Dusno v českém hokeji. Netransparentní smlouvy s hráči a hrozba trestního oznámení

Začátkem tohoto týdne se po deseti letech tuzemský extraligový hokej dostal pod kuratelu Asociace profesionálních klubů ledního hokeje (APK LH), která se dohodla společně s Českým svazem ledního hokeje (ČSLH) na tom, že extraligu právě pod vedením APK LH bude muset hrát 10 až 14 týmů a že se tak extraliga rozhodně neuzavře, protože pokud by někdo tyto principy chtěl měnit, stane se tak jen se souhlasem ČSLH. Mimochodemm, mezi těmito principy patří i to, že do extraligy se postoupí buď přímým postupem nebo nově baráží o dvou až čtyřech týmech.

„V licenčním řádu jsme se zavázali garantovat prostupnost extraligy vůči první lize. Není na pořadu dne uzavření soutěže, prostupnost bude zachována. Buďto baráží 1+1, 2+2 nebo přímým postupem a sestupem," řekl k tomu Prokop Beneš, viceprezident APK LH.

Kromě toho všeho pondělní valná hromada asociace rozhodla o systému extraligy pro nadcházející sezónu 2022/23, která se bude hrát opět se čtrnácti mužstvy a tudíž bude na programu 52 kol. Po nich se prvníčtyři týmy dostanou přímo do čtvrtfinále play-off, týmy od 5. do 12. místa pak budou hrát předkolo play-off. Poslední čtrnáctý tým pak bude čekat baráž s vítězem play-off Chance ligy.

V pondělí se ještě rozhodlo o respektován klubů co se týče reprezentačních přestávek, ovšemi během nich může extraliga pokračovat, ovšem bez těch hokejistů, které budou zrovna na reprezentačním srazu.

APK LH má hned zaděláno na problém. Nová pravidla kolem smluv se nelíbí hokejistům

APK LH se svým marketingovým partnerem BPA sport marketing rozhodli ustanovit nová pravidla pro jejich vztahy k marketingovým právům a hráčským smlouvám, přičemž se na nich měla dohodnout s ČSLH. Platit by měla následujících pět sezón. Chystaná pravidla však nadvzedla ze židle Českou asociaci hokejistů (CAIHP).

„Útok organizátora české hokejové extraligy (APK LH) a jeho marketingového partnera (BPA sport marketing) na osobnostní práva hráčů považuji za bezprecedentní. Nově a netransparentně nastavené vztahy připraví hokejisty o možnost rozhodovat, jak může firma BPA sport marketing využívat jejich fotky i jména. Když to trochu přeženu, hráči mohou najít své obličeje třeba na kondomech a nebudou mít možnost tomu zabránit. Za 25 let své advokacie jsem neviděl větší smluvní paskvil. A hráči stejně musejí takto špatně postavené smlouvy podepsat. Nikdo se jich nezeptal, aby se vyjádřil k otázce marketingových práv. Tři roky jsem to z pozice prezidenta hráčské asociace zkoušel diplomaticky a selhal jsem. Lezl jsem do všech dveří a s prominutím všech tělesných otvorů, abych přesvědčil, že CAIHP je jediná asociace, která může za hráče jednat," uvedl k nově chystaným pravidlům očividně rozčílený prezident CAIHP Libor Zbořil.

Celou věc tedy dal k UOHS, který už podle Zbořilových informací měl v této věci zahájit šetření. „Mám informaci, že již obeslal jednotlivé kluby s dotazem o jejich vyjádření k našemu podnětu," sdělil konkrétně a rád by, kdyby se CAIHP zúčastniljednání o nových pravidlech kolem hráčských smluv.

Dosud však byla zveřejněna jen rámcová podoba smluv pro registraci APK LH, přičemž každý klub si tak může upravit detaily podle svého mínění, popřípadě podle dohody s daným hokejistou. „Pokud ÚOHS zahájí správní řízení z moci úřední, je prostor, aby vydal předběžné opatření. Může nastat i situace, že předběžné opatření zakáže veškeré plnění již uzavřených smluv mezi ČSLH a APK LH, mezi APK LH a BPA, mezi kluby a hráči," dodal Zbořil.

