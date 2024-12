Fousek oznámil, že bude usilovat o obhajobu postu šéfa FAČR. Už má jisté dva protikandidáty

"Plním svůj slib, který jsem dal fotbalovému hnutí a zejména regionálnímu fotbalu v létě. Od ledna do března příštího roku proběhnou valné hromady okresních a krajských fotbalových svazů a myslím, že je naprosto správné, aby ještě před nimi jejich zástupci jasně věděli, zda současný předseda má zájem pokračovat. Jsem přesvědčen, že asociace byla v období našeho vedení úspěšná, a to sportovně i jinak. Ne vše se beze zbytku povedlo, ale právě proto považuji za svoji povinnost nabídnout kontinuitu," nechal se slyšet Fousek v odůvodnění svého kroku znovu kandidovat pro média.

Zároveň při té příležitosti vyjmenoval úspěchy, které se především na sportovním poli povedly v době jeho vedení. "Reprezentace mužů A hrála dvakrát na Euru a postoupila do Ligy národů A, reprezentace do 21 let byla také dvakrát na mistrovství Evropy. K postupu mají blízko i ženy a dařilo se i mládežnickým kategoriím. FAČR je ekonomicky stabilní, podstatně posílila řadou opatření také důvěryhodnost fotbalu," řekl konkrétně Fousek a pokračoval: "Asociace také realizovala velké projekty – ať už tuzemské, jako například řešení stadionu Evžena Rošického, změnu stanov FAČR nebo strategický plán, či mezinárodní, jako loňské finále Konferenční ligy a jiné. K nim desítky středních či menších."

Fousek byl první, kdo se odhodlal veřejně oznámit záměr kandidovat. V reakci na to zanedlouho oznámil svoji kandidaturu i zmiňovaný Tomáš Bárta z Ligové fotbalové asociace mající na starost řízení tuzemských profesionálních soutěží. Ten prozradil, že se tak rozhodl až a základě narůstající podpory. "V posledních měsících i na jednáních ligového výboru probíhaly diskuze o možných kandidátech na tuto funkci. Po nějakém čase některé významné české kluby za mnou přišly, jestli bych uvažoval o kandidatuře na předsedu FAČR. Po nějaké zralé úvaze i s vědomím podpory ligových klubů jsem přikývl. Chci kandidovat na předsedu FAČR," sdělil a dodal: "Před nedávnem jsem ještě o kandidatuře na předsedu FAČR vůbec nepřemýšlel. Tenkrát o tom ani nikdo nějak nepřemýšlel, že já bych mohl být předseda FAČR. Podpora a důvěra od největších klubů, od hodně ligových klubů, je pro mě čest a je poměrně zavazující. Časy se mění."

Následně uvedl, jakou podporou se může pyšnit. "Mám podporu ligových klubů, ale samozřejmě na valné hromadě je celkem 202 delegátů. Jsou z klubů z nižších soutěží, z krajských a okresních fotbalových svazů," řekl muž, jehož podporují nejen Sparta se Slavií, ale také Plzeň a Ostrava.

Tento bývalý brankář Liberce a jablonecký funkcionář je členem Ligové fotbalové asociace od jejího samotného počátku i následného osamostatnění, které se událo v roce 2016, kdy tak převzala řízení dvou nejvyšších českých fotbalových soutěží. I díky nejnovějším změnám stanov LFA z letošního dubna je Bártova funkce výkonného ředitele silnější s rozšířenými kompetencemi poté, co zrušily posty předsedy a místopředsedů ligového výboru. "Vizí a myšlenek mám spoustu, ale teď bych nerad něco prozrazoval. Do voleb je ještě spousta času. Kandidatura na takovou funkci nějakou kampaň předpokládá, ale na LFA do voleb zůstanu," zakončil Bárta.

Zatím posledním, který se přihlásil do boje o post šéfa českého fotbalu je bývalý politik a současný šéf třetiligového pražského Motorletu Rudolf Blažek. Ten nyní nechtěl být nikterak sdílnější ke své kandidatuře a odkázal na leden. "Svůj ucelený program představím v lednu," uvedl konkrétně pro server isport.cz šestapadesátiletý muž se zkušenostmi z pražské politiky, jenž byl mimo jiné i členem výkonné rady ODS, náměstkem pražského primátora či ministra obrany.

Připomeňme, že třetiligový Motorlet je partnerským klubem pražské Sparty a že se tak Blažek profiluje jako zástupce výkonnostního fotbalu. "Výkonnostní fotbal a mládež jsou moje hlavní oblasti zájmu, čímž neříkám, že profesionální ligy nebo reprezentace nejsou důležité," nechal se slyšet dále a prozradil, že se současným vedením českého fotbalu nesouhlasí. "Nechci stavět kandidaturu na negaci a kritice, ale k vedení fotbalu mám řadu výhrad, nejsem s tím ztotožněn. To je hlavní pohnutka, proč se chci stát předsedou," zakončil Blažek.