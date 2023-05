Severské derby rozhodly až nájezdy. Slováci trápili Kanaďany a Němci opět těsně prohráli

V úvodu očekávaného severského derby byli lepší domácí hokejisté, kteří měli v jinak opatrné první třetině i přesilovou hru, ale ani tu nedokázali přetavit ve vedoucí branku. Nedokázali využít ani švédské chyby při rozehrávce v obranném pásmu, konkrétně toho nedokázal využít Rantanen. Krátce před první pauzou neuspěli ve svých šancích ani Björninen a Rantanen, který nevyužil nepřehledné situace ve švédském brankovišti.

Ani ve druhé třetině se Finové nedočkali branky v početní převaze a střelecká nemohoucnost pokračovala i v polovině zápasu, kdy se netrefil Hartikainen. Následně se první přesilovky dočkali i Švédové, ale neskórovali navzdory šanci, kterou měl Zetterlund. Běžela 38. minuta, když se ale žlutomodrým povedla akce čtyři proti třem, přičemž vše bylo zakončeno přesnou Lindbergovou střelou z pravého kruhu, 1:0 pro Švédy.

Finové se nechtěli před domácím publikem nechat zahanbit, a proto se jim třetí třetina vyvedla ze všech částí nejlépe, samo o sobě o tom vypovídá i statika střel na bránu, kterou v této části hry domácí vyhráli poměrem 14:2. Ani Armia, ani aktivní Rantanen se ještě vyrovnací branky nedočkali, aréna v Tapere však mohla propuknout v radost ve 48. minutě, kdy Lammikko úspěšně dorazil z úhlu v předbrankovém prostoru předešlou střelu Pesonena. Záhy mohl Švédy zpátky do vedení dostat Petersson. Pak přišly velké chvíle švédského gólmana Johanssona, kdy vychytal velké šance Lammikka a Hartikainena. Když následně Finové nevyužili další přesilovku, Nokia Arena se mohla začít těšit na prodloužení. V něm se netrefili ani Kakko, ani Tömmernes. Následovaly tak nájezdy. V nich se mimo jiné hned dvakrát trefil za Švédy Raymond, přičemž jeho druhá trefa byla nakonec vítězná.

Nováček ve slovenské brance doháněl Kanaďany k šílenství

Pro slovenského gólmana Hlavaje byl duel s Kanaďany křtem ohněm. Celkově v něm zaznamenal hned 42 úspěšných zákroků a díky nim dospěl duel až do nájezdů. V první třetině se měl co otáčet a stejně nestačil na Neighboursovu střelu, 1:0 pro Kanadu. Naštěstí pro Slováky se ale podařilo ještě v této části hry vyrovnat, když se v přesilovce trefil Cehlárik.

Na tomto gólu se podílel mistr z Třince Hudáček, jenž ale ještě nevěděl, co ho čeká v následujících minutách. Nejenže v nich spálil řadu dalších příležitostí, ale po zákroku na MacKenzieho Weegara, jenž padal následně na mantinel, dostat trest pět minut plus do konce zápasu. Naši východní sousedé ale měli štěstí, že se javorovým listům až nečekaně nedařily přesilovky. A to ani ty dvojnásobné.

Zatím nejdelší duel turnaje nakonec rozhodovala dlouhá série samostatných nájezdů, během nichž kanadský gólman Montembeault inkasoval hned dvakrát poté, co se trefili Pánik a Chromiak. Rozhodující trefu dal v rámci osmých pokusů těchto nájezdů Quinn, na něhož na druhé straně nedokázal navázat Chromiak. Kanaďané tak nakonec získali dva body.

Němci nad Američany vedli, nemají ale opět žádný bod

Přestože naši západní sousedé byli jednoznačnými outsidery v duelu s Američany, chtěli si i tak připsat první body na tomto turnaji a v první třetině přestříleli zámořské hokejisty poměrem 12:4. Přesto to byli Američané, kteří šli v sedmé minutě do první velké šance, když Eyssimont šel sám na gólmana Niederbergera, následná klička do forhendu se mu nevyvedla podle představ. Němci poté nevyužili nabídnutou přesilovku a mohlo je to mrzet ve 13. minutě, kdy měl Niederberg co dělat s Tuchovou střelou a následně i s Hutsonovým tečovaným zakončením. To skončilo totiž na tyčce. Za chvíli vychytal na druhé straně DeSmith Tiffelse a i Widererův následný pokus skončil na tyčce.

