Nejen Třinec a České Budějovice. Koronavirus se šíří nově i v Mlladé Boleslavi

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Tuzemskou hokejovou extraligou se šíří další vlna koronaviru. Ještě donedávna byla soutěží, kterou odkládání zápasů kvůli koronaviru míjelo v této sezóně, jenže pak přišlo několik nakažených v mistrovském Třinci a od té doby už se to šíří jako lavina. Poté se koronavirus dostal do týmu Českých Budějovic a nejnovější zpráva zní, že koronavirem se nakazili i hokejisté Mladé Boleslavi. Středočeský celek to oznámil v pátek na svém webu. Do karantény nově musejí i mužstva první ligy, konkrétně mužstva Vsetína a Ústí nad Labem.