Asociace klubů reaguje na Dědka i hokejisty. Zkreslené a nepravdivé informace, tvrdí

Připomeňme, že CAIHP v čele s Liborem Zbořilem kvůli marketingovým právům a hráčským smlouvám podala podnět Uřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který tak bude prošetřovat veškeré dokumenty hokejových orgánů a jejich partnera BPA sport marketing. "Proti tvrzením, že výběr nového marketingového partnera extraligy proběhl v rozporu se zákonem a za nestandardních podmínek, se musíme kategoricky ohradit. Výběru marketingového partnera a přípravě smluv APK věnovala maximální pozornost. Z právního posudku, který pro APK připravila renomovaná advokátní kancelář, jasně plyne, že výběr marketingového partnera proběhl v souladu se zákonem, což je naprostý opak toho, co tvrdí jak pan Zbořil, tak i pan Dědek," nechal se na úvod reakce Loukota.

Podle něj není pravda ani to, že by snad od sezóny 2023/24 snad šla veškerá marketingová práva pod křídla APK. "Tak tomu v žádném případě není. Stejně jako tomu je v současné době - a platilo to prakticky vždy - i od sezony 2023/24 zůstává členům APK většina marketingových práv, jež si obchoduje každý klub sám," uvedl konkrétně Loukota.

Ten pak odmtá kritiku Petra Dědka, podle nějž by snad APK převedla marketingová práva na BPA za neodpovdající částku ve výši až miliardy korun. Podle Dědka, jehož společnost Relmost se taktéž ucházela o to být extraligovým marketingovým partnerem, ale v souboji s BPA neuspěla, by správná částka měla být dvojnásobně větší. "APK v rámci výběrového řízení obdržela dvě nabídky, které si byly v mnohém podobné, přičemž ani jedna z nich nezněla na částku, kterou pan Dědek uvádí. Jak tedy mohla APK postoupit marketingová práva za dvě miliardy, když nebyl nikdo, kdo by byl ochoten takovou částku zaplatit? Mimochodem ani návrh smlouvy předložený společností Relmost neobsahoval inflační doložku, ohledně které pan Dědek uvádí, že bez ní nelze prakticky žádnou smlouvu podepsat," připomněl Loukota.

Je potřeba připomenout, že hokejový klub Dynamo Pardubice, jehož je Dědek majitelem, je jediným klubem, který dosud novou smlouvu o postoupení části marketingových práv nepodepsal. A to navzdory tomu, že se APK snažila o podmínkách s pardubickým Dynamem dohodnout. "Nemůžeme se zbavit dojmu, že celou tu dobu neměl pan Dědek ve skutečnosti zájem se s APK dohodnout," řekl k tomu Loukota, jenž zároveň odmtá, že by snad chtěla APK někoho ze svých členů vyloučit. "Na půdě valné hromady APK se nikdy o vylučování nejednalo. Je ale třeba připustit, že si nelze rozumně představit, že by bylo možné hrát utkání extraligy například v aréně, ve které by nebyly plněny právní a marketingové závazky, které vyplývají ze smluvních vztahů APK."

V případě kolem osobnostních práv a pravidel s ním spojených, která kritituje šéf CAIHP Zbořil, jenž to má za pošlapání osobnostních práv, má taktéž Loukotoa za nepravdivá tvrzení. "APK si není vědoma, že by kdy nastal případ, aby hráči byli prezentováni způsobem, který by je dehonestoval. Jakékoliv dehonestující využívání osobnostních práv hráčů by bylo proti zájmům jak klubů, sponzorů, tak marketingových partnerů klubů i ligy jako takové. Navíc hráčská smlouva obsahuje pojistky, aby k ničemu takovému dojít nemohlo. A pokud by došlo, má hráč nástroje, jak se tomu bránit. tejně tak tvrzení pana Zbořila, že CAIHP nebyla nikdy přizvána k jednání, je nepravdivé, jelikož APK jednala s touto asociací například při změně hráčské smlouvy. A některé myšlenky se v novém vzoru této smlouvy dokonce objevily," řekl Loukota.

Ten hodlá přesto s ÚOHS spolupracovat. "V nejbližších dnech budou ÚOHS předloženy veškeré podklady, které jasně dokládají soulad jednání APK nejen se soutěžním právem," zakončil Loukota.