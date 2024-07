LOH 2024: Český tenis měl v Paříži vydařené pondělí. Postupovalo se v singlu i v deblu

Oproti zápasu v prvním kole, kde soupeřkou Barbory Krejčíkové byla Španělka Sara Sorribesová, se jednalo ve druhém kole pro rodačku z Ivančic o jednodušší duel. Díky brejkům hned v prvním setu Češka odskočila do vedení 5:1 a nic už tak nebránilo české reprezentantce tomu, aby dotáhla úvodní sadu do vítězného konce.

Přestože na začátku druhé setu se Číňance podařilo soupeřce uzmout podání, dál tuto výhodu nedokázala potvrdit a opět tak pak byl v režii české tenistky. Od stavu 2:2 tak čtyři vítěznými hrami v řadě došla Krejčíkové k vítězství v zápase, který tak tentokrát trval jen 84 minut. Dodejme, že vítězství Krejčíkové podtrhuje skutečnost, že Češka přehrála Číňanku ve vítězných balonech a to poměrem 21:13.

"Jsem ráda, že to tentokrát bylo kratší, ale určitě to nebylo jednodušší. Zápas byl také náročný, bylo tam hodně klíčových bodů, kde se to lámalo a kde jsem to uhrála. Jsem ráda, že se to zlomilo ke mně a že jsem si vždy vybudovala v setech náskok," okomentovala Krejčíková svůj postup do 3. kola, v němž buď s Američankou Jessicu Pegulaovou, nebo Ukrajinkou Elinu Svitolinovou.

Jinak se ale český tenis v tento den prezentoval spíše ve čtyřhrách. Nejprve se představil pár Muchová-Nosková, proti nimž nastoupily nezávislé sportovkyně z Ruska Jekatěrina Alexandrovová-Jelena Vesninová. Proti nim sice nejdříve ztratily Češky úvodní sadu, poté se ale vzchopily, dokázaly udržet svůj servis a k vyrovnání stavu 1:1 dospěly po vyrovnaném tie-breaku, který nakonec vyhrály 7:5.

O postupujících tak musel rozhodnout až super tie-break hraný do deseti bodů. V něm už Češky potvrdily, že to byly postupem času ony, které v zápase tahaly za delší konec provazu. Jejich dalšími soupeřkami nasazené americké jedničky Pegulaová a Coco Gauffová. "Jsem ráda, že jsme si trochu spravily chuť v deblu," řekla po zápase Muchová, která tak připomněla neúspěchy na tomto turnaji v singlu jak své, tak Noskové. "Atmosféra byla taková fedcupová, přišla spousta Čechů, což nám dost pomohlo. Bylo to příjemné a postupem času jsme i proto byly lepší a lepší," dodala Muchová.

Náročné pondělí měl z českých tenistů především Tomáš Macháč, jenž nejprve nastoupil po boku Adama Pavláska proti britským favoritům Joe Salisbury, Neal Skupski, které porazili 4:6, 6:3 a 10:8, večer pak s Kateřinou Siniakovou hrál zápas mixu proti dalšímu nelehkému, tentokrát německému páru Zverev, Siegemundová. I ty ale dokázal ve spolupráci se Siniakovou porazit 6:4 a 7:5.

Co se týče mužské dvouhry a zápasu Macháče s Pavláskem s Brity, k němu se Pavlásek vrátil slovy: "Britové jsou deblisti, vyhráli pár grandslamů. Byl to hodně těžký zápas a jsem moc rád, že jsme ho zvládli."

Letní olympijské hry v Paříži 2024

Tenis (29.7.2024):

Muži:

Dvouhra - 2. kolo: Djokovič (1-Srb.) – Nadal (Šp.) 6:1, 6:4, Safiullin (Rus.) – Etcheverry (Arg.) 6:0, 7:6 (7:1), Ruud (6-Nor.) – Vavassori (It.) 4:6, 6:4, 6:3, S. Tsitsipas (8-Řec.) – Evans (Brit.) 6:1, 6:2, F. Cerúndolo (Arg.) – Humbert (10-Fr.) 7:5, 6:7 (5:7), 7:5, Koepfer (Něm.) – Arnaldi (It.) 3:6, 6:2, 6:1

Čtyřhra - 1. kolo: Macháč, Pavlásek (ČR) – Salisbury, Skupski (5-Brit.) 4:6, 6:3, 10:8

Ženy:

Dvouhra – 2. kolo: Krejčíková (9-ČR) – Wang Sin-jü (Čína) 6:3, 6:2, Šwiateková (1-Pol.) – Parryová (Fr.) 6:1, 6:1, Paoliniová (4-It.) – Linetteová (Pol.) 6:4, 6:1, Čeng Čchin-wen (6-Čína) – Rusová (Niz.) 6:2, 6:4, Wang Si-jü (Čína) – Šnajderová (15-AIN) 6:3, 6:1, Gauffová (2-USA) – Carleová (Arg.) 6:1, 6:1, Sakkariová (7-Řec.) – Jüan Jüe (Čína) 6:2, 6:1, Kosťuková (12-Ukr.) – Burelová (Fr.) 7:6 (7:3), 6:2, Vekičová (13-Chorv.) – Andreescuová (Kan.) 6:3, 6:4, Fernandezová (16-Kan.) – Bucsaová (Šp.) 7:6 (7:4), 6:3, Kerberová (Něm.) – Cristianová (Rum.) 6:4, 3:6, 6:4, Schmiedlová (SR) – Haddadová Maiaová (14-Braz.) 6:4, 6:4

Čtyřhra – 1. kolo: Muchová, Nosková (ČR) – Alexandrovová, Vesninová (AIN) 2:6, 7:6 (7:5), 10:6, Collinsová (8-USA) – Wozniacká (Dán.) 6:3, 3:6, 6:3, Navarrová (11-USA) – Tomovová (Bulh.) 6:7 (5:7), 6:4, 6:1, Osoriová (Kol.) – Jastremská (Ukr.) 7:6 (7:4), 6:4

Smíšená čtyřhra - 1. kolo: Macháč, Siniaková (ČR) – Zverev, Siegemundová (1-Něm.) 6:4, 7:5