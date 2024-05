Rakušané předvedli s Kanadou senzaci nejvyšší jakosti, přesto prohráli v prodloužení. Francie porazila Polsko

Více než 14 000 fanoušků v O2 Areně vidělo další spektakulární zápas v rámci tohoto šampionátu. Přesto to první dvě třetiny směřovalo k očekávanému výsledku. Vždyť už po deseti minutách hry to bylo po trefách Cozense a Guhleho 2:0 pro „javorové listy“. Dvoubrankové vedení ale tehdy Kanaďanům vydrželo jen 50 vteřin, dokud se netrefil Nissner.

Protože se ve druhé dvacetiminutovce postupně trefili McCann, Bedard a Dubois, průběžný výsledek 6:1 nenaznačoval žádnou senzaci. Kanaďané, kteří dosud nehráli ani jednou v top módu, se rozhodli takhle hrát třetí třetinu s Rakouskem a to byla jejich chyba.

Naši jižní sousedé vycítili šanci a hnaní pražským publikem se jim tu šanci podařilo za pačesy. Vše začal ve 44. minutě po Schneiderově přebruslení Buntinga Baumgartner, přičemž sám Schneider se trefil 54 vteřin na to. Wukovits se následně sice neprosadil, ale v 51. minutě se po střele z dálky radoval Zwerger a O2 Arena byla již za stavu 6:4 pro Kanadu v očekávání, co přinese závěr. Čtyři minuty před sirénou tu byl opět hlavní roli Schneider, jenž snížil na rozdíl jedné branky, a senzace byla blízko. A taky přišla. Čas se zastavil na údaji 59:11, když propukla O2 Arena v ryzí radost po Rossiho gólu po chybné kanadské rozehrávce. Tehdy navíc začala rakouská power-play.

Nečekaně se tak tento zápas dostal do prodloužení, v němž chtěla přát většina fanoušků Rakušanům, ale po pouhých patnácti sekundách o všem svou ranou rozhodl Tavares. I tak se ale po dvaceti letech dočkali Rakušané remízy s Kanadou na MS a díky tomuto výsledku už ve skupině A žádný tým není stoprocentní.

Gólman Fučík se dostal na led až v polovině utkání, přesto se zapsal do pamětí diváků

Už od úvodního buly to byli Francouzi, kteří měli daleko více ze hry než nováček z Polska a proto tak nebylo v Ostravě divu, že šla jako prví do vedení právě země galského kohouta. Stalo se tak v 9. minutě poté, co Addam poslal do branky své bekhendové zakončení. Ještě před tím se i tak polský gólman Murray předvedl několika zákroky. Addam pak byl i u druhého francouzského gólu, kdy právě on tečoval do polské sítě Auvituovu střelu, 2:0. Následně dostali naši severní sousedé možnost dvou přesilových her, ovšem ani v jedné z nich snižující branka nepadla. To Francouzi s proměňováním svých početních výhod nečekali a hned tu svou první využili. Konkrétně se v ní trefil Da Costa. Macias pak mohl snížit, ale proti byl gólman Ylönen.

Psala se 27. minuta zápasu, když se Poláci rozhodli vyměnit brankáře a do polského brankoviště tak šel český rodák Tomáš Fučík. Jenže své čisté konto neudržel ani on, jelikož krátce po jeho příchodu inkasoval, když ho překonal Bellemare. Ještě ve druhé třetině se ale Poláci rozhodli, že soupeře potrápí. Nejprve ve 37. minutě se trefil Pas, aby pak ještě více dostal do varu polské fanoušky svým superzákrokem Fučík, jenž lapčko sebral jasný gól Da Costovi mířícího už do odkryté klece. Za chíli už to 2:4 z pohledu Poláků díky Fraszkovi.

Třetí dvacetiminutovka už ale žádné brankové hody nenabídla, protože oba gólmani zavřeli svá království. Proto se skóre neměnilo ani při závěrečné polské power-play.

Konečné výsledky zápasů hokejového MS v Praze a Ostravě (14.5.2024):

SKUPINA A (Praha):

Kanada - Rakousko 7:6 v prodl. (3:1, 3:0, 0:5 - 1:0)

Branky a nahrávky: 7. Cozens (Mangiapane, Guhle), 10. Guhle (Tavares, Hagel), 14. Byram (Zellweger), 23. McCann (Bunting), 30. Bedard (Guenther, Parayko), 38. Dubois (Hagel, Power), 61. Tavares (Dubois, Parayko) - 11. Nissner (M. Huber, T. Raffl), 44. Baumgartner (Schneider), 45. Schneider (Zwerger, Wolf), 51. Zwerger (Nickl), 56. Schneider (Zwerger, Rossi), 60. Rossi. Rozhodčí: Ansons (Lot.), Heikkinen (Fin.) - Hynek (ČR), Zunde (Lot.). Vyloučení: 2:2. Bez využití. Diváci: 14.704

Kanada: Binnington - Parayko, Power, Oleksiak, Byram, Severson, Guhle, Zellweger - Dubois, Tavares, Hagel - Bedard, Paul, Guenther - Mercer, McBain, B. Tanev - Bunting, Cozens, Mangiapane - McCann. Trenér: Tourigny

Rakousko: Madlerer - Nickl, Heinrich, Wolf, Unterweger, Maier, Strong, Stapelfeldt, Brunner - T. Raffl, Nissner, M. Huber - Zwerger, Rossi, Schneider - Ganahl, Baumgartner, Haudum - Rohrer, Wukovits, P. Huber. Trenér: Bader

SKUPINA B (Ostrava):

Polsko – Francie 2:4 (0:2, 2:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 37. Pas (Zygmunt, Walega), 38. Fraszko (Wronka) – 9. Addamo (Treille, Gallet), 12. Addamo (Auvitu, K. Bozon), 25. Da Costa (Chakiachvili), 28. Bellemare (Da Costa, Auvitu). Rozhodčí: Fraňo (ČR), Brander – Nikulainen (oba Fin.), Fuchs (Švýc.). Vyloučení: 3:4. Využití: 0:2. Diváci: 6797

Polsko: Murray (27. Fučík) – Kolusz, Wanacki, Kruczek, Wajda, Bryk, Górny, Kostek, Dronia – Wronka, Pasiut, Zygmunt - Walega, Dziubinski, Krzysztof Macias - Fraszko, Pas, Lyszczarczyk – Michalski, Komorski, Urbanowicz. Trenér: Kaláber

Francie: Ylönen – Gallet, Auvitu, Cantagallo, Chakiachvili, Llorca, Crinon, Thiry – Bertrand, Claireaux, Perret – Da Costa, Bellemare, T. Bozon – Simonsen, Boudon, Rech – Treille, Addamo, K. Bozon – Dair. Trenér: P. Bozon