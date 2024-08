LOH 2024: Sprinterka Maňasová senzačně postoupila do semifinále stovky. Jako první Češka po 76 letech

Pomyslnou cílovou pásku sice ve svém rozběhu protnula jako čtvrtá za třetí Maďarkou Takácsovou, ale protože zaznamenala osobní rekord v čase 11,11, právě tento fakt ji posunul do historického semifinále. "Prostě euforie, jsem strašně šťastná. Start mi určitě vyšel. Až možná ke konci jsem trošičku zatuhla, moc jsem chtěla už být v cíli. Tam mě dotáhla ta Boglarka (Takácsová), ale bylo to jenom o setinu. Vyšlo mi to a jsem spokojená," uvedla po závodě pro ČT sport Maňasová. Kromě ní na čas postupovaly další dvě její soupeřky. "To bylo asi nejhorší, když jsem po každém rozběhu vstávala a koukala na tabuli, jestli někdo neběžel rychleji. Pak ze mě všechno spadlo, když jsem postoupila z druhého místa na to malé kvéčko," pokračovala Maňasová.

Ta navíc ohrozila český rekord Jarmily Kratochvílové na této trati, za kterým zaostávala pouze o dvě setiny. "Na to, že tenhle běh byl ráno, tak to hodnotím hodně pozitivně. Možná tam nějaká malá rezervička pro zítřek je. Uvidíme, jak se budu cítit," navnadila české fanoušky ke sledování semifinále, které proběhne v rámci sobotního atletického večerního bloku od 19:50 na pařížském Stade de France.

Maňasová se ničeho nebojí a sebevědomě tvrdí, že překonání tohoto rekordu je jedním z jejích cílů. "Myslím si, že ho dřív nebo později překonám, ale nevím, jestli to bude zítra. Buď to vyjde, nebo ne. Dřív nebo později ten nároďák bude můj," říká konkrétně.

Její osobní trenér u historického postupu nemohl být, jelikož není ani členem české olympijské výpravy a tak se s ním o radost podělila po telefonních linkách. "To mě celkem dost mrzí, protože si myslím, že by tu vzhledem k mé výkonnosti měl být. Takže doufám, že na případné příští hry už tu bude," uzavřela Maňasová.