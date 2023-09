Po zpackaném losu řeší FAČR další problém: díru v řádech. Využil ji Baník nasazením původně zraněného Tanka

„Změna v sestavě. Tanko se v rozcvičce zranil a do základní sestavy nastupuje Almási,“ uvedl Baník Ostrava krátce před začátkem duelu ve vršovickém Ďolíčku na svých sociálních sítích, přičemž tu samou změnu nechal zapsat do zápisu o utkání.

Očekávalo se tak, že se v samotném zápase již neobjeví, jenže když zbývalo do závěrečného hvizdu dvacet minut, realizační tým Ostravy v čele s koučem Pavlem Hapalem po domluvě s lékařským týmem přistoupil k nasazení Abdullahiho Tanka. Jeho přítomnost na hřišti by nebyla tak výbušným tématem po zápase, kdyby neměl prsty ve vyrovnacím gólu Matěje Šína na konečných 1:1, během kterého střelci gólu nahrával.

„Měl jít hrát, tak jsme to měli nachystané. Ale už včera na tréninku avizoval problém s kotníkem a nešlo to od začátku. Jenže my jsme ho potřebovali do zápasu, tak jsme společně s doktory vyhodnotili, že se to dá obstříknout a na 20 minut ho tam strčili,“ vysvětlil blíže kroky ostravského realizačního týmu p zápase sám kouč Hapal.

Jeho protějšek z Bohemians 1905 Jaroslav Veselý má však na věc jiný pohled. Podle jeho vyjádření našel Baník skulinku ve svazových řádech a neoprávněně tak poslal Tanka na závěr zápasu. „Takhle já můžu počkat, až mi soupeř dá sestavu, ‚zraní‘ se mi hráč a pak naskočí. Není to správné, ale nechám to na odbornících. Je to věc rozhodčích a delegáta, jak k tomu přistoupí. Myslím, že zraněný hráč by už v zápise být neměl, natož naskočit na hřiště,“ nechal se slyšet Veselý, jenž tak poukazuje na zmatky v oficiálním dokumentu, jako je Zápis o utkání.

V něm sice hodinu před výkopem figuruje Tanko v ostravské základní sestavě, jenže pětadvacet minut před koncem je v základní sestavě psán Ladislav Almási se zraněným Tankem na lavičce. „Podle Rozpisu celostátních soutěží se zápis v I. a II. lize uzavírá 60 minut před výkopem. Pak už může zápis měnit pouze rozhodčí, kterého klub informuje o skutečnosti, že z důvodu zranění potřebuje nahradit hráče ze základní jedenáctky jedním z náhradníků,“ vysvětluje pro server isport.cz výkonný ředitel Ligové fotbalové asociace (LFA) Tomáš Bárta, proč existují dvě verze Zápisu o utkání.

A jak Pravidla fotbalu řeší situaci kolem zraněných fotbalistů těsně před utkáním? „Zraní-li se ještě před utkáním hráč družstva, doplní družstvo počet hráčů některým z nahlášených náhradníků a současně družstvo smí doplnit počet náhradníků o dalšího náhradníka. Provedené změny je nutno zaznamenat v Zápise o utkání ještě před zahájením hry, případně o poločasové přestávce.“

Česká verze Pravidel fotbalu se tak nezmiňuje o tom nemít možnost zraněného hráče znovu do zápasu použít a tudíž by nakonec o neoprávněný krok ze strany ostravských jít neměl. „Pokud by to někdo považoval za přestupek, tak nebyl takového rázu, aby byla porušena pravidla. Nemám strach, že by došlo k narušení regulérnosti,“ řekl k tomu šéf Pravidlové komise Jiří Kureš.

FAČR ale i tak nakonec chystá v tomto ohledu změnu, která by měla platit již od příštího 9. kola a která by tak nejasnou situaci kolem nasazení před zápasem zraněných hráčů zpřehlednila. Inspirovat se může od řádů FIFA a UEFA, v nichž zraněného hráče těsně před výkopem sice nechá během daného zápasu na lavičce, ovšem do samotného zápasu takovýto zraněný hráč nastoupit již nesmí. Neznamená to ale, že by se tím mohl vyhnout následné antidopingové kontrole.