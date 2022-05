Německo vs. Česko třetina po třetině: Češi vedou po 2. třetině 3:0. Němci trefili tyč

Aktualizováno 16:40 — Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Česká hokejová reprezentace od čtvrtečních 15:20 hraje ve veledůležitém čtvrtfinále na letošním mistrovství světa ve Finsku o bytí a nebytí na tomto turnaji. Oproti předešlému zápasu s Finskem, ve kterém chytal Marek Langhamer, se do branky vrací Karel Vejmelka. A ten zatím po první třetině drží čisté konto, zatímco jeho protějšek inkasoval hned dvakrát. Nejprve ve třetí minutě do odkryté branky Pastrňák, početní výhodu pak využil v 11. minutě Roman Červenka, takže prim opět na ledě z českého pohledu hraje první česká formace. Po čtyřech minutách druhé třetiny opět rozdával přihrávku Krejčí, tentokrát na dobře postaveného Sklebničku, jenž pálil z první. Češi zatím po většinu času druhé třetiny tlačí Němce k jejich bráně a ti se dlouhé tři minuty nemohli z tohoto tlaku dostat, z blízkosti z mezikruží to zkoušel třeba Černoch. Po zmiňovaných třech minutách uklidňuje situaci Grubauer. V další možnosti po přečíslení prověřil německého gólmana Blümel, Němci se od začátku druhé třetiny nedostali zatím do žádné velké příležitosti. Gawankeho pokusy byly kdyžtak pokaždé zblokovány. V polovině zápasu dostali Němci možnost první přesilové hry. Ta byla ukončena Fischbuchovou střelou od modré do připraveného Vejmelky, Němci tak přesilovku nevyužili. Holzer fauloval Červenku a Češi budou hrát třetí přesilovku. A tu opět Češi využili poměrně záhy. Po předešlé Pastrňákově pokusu se kotouč odrazil ke Krejčímu a ten střelou do odkryté klece zvýšil na 3:0. Poté se do úniku dostal Blümel, proti němuž ale vyjel daleko od branky Grubauer a znemožnil mu jakékoli zakončení, na druuhé strabně následně zahrozil z otočky Reichel. Němci pak zařídili před českou brankou trmu vrmu, ve které u tyčku nedokázal skákající kotouč za čáru dostat Fischbuch, poté marně dorážel Loibl. Krečího přihrávku pak vystihl ve střední pásmu Plachta, ten jel sám na branku, aby pak přihrál bekhendem Noebelsovi a ten trefil pravou tyč. Smejkal na druhé straně sám před Guabauerem neuspěl. Závěr druhé třetiny se hrál ve svižném tempu, na skóre už se nic nezměnilo, ani po Reichelově pokusu, který kryl Vejmelka. Češi vedou po druhé třetině 3:0. Jak si Češi vedou ve čtvrtfinále proti Německu, sledujte online třetinu po třetině na EuroZprávy.cz.