Na začátku druhé dvacetiminutovky byl blízko ke skórování O´Connor, na Niederberga si ale nepřišel. A tak až ve 26. minutě šli do vedení, když se tehdy trefil Attard s přispěním bránícího Wissmanna, 1:0 pro USA. Poté měly oba týmy přesilovku, gól v jedné z nich sice padl, ale bylo to během americké přesilovky do americké branky. Pouhých 14 sekund v početní nevýhodě stačilo Němcům k překvapivému vyrovnání, o které se postaral Soramies z dorážky. Jen pět vteřin před koncem druhé třetiny dostal Němce dokonce do vedení Schütz po své individuální akci.

Ke smůle Němců se další obrat v zápase podařil favorizovaným Američanům. I když mohli se skóre pohnout Američan Thrun a Němec Tiffels, nakonec se to povedlo až ve 46. minutě střelou za kruhem Farrellovi, 2:2. Pět minut před sirénou pak tři body pro USA vystřelil v přesilovce Coronato, jenž využil nádherné přihrávky Perunoviche. Zapříčinil tak další prohru Němců o gól na tomto MS.

Mistrovství světa v ledním hokeji 2023 (15.5.2023):

Skupina A (Tampere):

Německo - USA 2:3 (0:0, 2:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 31. Soramies (M. Müller, Seider), 40. Schütz (Tuomie) - 26. Attard (Eyssimont, Tynan), 46. Farrell (Hutson), 55. Coronato (Perunovich, Tynan). Rozhodčí: Björk (Švéd.), Kaukokari (Fin.) - Ondráček (ČR), Cattaneo (Švýc.). Vyloučení: 2:4. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 8003

Německo: Niederberger - M. Müller, Seider, J. Müller, Wissmann, Hüttl, Wagner, Szuber, Gawanke - Kahun, Noebels, Peterka - Ehl, Sturm, Soramies - Tiffels, Kastner, Wiederer - Schütz, Stachowiak, Tuomie. Trenér: Kreis

USA: DeSmith - Perbix, Samberg, Thrun, Perunovich, Mackey, Hutson, Attard - A. Tuch, Bonino, Grimaldi - Garland, O'Connor, Eyssimont - Mazur, Tynan, Gauthier - Bjork, Coronato, Farrell - L. Tuch. Trenér: Quinn

Finsko – Švédsko 1:2 po sam. nájezdech (0:0, 0:1, 1:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 47. Lammikko (Pesonen, Kapanen) – 38. O. Lindberg (Zetterlund, Berggren), vítězný sam. nájezd Raymond. Rozhodčí: Ansons (Lot.), Frandsen (Dán.) – Mackey (Kan.), Synek (SR). Vyloučení: 2:3. Diváci: 12 039

Finsko: Larmi – Ohtamaa, M. Lehtonen, Koivisto, Määttä, Pokka, Seppälä, Matinpalo, Friman - Rantanen, Manninen, Hartikainen – Kakko, J. Sallinen, Armia – Kapanen, Lammikko, Pesonen – Anttila, Björninen, Oksanen. Trenér: J. Jalonen

Švédsko: Lars Johansson – Sandin, Tömmernes, Pudas, A. Lindholm, L. Bengtsson, Nemeth – A. Nylander, Carlsson, Raymond - Grundström, P. Lindholm, A. Petersson – Berggren, O. Lindberg, Zetterlund – Silfverberg, J. de la Rose, Sörensen – Linus Johansson. Trenér: Hallam

Skupina B (Riga):

Slovensko – Kanada 1:2 po sam. nájezdech (1:1, 0:0, 0:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 17. Cehlárik (Hrivík, L. Hudáček) - 8. Neighbours (McBain), rozhodující sam. nájezd J. Quinn. Rozhodčí: Hribik (ČR), Schrader (Něm.) - Kroyer (Dán.), Niittylä (Fin.). Vyloučení: 8:9, navíc L. Hudáček (SR) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:0. Diváci: 4640