Podle asociace hokejistů svaz v tomto případě, kdy je po boku APK LH a BPA sport marketing, využívá a zneužívá tak svého dominantního postavení na trhu. V rozporu se zákony ukládá hokejistům povinnost jednostranně všechna jejich osobnostní práva za nevýhodných podmínek na kluby a až poté na BPA sport marketing. Může tak učinit prostřednictvím oněch hráčských smluv, jejichž uzavření je pro všechny hokejisty povinné. „Hráči jsou součástí systému za přenesení svých osobnostních práv a nemají za to ani korunu, protože tato odměna je již zahrnuta v základní měsíční odměně. Nedokážu si představit, že by privátní subjekt rozhodoval, že má tvář bude třeba na krabičce kondomů," uvádí k tomu Zbořil a pokračoval: „Hráč přenáší svá marketingová práva na kluby, ty na APK LH a ta vybrala v tendru, který podle mě neproběhl v souladu se zákonem, jako marketingového partnera společnost BPA. A ta bude od roku 2023 klubům pět let diktovat, co mají dělat, kde můžou mít reklamy. Tohle vše se přenáší i na hráče. Pokud si chcete přivydělat formou reklamy, musíte nejprve požádat o souhlas svůj klub."

Na krok ze strany CAIHP reagoval BPA sport marketing následovně: "ÚOHS se na BPA sport marketing dosud neobrátil, jsme však připraveni v případě potřeby s ÚOHS v maximální možné míře spolupracovat a jistě tak budou činit i extraligové kluby, které byly k tomu vyzvány. Protože APK LH od 1. 5. 2022 převzala řízení soutěže od ČSLH, APK LH zpřesnila drobně i hráčskou smlouvu, aby sama APK LH měla veškerá práva k plnohodnotnému řízení, propagaci soutěže a centrálnímu marketingu. Pro bližší vysvětlení – osobnostní práva jsou kluby užívána k prezentaci například na webech klubů, v TV přenosech, billboardech – včetně prezentace partnerů klubů či oficiálních marketingových partnerů extraligy. Smlouva BPA s APK LH pamatuje i na to, že spojení nesmí být dehonestující či jinak nevhodné a je předem nutný souhlas klubu ve spolupráci s hráči."

Bezbrannost hokejistů ve věci vyjednávání o svých smlouvách a osobnostních právech v nich přibližuje forvard Českých Budějovic a exreprezentant Michal Vondrka. „Ve fotbale mají kluci možnost o svých smlouvách vyjednávat, včetně toho, jak mohou kluby a jejich partneři využívat jména, fotky či videa hráčů. V drtivé většině hokejových klubů to funguje tak, že hráč dostane návrh hráčské smlouvy, který je povinen akceptovat. Trochu odlišné podmínky si může dovolit vyjednat jen pár největších osobností."

Tomu také vadí tabulkové odstupné, které musí v případě přestupu uhradit za hráče jeho nový zaměstnavatel. „Tlumočím názor hráčů napříč všemi extraligovými kluby. Smlouvy jsou nastaveny jednostranně a práva jsou nakloněná jen ke klubům. Na hráče se ve smlouvách moc nemyslí. Nemáme status zaměstnance, jsme všichni OSVČ, takže není možnost být v odborech. Manažeři dobře ví, že bez nás hráčů se hokej dělat nedá, ale smlouvy si dělají podle svého," dodal k tomu Vondrka.

„Ochrana hráčských práv pro nás musí být prioritou, přičemž současné nastavení smluv je postavené velmi jednostranně. Pozici České asociace hokejistů vidím ve snaze o změnu jako zásadní. České hokejové prostředí potřebujeme silného partnera pro ČSLH i APK. Není šťastným řešením, když výjimky a úpravy standardizovaných smluv zajišťují pouze hráčští agenti, a to jen u malého počtu hokejistů. Silné hráčské asociace jsou standardem v zahraničí v čele s NHL," zakončil Robrt Spáenka, hráčský agent ze spoečnosti Sport Invest.

