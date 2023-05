S Chlapíkem to vypadá nejnadějněji, Chytil se na tréninku necítil dobře a do toho se zranil Sedlák

Po úterním tréninku hovořil s novináři o zdravotním stavu obou Filipů lékař národního týmu Antonín Chochola. U něj prozradil, že i přes zpočátku těžce vypadající zranění, tak to u něj vypadá s možným návratem na led dobře. „Utrpěl poranění v oblasti horní poloviny těla. Sice ten zásah byl směřovaný na hlavu, naštěstí ale otřes mozku neutrpěl, neměl žádné příznaky, které by tato kritéria splňovaly. To je celkem dobrá zpráva,“ nechal se slyšet pro sport.cz Chochola a pokračoval: „Jeho stav vypadá velice příznivě. Mohl by se vrátit do turnaje a plné zátěže.“

Zda se však Chlapík objeví už ve čtvrtek proti Slovinsku, nechtěl Chochola říct. „To není moje rozhodnutí, ale budeme se snažit, abychom Filipa do zápasu připravili. Musíme jít postupnými kroky. Nejdřív musíme vidět, jak snáší tréninky a pak teprve uvidíme, jestli ho trenéři zařadí do zápasů,“ řekl k tomu konkrétně.

K Filipu Chytilovi prozradil, že u něj se stav během úterního tréninku zhoršil. „Úraz utrpěl po nárazu hokejkou do obličeje, což je velice nepříjemné a bolestivé poranění. Bolestivost přetrvává, v úterý jsme zkusili zátěž v tréninku. Jeho první polovina vypadala dobře, v té druhé už se podle něj zdravotní stav zhoršil. Opět nastoupila bolestivost, takže zátěž trochu zmírníme. Jinak budeme pokračovat v léčbě, aby se mohl vrátit do turnaje,“ řekl Chochola.

Stejně jako Jiří Smejkal, tak Filip Chytil se tak začal seznamovat s celoobličejovým krytem. „Rána, kterou utrpěl, je naštěstí povrchní. Nějaké stehy tam jsou, ale v obličeji jsou vidět hlavně takové lymfo tejpy, kterými se snažíme zmírnit otok v oblasti obličeje. Nekryjí stehy,“ uvedl k němu dále Chochola, přičemž potvrdil, že bolest je to, co teď trápí Chytila ze všeho nejvíce.

Po posledním pondělním zápase s Lotyšskem (3:4 po prodloužení) navíc visí nově otazník i nad dalším hráčem z útoku, jeho ztráta by byla citelná, nad Lukášem Sedlákem. Toho totiž měl během duelu trefit puk do nohy. „Lukáš Sedlák v zápase s Lotyšskem utrpěl poranění v dolní polovině těla, které je bolestivé, a dostal dva dny volno," sdělil k tomu Chochola a pokračoval: „S fyzioterapeuty pracujeme na jeho zranění a dál uvidíme, podle aktuálního zdravotního stavu."

Ani k Sedlákovi nechtěl být Chochola konkrétnější v tom, jestli se ještě útočník vrátí do turnaje. „Uvidíme podle aktuálního zdravotního stavu," řekl pouze.

Není se co divit takovýmto otázkám. Z národního týmu už totiž prosákla informace, že přemýšlí nad využitím nového pravidla a vyměnit tak zraněného hráče za ryze nového. V úvahu tak třeba připadá příjezd následujících hokejistů: Hyka, Lenc, Hynek Zohorna, Horák a Michal Kovařčík. Právě ti se sice zúčastnili Českých hokejových her v Brně, ale do konečné nominaci na MS pro ně nezbylo místo. „Tito hráči měli pohovory s trenéry. A dostali od nich informaci, že může nastat situace, že by byli povoláni. Trenéři jim řekli, že pokud to u nich půjde, aby v rámci možností zůstali v kondici a nerozjeli se někam do světa,“ řekl k tomu manažer reprezentace Milan Hnilička, jenž dodal: „A nemám informaci, že by někdo z nich s touto variantou nesouhlasil."

Hnilička však ve středu nechtěl nic bližšího prozradit ohledně možného příjezdu nového hráče. „Nebudu říkat, co se zvažuje a co ne. Ani nejsem v kontaktu s hráči, protože já řeším technické věci okolo týmu. Takže neumím říct, jestli probíhá aktivní komunikace mezi Martinem Havlátem a hráči NHL."

Tato akce by se roztočila teprve poté, co by lékař nároďáku Antonín Chochola podle lékařskou zprávu o daném zraněném hráči posudkového lékaři Mezinárodní hokejové federace IIHF a právě IIHF pak musí proces výměny hráčů schválit. „Buď to uzná a uvědomí tým, nebo zamítne. Hráč, který bude uznán za zraněného, se už nesmí zapojit do turnaje," přidal k tomu ještě Hnilička.