LOH 2024: Kajakáři a snoubenci Dostál a Paloudová pojedou semifinále, postoupil i kanoista Fuksa

Co se týče jízd Anežky Paloudové, tak ta v rozjížďce nejprve skončila jako třetí, přestože kolem poloviny trati této rozjížďky figurovala průběžně dokonce až na čtvrté pozici. Třetí příčka za přímými postupujícími Linneu Stensilsovou a Milicu Novakovičovou ji nakonec zaručila jízdu v následných opravách a tam už žádnou nejistotu nepřipustila, jelikož tuto jízdu vyhrála, bez toho aniž by někoho pustila do vedení a v sobotu se tak představí v semifinále.

"Jsem nadšená, že se mi podařilo dostat do semifinále. Navíc ještě vítězstvím ve čtvrtfinále, což mi dodalo sebevědomí. Doufám, že jsem aspoň trošku postrašila soupeřky. Teď se chci prát dál, ať to stojí za to," nechala se slyšet sebevědomě Paloudová. Ta nechtěla ale i tak dopředu říct, zda to bude jízda na finále A. "Já jsem spíš skromná, lehce pesimistická v těch představách. Zatím tak postupuji jízdu od jízdy a cílem teď je se kvalifikovat do nějakého finále."

Její snoubenec a také kajakář Josef Dostál sice na kilometrové trati prohrál s Australanem Tomem Greenem, na druhé místo zaručující taktéž přímý postup do semifinále už ale nikoho nepustil. Očividně ho tak nerozhodil ani ten fakt, že zprvu předčasně vystartoval a kvůli němu se tak musel start rozjížďky zopakovat.

"Ulitý start mě rozhodně nerozhodil. A to z toho důvodu, že jsem nevěděl, že to byla moje chyba. Dozvěděl jsem se to až pak v cíli od Australana Toma Greena. Nechalo mě to klidným. A ještě že tak, až před druhým startem mě napadlo se podívat na kormidlo, jestli tam něco nemám, a měl jsem tam chaluhu. Tak jsem si zacouval a poprosil rozhodčí na člunu, jestli se mi tam nepodívají. Shodil jsem ji a jel jsem na start," přiblížil Dostál dění na startu.

"Jednalo se o to vyzkoušet si průběh trati celého kilometru s tím, jak bych ho měl jet v semifinále, potažmo ve finále. Vím, že tam byly chybičky, možná trochu přepálené. Ale Uzbek s Australanem to pálili vepředu, tak jsem si řekl, že to podržím s nimi. Australan ke konci pěkně tuhnul, ale do cíle jsem už jen doklouzal. Cílem bylo druhé místo kvůli postupovému klíči do semifinále, měl bych ho mít lehčí," komentoval pak dále Dostál svoji jízdu, kterou bude chtít pro semifinále ještě vylepšit.

Po závodě v deblkanoi s bratrem Petrem Fuksou, kde mimochodem tito čeští bratři postoupili do semifinále, si Martin Fuksa zajede semifinále i v singlu. Ve své rozjížďce nikoho nenechával na pochybách a v celku s přehledem postoupil dál z prvního místa po boku s Isaquiasem Queirozem z Brazílie, tedy obhájcem zlata z Tokia. "Byla to naštěstí kontrolovaná jízda. Nebo bylo jasné, že jsme tam dva favoriti, kteří by se měli dostat hned do semifinále. To se potvrdilo, i když někteří kluci ze začátku jeli, ale o tom to je. Já jsem šel do toho, že určitě Brazilce chci minimálně potrápit a nejlíp ho samozřejmě předjet, aby mi to dalo psychické povzbuzení, a trošku jsem se mu dostal víc do hlavy, než v ní jsem. Olympiáda je v Evropě, tak se musí ukázat, že Evropani jsou tady ti lepší. Tak doufám, že tak bude pokračovat," uvedl po své jízdě Fuksa.

Dodejme, že zatímco Dostála čeká semifinálová jízda v sobotu, Martina Fuksa čeká semifinále pro změnu už v pátek.