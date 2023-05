Po matném úvodu hrozila ostudná porážka se Slovinci. Odvrátil ji ostrostřelec Kubalík

Přes nakonec špatnou první třetinu to mohli být nejprve Češi, kdo půjde do vedení. Už po 40 vteřinách hry totiž svěřenci kouče Kariho Jalonena dostali možnost přesilové hry, tu však i přes Knotovu příležitost nevyužili a předeslali tím následující nelehké minuty. V osmé minutě navíc nepovedený start do zápasu podtrhl svou úspěšnou tečí Verlič, jenž sáhl do Urbasovy střely, 1:0 pro Slovinsko.

O vyrovnání se záhy pokoušel Beránek, stejně tak Dvořák, který svým bekhendem proti gólmanovi Gračnarovi také neuspěl. Proto přišel trest ve 12. minutě, kdy Slovinci využili přesilovou hru při Dvořákově vyloučení. Tentokrát to byl sám Urbas, který poslal puk za záda gólmana Vejmelky, jenž se představil na turnaji v brance poprvé. Na českých hráčích bylo vidět, jako by měli těžké nohy a místo toho, aby se sami dostávali do šancí, byl to naopak Vejmelka, kdo měl stále co dělat. Práci měl třeba s tečovanou střelou Pavlina. Těsně před první pauzou pak Simšič nevyužil své osamocenosti před českou brankou.

Prakticky podobný obrázek hry byl vidět na ledě i po návratu z kabiny, třeba Maver se dostal do dalšího nebezpečného zakončení proti Vejmelkovi. Kundrátek se následně sice snažil vyzrát na Gračnara, ale pak přišlo na řadu Chlapíkovo vyloučení, během kterého Verlič nepříjemně zakončoval z levého kruhu. Za chvíli byl na trestné lavici pro změnu Kundrátek a to pak zahrozil zase Jeglič. V obou případech ale uspěl Vejmelka. Ten svou neprůstřelnost ve druhé třetině prodloužil i ve 33. minutě, kdy se Slovinci ocitli v brejkové situaci, kdy po Panceho přihrávce zakončoval Drozg. Následně se ale přesilovky dočkali i Češi, když šel za faul vysokou holí na trestnou Magovac a tu ukončil přesnou ranou z pravého kruhu ostrostřelec Kubalík. Jeho gól na 1:2 přišel v pravý čas.

Když navíc před třetí třetinou přišel Kari Jalonen se změnami v útocích, byl to pro český tým dokonalý budíček. Tečovaná Dvořákova střela sice ještě gólem neskončila, ale při Gregorcově vyloučení už české fanoušky rozjásal svou druhou trefou v zápase, a opět z pravého kruhu, Kubalík, který využil Tomáškovy přihrávky. Když pak o 73 vteřin později po Voženílkově nahození a Červenkově teči před brankou Češi otočili stav na 3:2, bylo rázem na české straně veseleji a Slovinci se vrátili do svých tradičních vod.

Navíc přidal Kempný po Sobotkově přihrávce přes brankoviště gól na 4:2 a v 58. minutě už bylo definitivně rozhodnuto, když střelou do odkryté klece na konečných 5:2 upravil hrdina Kubalík, jenž tak v zápase zaznamenal hattrick. Mimochodem, svůj druhý v reprezentační kariéře. A nejen to, na kontě má celkem šest gólů a dohromady deset kanadských bodů, čímž se tak stává nejproduktivnějším útočníkem turnaje. Střelou od pravého rohu pak ukončil střelecký účet Flek.

Během zápasu byl pak bolestivě zasažen pukem do kotníku Smejkal a naražen na mantinel byl i Jordán, naštěstí to ale vypadá, že se tentokrát marodka po dalším utkání nerozšíří.

Mistrovství světa v hokeji – skupina B (Riga) – (18.5.2023):

Česko – Slovinsko 6:2 (0:2, 1:0, 5:0)

Branky a nahrávky: 39. D. Kubalík (Kempný, Tomášek), 44. D. Kubalík (Tomášek, Smejkal), 45. Červenka (D. Voženílek, Košťálek), 52. Kempný (Sobotka, D. Kubalík), 58. D. Kubalík (J. Zbořil), 59. Flek (Kempný, T. Dvořák) - 8. Verlič (Urbas, Gregorc), 12. Urbas (Gregorc, Jeglič). Rozhodčí: Frandsen (Dán.), Štolc - Cattaneo (oba Švýc.), Kroyer (Dán.). Vyloučení: 3:3. Využití: 2:1. Diváci: 3670

Česko: Vejmelka - Kundrátek, Kempný, Košťálek, T. Dvořák, J. Zbořil, Jordán, Knot, Němeček - D. Kubalík, M. Špaček, Červenka - O. Beránek, Černoch, Smejkal - Tomášek, Sobotka, Flek - M. Kaut, D. Voženílek, Chlapík. Trenér: K. Jalonen

Slovinsko: Gračnar - Gregorc, Pavlin, Magovac, Crnovič, Štebih, Mašič, Podlipnik - Urbas, Jeglič, Verlič - Sabolič, Tičar, Drozg - Kuralt, Simšič, Pance - Zajc, Maver, Čimžar. Trenér: M. Kopitar