Ronaldovy manýry na MS v Kataru pokračují. Šampionát chtěl údajně opustit, vložil se do toho svaz

Tyto spekulace médií ale rázně svým prohlášením popřel ve čtvrtek samotný portugalský fotbalový svaz (FPF). "Kapitán Cristiano Ronaldo nikdy nepohrozil tím, že opustí tým a odjede z Kataru. Cristiano Ronaldo každým dnem dokazuje svůj jedinečný odkaz národnímu týmu i celému Portugalsku. Jeho oddanost reprezentaci je nezpochybnitelná, což dokázal i během utkání se Švýcarskem," uvedl v něm konkrétně a dodal: „Národní tým, hráči, trenéři a vedení svazu se stále těší z oddanosti a nadšení při budování co nejlepšího výsledku Portugalska na mistrovství světa v Kataru.“

Jakékoli rozkoly pak na svém twitterovém účtu odmítl i sám Ronaldo, jenž se na šampionátu v Kataru dosud trefil jen jednou, z penalty proti Ghaně. "Náš tým drží příliš při sobě, než aby ho cokoliv zvenčí zlomilo. Tým v pravém slova smyslu, který bude bojovat o svůj sen až do konce. Věřte s námi!" napsal.

Není tajemstvím, že kouči portugalské reprezentace Fernandu Santosovi se reakce Ronalda po duelu s Jižní Koreou nelíbila, ale jak řekl sám trenér, za touto situací udělali oba již tlustou čáru. "Mezi mnou a kapitánem není žádný problém. Jsme přátelé už mnoho let. Mluvili jsme spolu před zápasem a moje rozhodnutí akceptoval. To, co se stalo po Koreji, jsme si vysvětlili. Cristiano ukázal, že je příkladným kapitánem národního týmu," nechal se slyšet Santos. Ten nasadil do duelu se Švýcarskem místo Ronalda debutanta Goncala Ramose, který se mu odvděčil hattrickem.

Kolem Ronalda je neustále živo a spekuluje se i o jeho možném novém angažmá. Média včetně deníku Marca přinesla zprávu o jeho téměř jistém stěhování se do saúdskoarabského klubu al-Nasr, tuto informaci ale sám Ronaldo popřel.