LOH 2024: Nikola Ogrodníková zachránila pod pěti kruhy českou oštěpařskou školu a získala bronz

Ogrodníková zaznamenala v sobotním finálovém závodě svůj nejdelší hod od roku 2021. Cesta za tímto cenným kovem ale nebyla zpočátku pro tuto českou atletku vůbec snadná. Připomeňme, že na úvod kvalifikace sice svým prvním pokusem překonala kvalifikační limit, který by ji ihned posunul do finále. Jenže i když tehdy přehodila potřebných 62 metrů, nešťastně přešlápla.

Co se týče samotného finále, tak ani to nezačalo zrovna podle představ, když poslala oštěp pouze pod šedesátimetrovou hranici. I ve finále pak zaznamenala přešlap, stalo se tak při jejím druhém pokusu. Tehdy tak vůbec nebylo jisté, že se dostane do užší finálové osmičky závodnic, ale třetím pokusem to všechno změnila. Díky třetímu pokusu (63,68 metru) se nejenže dostala mezi osmičku závodnic, ale především v tu chvíli držela bronzovou třetí příčku.

Tento výkon už sama Ogrodníková ve svých zbylých dvou pokusech nezlepšila a tak čekala, zda některá ze čtyř soupeřek, které by ji mohly ještě ohrozit, ji nepřehodí. Nestalo se tak a jako první český atlet mohla na těchto Hrách slavit medaili. Ještě lépe v tomto finále hodili druhá Jihoafričanka Jo-Ane van Dyková, která zaznamenala o 25 centimetrů delší hod, a první Japonka Haruka Kitagučiová (65,80), která je tak trochu i českou reprezentantkou, jelikož se připravuje také v Kladně a pod vedením českého trenéra Davida Sekeráka.