Na všechny tyto výtky později reagoval samotný svaz prostřednictvím svého mluvčího Zdeňka Zikmunda. Ten pochoptelně jakékoli dominantní postavení svazu v této záležitosti odmítá. "Svaz neřídí funkcionáři, ale v první řadě bývalí vynikající hráči, z nichž někteří jsou majiteli klubů. Členy výkonného výboru jsou mimo jiné Jaromír Jágr, Jiří Šlégr, Petr Bříza, Bedřich Ščerban nebo Libor Zábranský. Nedovedu si představit, že by takové osobnosti postupovaly proti zájmům hráčů, z jejichž prostředí vyrostly. Existence jediného ústředí vyplývá z pravidel MOV a IIHF. Svaz navíc nerozhoduje sám, ale v dialogu s partnery – asociací profesionálních klubů, asociací neprofesionální klubů, regionálními krajskými svazy, ve věcech výchovy mládeže s Akademiemi apod," uvedl pro Sport.cz.

A vylučuje i jakoukoli netransparentnost ze strany svazu. "Svaz se striktně řídí stanovami. Všechna rozhodnutí vedení podléhají schválení konferencí, která se schází jednou za dva roky a na níž jsou zastoupeni delegáti všech výkonnostních stupňů. Hospodaření ČSLH je každoročně auditováno podle českých a mezinárodních standardů nezávislými kancelářemi. Dotace jsou pravidelně kontrolovány ministerstvem financí, ministerstvem školství, Národní sportovní agenturou a dalšími úřady. A jsme možná jediným ze sportovních svazů, ve kterém proběhly všechny tyto kontroly bez výhrad," řekl Zikmund.

"Překvapilo mě opakované srovnávání s fotbalem, protože pravomoci FIFA nebo UEFA a IIHF jsou v této oblasti diametrálně odlišné. FIFA a UEFA posílají klubům a svazům miliardové částky a proto jejich činnost zčásti regulují. IIHF nefinancuje kluby vůbec a soustředí se proto na mezinárodní hokej. Nejvlivnější část hokeje - NHL - je navíc mimo její pravomoci. CAIHP se musí v první řadě domluvit s APK LH, protože kluby jsou zaměstnavateli hráčů a uzavírají s nimi smlouvy. Úloha svazu je v tomto případě sekundární, financuje výchovu mládeže a reprezentace, nikoli profesionální hokej," zakončil Zikmund.

Dědek opět kritizoval vedení tuzemského hokeje a mluvil o trestním oznámen na Krále

Do rozbouřených vod pak přilil olej do ohně věčný kritik vedení českého hokeje majitel Pardubic Petr Dědek. "Na svazu sedí lidi, kteří svou práci nedělají dobře a ani nechtějí odejít. Sport je v České republice podfinancovaný, v Evropě jsme v tomto ohledu na chvostu. Musíme začít tlačit na politiky, aby se zřídilo ministerstvo sportu, od toho se vše odvíjí. Třeba mi vadí i to, že svaz s IIHF nepomohly hráčům z KHL vyvázat je ze smluv. Hráči s platnou smlouvou tu čelí útokům," nechal se totž slyšet v rozhovoru pro Sport.cz. Podle Dědka za takovou situaci může viceprezident IIHF Petr Bříza: "Máme tady Petra Břízu, který je viceprezidentem Českého hokeje i IIHF. Neviděl jsem aktivitu a vím, že agenti bojovali, aby s tím ČSLH a IIHF něco dělaly. Vůbec nic se nestalo. To je strašný."

Kromě toho Dědkovi vadí, že na svazu je podle něj bídná docházka svazových funkcionářů. "Stačí se podívat na docházku pana prezidenta (Tomáš Král), viceprezidentů (Petr Bříza, Aleš Pavlík, Libor Zábranský) a členů na jednání výkonného výboru. Ti lidi tam chodí jak do trafiky. ČSLH je chobotnice, řekl bych až hokejová mafie," nešel pro tvrdá slova Dědek daleko.