Slovensko: Hlavaj - P. Koch, Š. Nemec, Kňažko, Grman, Rosandič, M. Ivan, Jánošík, Gajdoš - Pánik, Hrivík, Kelemen - L. Hudáček, M. Sukeľ, Cehlárik - Chromiak, Tamáši, Regenda - Okuliar, Čacho, Lantoši. Trenér: Ramsay

Kanada: Montembeault - Weegar, Middleton, Hunt, Bear, Joseph, Myers, Barron - Blais, Veleno, Lucic - J. Quinn, Laughton, Toffoli - Carcone, McBain, Neighbours - Crouse, Glass, Krebs - Fantilli. Trenér: Tourigny

Mistrovství světa v ledním hokeji 2023 (14.5.2023):

Skupina A (Tampere):

Francie - Dánsko 3:4 v prodl. (0:2, 3:1, 0:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 26. Leclerc (Rech, Boudon), 29. Rech, 40. Addamo (Boscq, Gallet) - 9. N. Ehlers (M. Lauridsen, N. Jensen), 19. Boedker (Jensen Aabo, Bau Hansen), 31. Olesen, 62. Russel (M. Lauridsen, N. Ehlers). Rozhodčí: Björk (Švéd.), Kaukokari (Fin.) - Davis (USA), Ondráček (ČR)⁠. Vyloučení: 4:3, navíc Claireaux (Fr.) 5 min. a do konce utkání. Využití: 0:3. Diváci: 4542

Francie: Ylönen - Boscq, Gallet, Chakiachvili, Llorca, Onno, Crinon, Guebey - T. Bozon, Texier, Addamo - Fabre, Perret, Claireaux - Rech, Boudon, Bertrand - K. Bozon, Treille, Ritz - Leclerc. Trenér: P. Bozon

Dánsko: Dichow - Lassen, M. Lauridsen, Jensen Aabo, A. Koch, M. Jensen, O. Lauridsen, Krogsgaard - N. Ehlers, Russell, N. Jensen - Boedker, Poulsen, Storm - Andersen, Aagaard, Moelgaard - Olesen, Wejse, Bau Hansen. Trenér: H. Ehlers

Švédsko - Rakousko 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 4. P. Lindholm (Berggren, Pudas), 27. Sörensen (J. de La Rose, Tömmernes), 39. Nemeth (Petersson, P. Lindholm), 52. Carlsson (Raymond, A. Nylander), 54. Everberg (Bengtsson, Nemeth). Rozhodčí: MacFarlane (USA), Ansons - Zunde (oba Lot.), Hautamäki (Fin.). Vyloučení: 1:2. Bez využití. Diváci: 5950

Švédsko: Wallstedt - Sandin, Tömmernes, Pudas, A. Lindholm, L. Bengtsson, Nemeth - A. Nylander, Carlsson, Raymond - Berggren, A. Petersson, P. Lindholm - Grundström, Silfverberg, O. Lindberg - J. de la Rose, Sörensen, Everberg. Trenér: Hallam

Rakousko: Starkbaum - Nickl, B. Wolf, Heinrich, Zündel, Reinbacher, Brunner, Wimmer, Maier -Thaler, Haudum, Wukovits - Nissner, Raffl, Schneider - M. Huber, Rossi, Zwerger - P. Huber, Neubauer, Achermann. Trenér: Bader

Skupina B (Riga):

Norsko – Švýcarsko 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 9. Simion (Miranda, Glauser), 20. Glauser (Miranda, Simion), 58. Niederreiter (Ch. Bertschy, Richard). Rozhodčí: Sewell (Brit.), Hribik - Hynek (oba ČR), Briganti (USA). Vyloučení: 6:7. Bez využití: Diváci: 3232

Norsko: Arntzen - Nörstebö, Lilleberg, Johannesen, Björgvik Holm, Krogdahl, Kasastul - Valkvae Olsen, Vikingstad, Berg-Paulsen - E. Salsten, H. Salsten, Hoff - Olden, Trettenes, Martinsen - Granath, K. A. Olimb, Haga. Trenér: T. Johansson

Švýcarsko: Mayer - Marti, Kukan, Moser, Glauser, Geisser, Loeffel, Fora - Niederreiter, Corvi, Herzog - Senteler, Malgin, Ambühl - Miranda, Haas, Simion - Thürkauf, Richard, Ch. Bertschy. Trenér: Fischer