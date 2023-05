S Chlapíkem zatím český tým nemůže počítat, Smejkala vyražené zuby netrápí. Kämpf mužstvo neposílí

Již před startem turnaje přišel na čtvrtečním tréninku o zuby Jiří Smejkal, a proto hraje s celoobličejovým krytem. Podle jeho slov ho ale kromě zubů trápí i zlomená čelist. S kým nakonec bude česká reprezentace počítat proti Kazachům?

U vedení turnaje český tým s podnětem ohledně zákroku na Chlapíka neuspěl. "Já bych se k tomu nerad vracel. Myslím, že k tomu bylo řečeno a napsáno už dost. Je to už za námi. Jestli to bylo fér, nebo nefér, Patrik Koch takhle hraje, tak to tak musíme brát. Je to škoda, doufám, že se z toho Filip dostane brzo," nechal se k tomu slyšet asistent kouče Libor Zábranský a pokračoval: "On má celou sezonu neuvěřitelnou smůlu. Když si vezmeme tu story, že vystupoval ve Finsku z autobusu a podvrkl si kotník."

Zábranský tak připomněl Chlapíkovu eskapádu při Švýcarských hokejových hrách z loňského prosince, kdy se tým přesunoval z Helsinek do Fribourgu.

V sobotu se k Chlapíkovi, ale i k Černochovi, na nějž byl faul kolenem v zápase se Slovenskem, vyjádřil manažer reprezentace Milan Hnilička. "Jirka by měl být naštěstí v pořádku a má naskočit do zápasu s Kazachstánem. Filip je v péči lékařů, kteří ho ošetřují. Tam to bude asi den po dni. Uvidíme, jak se jeho stav bude zlepšovat, víc řekneme asi následující den," uvedl tehdy konkrétně.

Prozradil, že se realizačnímu týmu nelíbil zákrok Kocha na Chlapíka prakticky ihned po něm. "Zaměřili jsme se na posouzení toho zákroku. Jednal jsem okamžitě v rámci možností, které mi regule na mistrovství světa dovolují. Mluvili jsme společně s Kari Jalonenem se šéfmanažerem rozhodčích na turnaji. Jde nám hlavně o chránění hráčů při těchto zákrocích a co možná nejobjektivnější posouzení takových situací," sdělil Hnilička, jenž v sobotu prozradil, že tým podal později neúspěšný podnět.

Černoch s Chlapíkem však nejsou jedinými hráči, kteří si prochází zdravotními trablemi. O těch může vyprávět i Jiří Smejkal, jenž byl den před startem MS trefen do obličeje tak nešťastně, že přišel o tři zuby a tekla z něj krev. "Cítil jsem, že to byla velká rána. Tekla mi krev, viděl jsem ležet nějaký zub na ledě a říkal si, že to asi není dobré. Ale celkově jsem byl docela v pohodě. Dokonce jsem mohl skousnout. Věděl jsem, že to není tak hrozné. Jen když jsem se podíval do zrcadla, měl jsem v puse díru," vypráví o svém momentu Smejkal, jenž věděl, že proti Slovákům bude startovat. Prozradil, že má zlomenou čelist, neví ale jak moc. "Ani vlastně nevím. Mám to schované pod takovou gumou, aby mi dráty nedřely do dásní. Nic příjemného."

Musel tak nastoupit s celoobličejovým krytem. "Člověk nevidí jako normálně, ale dá se to. Zapomenete na to a stejně musíte hrát nejlépe, jak to jde," přemítal Smejkal nad rozdíly mezi tímto krytem a normálním plexisklem přes oči. I tak ale Smejkal šel v souboji se Slováky do střetů jakoby nic. "Když jdu do zápasu, nevnímám, jestli mě něco bolí. Hraju svoji hru. Já si chtěl vyzkoušet hned v prvním střídání, jak to drží. Bylo to v pohodě. Jen ta viditelnost je horší," zakončil Smejkal.

Žádná posila už českému týmu na MS nepřijede. Proto byli dopsáni na soupisku Kaut s Voženílkem

V posledních hodinách se také mluvilo o možných posilách ze zámoří, především o Ondřeji Palátovi (New Jersey) a Davidu Kämpfovi (Toronto). Ale ani jeden z nich nakonec do Rigy neodcestuje a tak se více bude počítat s dosavadními čekateli na soupisku, tedy Martinem Kautem a Danielem Voženílkem.

"Oba půjdou rovnou do sestavy. My musíme reagovat a respektovat zdravotní stav hráčů. Jirka Smejkal hraje se zadrátovanou čelistí, hraje s celoobličejovým krytem. Zaplaťpánbůh, že to u Jirky Černocha dopadlo, jak to dopadlo. Ale stát se může cokoliv a my už si nemůžeme dovolit tohle nerespektovat anebo nějak spekulovat," nechal se slyšet Zábranský.