Začal vyjmenovávat vše, co mu vedení českého hokejového svazu vadí: "Před vypuknutím války na Ukrajině jsem dal informaci, že prezident ČSLH si půjčí od dceřiné společnosti svazu PRO-HOCKEY.cz devět milionů korun na vlastní investici za tříprocentní úrok. Celý výkonný výbor ani nikdo jiný se už k tomu nevyjádřil. Jako by se nic nestalo, nevyvodily se žádné důsledky. To je něco za hranou. Věci, které se na svazu dějí, tamním lidem připadají normální. Ale to přeci není normální! ČSLH utratil z veřejných peněz 50 milionů korun do obchodního letadla, které bylo nazvané WSM. 50 milionů korun, které mohly být použity na rozvoj hokeje, mládež, podporu trenérů. Za tak obrovské peníze by se český hokej určitě posunul dál. Jenže ty peníze jsou prostě pryč. A kdo je za to zodpovědný? Nikdo! Je to v položce nedobytná pohledávka. A těch věcí na svazu je daleko víc." uvedl Dědek.

Ten pokračoval: "Neprůhledné nákupy, právní služby. Tam až přijde audit, někteří se budou divit. Ti pánové vůbec nechápou, že se nechají navolit do výkonného výboru a myslí si, že se nic neděje. Jenže z titulu jejich funkce se máte chovat jako správný hospodář, když spravujete cizí majetek. Ti pánové jsou na hraně trestněprávní odpovědnosti. Musím říct, že na některé členy výkonného výboru zvažujeme podání trestního oznámení. To, co se tam děje, je za hranou lidského chápání. Takhle to do budoucna (s ohledem na český hokej) nemůže fungovat."

Následně zkonkretizoval na koho by podával trstní oznámení: "Na pana prezidenta a viceprezidenty. Naši právníci už to analyzují. (Na svazu) se staly skutky v nesouladu se zákony České republiky. Vypadá to, že podnět orgánům činným v trestním řízení opravdu dáme," prozradil Dědek.

Ten je mimochodem vlastník společnosti Relmost, která se ucházela o to, aby se stala výhradním marketingovým partnerem extraligy. Nakonec se jím stal již zmiňovaný BPA sport marketing. Na to narážel ve svém reakci pro Sport.cz na Dědkova slova i samotný hokejový boss Tomáš Král. „Pan Dědek je v hokejovém prostředí svými způsoby jednání již vyhlášený a známý. Všichni také vědí, kam jeho zájmy směřují a čím jsou motivovány," uvedl konkrétně a dodal: „Jestli se někdo pohybuje nikoli na hraně, ale daleko za hranou trestní odpovědnosti, je to právě pan Dědek."

O Dědkových slovech se chce Král zabývat se členy svazového výkonného výboru „Na dalším postupu se domluvím s ostatními členy výkonného výboru, které obviňuje – Jaromírem Jágrem, Jiřím Šlégrem, Petrem Břízou, Bedřichem Ščerbanem, Alešem Pavlíkem, Liborem Zábranským, Markem Chmielem, Danem Sadilem, Milanem Vackem a Jiřím Šindlerem," řekl Král a pokračoval: „Jinak jsou názory pana Dědka tak mimo mísu, že mediálně nemá cenu na ně reagovat."

„Jenom bych ho chtěl upozornit, že parametry, které klade na nového prezidenta svazu, především ekonomické vzdělání nebo jazykovou erudici, Alois Hadamczik při nejlepší vůli a při vší úctě nesplňuje. A pro dokreslení relevance jeho výroků – za čtrnáct let jsem na jednání výkonného výboru chyběl možná pětkrát," připomněl Král také Dědkovo vyjádření k tomu, kdo by měl být ideálním šéfem tuzemského hokeje.