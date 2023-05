Hokejového MS se zúčastní i třinecký Ocelář Voženílek. Tým se musí obejít bez zraněného Jiříčka

Nominaci mimo jiné získal třeba čerstvý mistr extraligy a jedna z hlavních postav třineckého úspěchu v letošním play-off Daniel Voženílek, čímž tak byla potvrzena jeho skvělá sezóna. Součástí reprezentace bude na šampionátu i jiný extraligový útočník Ondřej Beránek z Karlových Varů. Ze zámoří posiluje tým třeba Filip Chytil z New York Rangers. Dalšími Čechy z NHL jsou pak Vejmelka, Zbořil, Kaut a Kubalík. Kdo však o mistrovství na poslední chvíli kvůli zranění přišel, je obránce David Jiříček.

Na nominační tiskové konferenci nešetřil kouč Kari Jalonen, kromě něhož se zmiňovaného brífinku zúčastnil i generální manažer reprezentace Martin Havlát, na adresu Daniela Voženílka chválou. "Byl nejužitečnějším hráčem v play-off. Daří se mu i nyní. V sobotu i v neděli ukázal, že je ve formě. Takové hráče potřebujeme a chceme mít v týmu. Udělal velký pokrok. Byl s námi už ve Švýcarsku a zlepšil se," uvedl konkrétně finský stratég v českých službách, jenž věří stejně jako jeho svěřenci minimálně v zopakování loňského bronzového úspěchu.

Prozradil však, že do poslední chvíle si nebyl jist, koho nakonec na letošní šampionát povolá a kdo nakonec zůstane o něj ochuzen. "Abych byl upřímný, letos nebylo tak jednoduché udělat poslední rozhodnutí. Loni to bylo o něco jednodušší finalizovat tým. Tento rok jsme opravdu museli projít hráče podrobně, a proto nám to tak trvalo. Mám z týmu radost, máme různé hráče pro různé role s přínosem pro tým. Tak jsme chtěli tým sestavit. Chci poděkovat všem hráčům, kteří byli poslední měsíc v přípravném tréninkovém kempu a kteří se nedostali do závěrečné nominace. Všichni odvedli dobrou práci a byli součástí týmu," řekl dále Jalonen.

Delší dobu bylo jasno snad jen o gólmanské trojici, kterou budou tvořit Šimon Hrubec, Karel Vejmelka a Marek Langhamer. Přítomni na MS budou pak obránci Jakub Zbořil, Michal Kempný, Michal Jordán, David Němeček, Tomáš Dvořák, Ronald Knot, Jan Košťálek a Tomáš Kundrátek a vedle zmiňovaných forvardů Voženílka s Beránkem se v kádru nacházejí ještě útočníci Roman Červenka (kapitán), Jiří Černoch, Jiří Smejkal, Filip Chlapík, Dominik Kubalík, Jakub Flek, Lukáš Sedlák, Michael Špaček, Martin Kaut, Vladimír Sobotka, Filip Chytil a David Tomášek. V týmu tak je hned deset pamětníků loňské jízdy za bronzem.

"Asi bychom byli rádi, kdyby celá ekipa z Bostonu dorazila a mohla za reprezentaci hrát, ale každý má nějaký důvod, proč tady nakonec není. Je to jiné, než to bylo třeba loni. Chybí tady nějaká velká hvězda, ale jsem velmi spokojený s tím, jak jsme tento týden hráli. A tomuto týmu prostě věřím. Myslím si, že v Rize může uspět a že tam můžeme hrát velmi dobře," připomněl Jalonen možnost vzít reprezentanty z Bostonu, který nečekaně vypadl hned v úvodu letošního play-off NHL, i to, že kvůli zranění se šampionátu tentokrát nemůže zúčastnit po Jaromíru Jágrovi asi největší možná česká hvězda David Pastrňák.

Pro kapitána Červenku to pak bude již jubilejní desáté mistrovství, kterého se zúčastní, přičemž na svém kontě má i čtyři olympijské starty a v roce 2016 hrál i na Světovém poháru.

Nominace českých hokejistů na mistrovství světa v Rize a Tampere (12.–28. května):

Brankáři: Šimon Hrubec (Curych/Švýc.; 31 zápasů), Marek Langhamer (Ilves Tampere/Fin.; 13), Karel Vejmelka (Arizona/NHL; 12)

Obránci: Tomáš Dvořák (20 zápasů/1 branka), Jan Košťálek (oba Pardubice; 19/4), Michal Kempný (70/7), David Němeček (oba Sparta Praha; 24/1), Tomáš Kundrátek (Kometa Brno; 98/11), Michal Jordán (Rapperswil-Jona/Švýc.; 110/5), Ronald Knot (Tucson/AHL; 9/1), Jakub Zbořil (Boston/NHL, 2/0)

Útočníci: Ondřej Beránek (38/7), Jiří Černoch (oba Karlovy Vary; 38/8), David Tomášek (44/13), Vladimír Sobotka (oba Sparta Praha; 57/10), Filip Chlapík (27/6), Michael Špaček (oba Ambri-Piotta/Švýc.; 48/9), Lukáš Sedlák (Pardubice; 20/5), Jakub Flek (Kometa Brno; 61/15), Daniel Voženílek (Oceláři Třinec; 4/1), Roman Červenka (Rapperswil-Jona/Švýc.; 182/50), Filip Chytil (New York Rangers/NHL; 30/8), Martin Kaut (San Jose/NHL; 13/2), Dominik Kubalík (Detroit/NHL; 75/26), Jiří Smejkal (Oskarshamn/Švéd.; 57/10)