Bez diváků nebudou zisky, ukončeme to, zní z některých klubů NBA

O finanční nerovnováze hovoří podle CNBC více týmů. "Když se vrátíme, co postavíme proti těm dalším výdajům? Jaké teď vůbec máme možnosti zisku?" citoval web nejmenovaného klubového činovníka. V případě ukončení sezony a uplatnění klauzule o zásahu vyšší moci by kluby ušetřily i na mzdách: basketbalisté by za každý zrušený zápas přišli o 1,08 procenta z ročního platu.

Hlasy žádající ukončení sezony nabývají v zákulisí na síle. Proti tomu však rázně vystoupil hvězdný LeBron James. "Že někteří manažeři a agenti chtějí zrušit sezonu??? To absolutně není pravda, neznám nikoho, kdo by to tvrdil. Až to bude bezpečné, dohrajeme ji. Já jsem připraven, celý náš tým je připraven. Nikdo by neměl nic rušit," napsal slavný hráč Los Angeles Lakers.

NBA byla kvůli pandemii koronaviru přerušena v polovině března, do konce základní části v tu dobu zbývalo pět týdnů. Play off mělo původně začít 18. dubna a vyvrcholit v červnu. Jediný český basketbalista v zámořské soutěži Tomáš Satoranský z Chicaga už před časem prohlásil, že nevěří, že se přerušený ročník dohraje.

Jedním z uvažovaných scénářů je soustředit zbylé zápasy na jedno místo. Hráči se nicméně zatím ještě nesmějí ani připravovat v tréninkových centrech. "Naší prioritou zůstává zdraví a bezpečí všech. V současnosti vyhodnocujeme všechny možnosti dokončení sezony," uvedlo vedení soutěže. "Když už nebudeme hrát pro diváky, měli bychom dohrát sezonu alespoň kvůli televizi," připomněl majitel Dallasu Mavericks Mark Cuban.

Nemoc covid-19 v USA postihla více než 1,1 milionu lidí, nejvíc na světě, a bezmála 64.000 s ní zemřelo. Nakazilo se i několik hráčů NBA.