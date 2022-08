Další medaile z oštěpu. Po bronzové Špotákové získal stříbro Jakub Vadlejch

Už Vadlejchův první pokus ukázal, že by i tentokrát mohl bojobvat o nevyšší příčky, tehdy totiž hodil přes 80 metrů. Jenže český závodník přešlápl a musel se tak spolehnout na své další pokusy.

K radosti domácích fanoušků se svým hned prvním pokusem dostal do průběžného vedení, když zaznamenal hod 83,05 mtru, ale s tímto pokusem tam dlouho nevydržel. A to právě díky Vadlejchovi, jenž ho v další sérii přehodil o čtyři metry. Weber se chtěl ve druhé sérii hned na vedoucí post vrátit, ale kvůli přešlapu se mu to nepodařilo. Podařilo se mu to však až při čtvrtém pokusu, kdy se dostal před Vadlejcha o 38 centimetrů.

Takové pořadí na čele už zůstalo, zbývalo rozřešit třetí místo, o které bojoval Vítězslav Veselý s Finem Lassim Etelätalem. Ten si bronz zajistil až svým předposledním pokusem (86,44 metru). Veselého nejdelší výkon měřil 84,36 metru.

Třetí český reprezentant Martin Konečný, pro nějž se jednalo první finálovou účast, skončil dvanáctý a do zúženého finále už se tak nedostal.