho byl Tanko, jenž byl u jedné z mnoha tutovek. Tanko po vypíchnutí balonu v souboji s Garanangem totiž běžel sám na Trotta, přičemž balon nakonec poslal pouze do boční sítě.

Pak přišly na řadu ty zpropadené penalty. Protože se v rámci nich za Ostravu trefil pouze Kubala, přičemž Klíma, Ewerton, Frydrych a Chaluš neproměnili s tím, že jednou zamířil míč do tyče a třikrát se přestřelilo, vítkovický stadion ztichl. Co naplat, že skvělý gólman Markovič vychytal dvě penalty nohama. Pro Ostravu to bude ještě dlouho noční můrou.

Konečné výsledky odvetných zápasů 3. předkola evropských pohárů (15.8.2023):

Evropská liga:

Viktoria Plzeň – Kryvbas Kryvyj Rih 1:0 (0:0)

Branka: 52. Vašulín. Rozhodčí: Fesnic – Avram, Cerei – Popa (video, všichni Rum.). ŽK: Kliščuk, Steckov, Chomčenovskyj, Adu (všichni Kryvbas). Diváci: 10 657. První zápas: 2:1, postoupila Plzeň

Plzeň: Tvrdoň – Dweh, Hranáč, Jemelka – Kopic (85. Cadu), Kalvach, Červ, Havel – Šulc, Slončík (50. Jirka) – Vašulín (71. Vydra). Trenér: Koubek

Kryvbas: Kliščuk – Ponědělnik (84. Bandeira), Romančuk, Steckov, Dibango – Bizimana (61. Tverdochlib) – Kuzyk (71. Drambajev), Vakulko, Luňov (84. Kožuško), Mykytyšyn (61. Chomčenovskyj) – Adu. Trenér: J. Vernydub

Konferenční liga:

Hapoel Beer Ševa – FK Mladá Boleslav 2:4 (2:0)

Branky: 11. Ahmed, 42. Turgeman – 49. a 81. Ladra, 59. Králik, 90. Kušej. Rozhodčí: Jaanovits – Härsing, Roos – Tohver (video, všichni Est.). ŽK: Turgeman, Lopes, Blorian, Kangwa – Vydra, Trmal. ČK: 74. Tibi, 90.+3 Šušenačev, 90.+10 Elias (všichni Hapoel). První zápas 1:1, postoupila Mladá Boleslav

Beer Ševa: Eliasi – Mizrahi, Blorian, Tibi, Lopes–Gordana, Kangwa – Ahmed (75. Bareiro), Yosefi (63. Elias), Hatuel (57. Ganah) – Turgeman (63. Šušenačev). Trenér: Kozuch

Boleslav: Trmal – Kostka, Král, Králik, Fulnek – Langhamer (90.+7 Stránský), Vydra – Buryán (46. John), Mašek (46. Mareček), Kušej (90.+5 Matějovský) – Ladra (86. Pulkrab). Trenér: Holoubek

Baník Ostrava – FC Kodaň 1:0 (1:0, 1:0) po prodl., na pen. 1:2

Branka: 43. Prekop. Penaltu proměnili: Kubala – Mattsson, Achúri. Penaltu neproměnili: Klíma, Ewerton, Frydrych, Chaluš – Óskarsson, Elyonoussi. Rozhodčí: Attwell – Davies, Smith – Madley (video, všichni Angl.). ŽK: Buchta, Prekop – Elyonoussi, Melling, Garananga, Achouri, Clem. Diváci: 14 458. První zápas: 0:1, postoupila Kodaň

Ostrava: Markovič – Juroška (109. Fukala), Frydrych, Chaluš, Kpozo – Boula (117. Kubala), Rigo (109. Grygar) – Buchta (77. Holzer), Šín (80. Tanko), Ewerton – Prekop (77. Klíma). Trenér: Hapal

Kodaň: Trott – Diks (72. Clem), Vavro, Garananga (104. Pereira), Meling (60. Gočoleišvili) – Lerager, Falk (72. Mattsson), Delaney (41. Froholdt) – J. Larsson (60. Achúri), Óskarsson, Elyonoussi. Trenér: Neestrup