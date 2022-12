Marocká pohádka pokračuje. Domů poslalo dalšího favorita, Ronaldo se mistrem světa nestane

Portugalci rozhodně nechtěli být dalším týmem, jenž si neporadí s Marokem, a proto se už po čtyřech minutách hry snažil o otevření skóre hlavičkující Félix, ten si ale nepřišel na gólmana Bona, jenž míč vyrazil. Jihoevropané si ale museli dávat pozor v defenzivě, jelikož i Maročané se od začátku snažili taktéž ohrozit branku soupeře. Poprvé se totiž ukázal En-Nesyri, který hlavičkoval nad. Na druhé straně se až po uběhnutí půlhodiny hry dostal do další portugalské šance opět Félix, ale ani tehdy jeho tečovaná rána nenašla kýžený cíl.

Stejně jako proti Španělsku, tak i proti Portugalsku praktikovali Maročané defenzivní styl fotbalu, ale kromě toho dokázali vystrčit růžky a ve 42. minutě je vystrčili natolik, že z toho byl vedoucí gól. A byl u toho opět En-Nesyri, který se tentokrát ukázal neskutečným výskokem na vysoký balón zleva, využil nejistě vyběhnuvšího gólmana Costy a hlavičkou tak rozradostnil nejen marocké, ale jistě i africké publikum - 1:0. Ještě před přestávkou mohli Portugalci vyrovnat, kdyby ale Fernandes z obrovského úhlu trefil břevno.

Druhá půle začala lépe pro africký tým, který se záhy dostal do další šance, konkrétně Ziyech, jehož ránu ale vyrazil Costa. Už šest minut po začátku druhé části hry poslal kouč Fernando Santos mimo jiné na hrací plochu Ronalda ve víře, že on pomůže duel otočit. Copak o to, Portugalci postupem času čím dál víc tlačili. Ramos hlavičkoval nad branku, ale oproti osmifinálovému výkonu tentokrát zůstal daleko za očekáváním. Fernandes pak taktéž mířil těsně nad. Kromě mohutné defenzivy se Maročané mohli spolehnout na výtečně chytajícího Bona, jenž se zaskvěl opět proti Félixově zakončení a poté i proti Ronaldovi. Ve třetí minutě nastavení byl po druhé žluté kartě vyloučen Chaddíra a Afričané tak museli zbylých šest minut přežít v oslabení.

Když pak v samotném závěru neuspěl ani hlavičkující Pepe těsně před brankou, po následném závěrečném hvizdu tak mohla marocká radost z historického postupu afrického týmu do semifinále MS propuknout naplno. Za to Cristiano Ronaldo se slzami v očích ví, že to byl podle všeho jeho poslední zápas na MS vůbec.

Konečný výsledek čtvrtfinálového zápasu mistrovství světa ve fotbale 2022 v Kataru (10.12.2022):

Maroko - Portugalsko 1:0 (1:0)

Branka: 42. En-Nesyri. Rozhodčí: Tello - Brailovsky, Chade - Vigliano (video, všichni Arg.). ŽK: Darí, Chaddíra - Horta. ČK: 90.+3 Chaddíra. Diváci: 44 198

Maroko: Bono - Hakimí, Jamík, Saís (57. Darí), Attíat-Allá - Únahí, Amrabat, Amallá (65. Chaddíra) - Ziyeach (82. Abuchlál), En-Nesyri (65. Banún), Boufal (82. Džabrání). Trenér: Radžradžuí

Portugalsko: Costa - Dalot (79. Horta), Pepe, Dias, Guerreiro (51. Cancelo) - B. Silva, Neves (51. Ronaldo), Otávio (69. Vitinha) - B. Fernandes, Ramos (69. Leao), Félix. Trenér: Santos