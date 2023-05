Slováci po hubené výhře nad Slovinci stále hrají o čtvrtfinále. Němci a Američané dominovali

Jen těžce se Slováci hrající pod tlakem propracovali ke třem bodům z tohoto utkání, které potřebovali jako sůl, aby mohli pomýšlet na postup do čtvrtfinále. Klíčovou akci gólově zakončil Pánik pouhých 15 vteřin po začátku druhé třetiny, kdy byli Slovinci zřejmě ještě v hlavách v kabině. Pánikovi tehdy předal kotouč Regenda a prvně jmenovaný pak předvedl individuální akci, na kterou byl krátký i gólman Gračnar.

K tomu, aby Slováci udrželi alespoň toto jednobrankové vedení až do závěrečné sirény, museli ujít poměrně dlouhou trnitou cestou. Po většinu času zápasu to byli nečekaně právě Slovinci hrající o všechno, kteří se dokázali dostávat do nebezpečných pozic. Stalo se tak většinou po chybách soupeře. Nebýt ale opět vynikajícího gólmana Škorvánka, mohlo to pro Slováky dopadnout všelijak, jen ne dobře. Slováci přežili ve třetí třetině i šanci Urbase, která nakonec skončila na tyčce. Když se nepodařilo zvýšit vedení ani Hudáčkovi, ani Sukeľovi, museli naši východní sousedé ještě přečkat v posledních vteřinách slovinskou hru bez brankáře, v níž neměli daleko od vyrovnávací trefy. Nedočkali se je a Slováci tak mohou nadále živit naději.

Němci dali Maďarům sedmičku, Američané Francouzům málem desítku

Jakkoli do duelu mezi Německem a Maďarskem vstoupili lépe outsideři z Maďarska, kteří hned v první minutě měli k dispozici hned dvě příležitosti, pak už ale přebírali iniciativu hokejisté z Německa, i když ještě nějaký čas je trápil gólman Horváth. Ten si za úvodních pět minut připsal hned sedm zákroků. Přesto nakonec kapituloval a to v osmé minutě, kdy úspěšně dorážel Stachowiak.

Pak si dlouho na Horvátha Němci nepřišli, navíc ve 26. minutě přišli o Szubera, jenž byl tehdy vyloučen na pět minut plus do konce zápasu. Když pak byl záhy vyloučen i obránce Seider, Maďaři dostali možnost dvojnásobné přesilovky. Tu ale využít nedokázali, přestože Sofron dostal puk za Niederbergera, ovšem tento gól nebyl uznán kvůli předešlému faulu na buly. A tak přišel hned dvojnásobný trest, když během pouhých 18 vteřin Němci zásluhou Seidera a Sturma zvýšili na 3:0. Ještě o dvě minuty později, ve 38. minutě, přidal Sturm svou druhou branku v zápase a zvýšil tak na 4:0.

Pátá německá trefa přišla z hokejky Peterky se začátkem třetí třetiny, a přestože se následně v rozmezí dvou minut povedlo Maďarům snížit dvěma brankami, Kahun s Müllerem se postarali o úpravu skóre na 7:2 pro Němce.

Ve večerním nedělním tamperském zápase mezi USA a Francií byl průběh zápasu ještě jednoznačnější. Už po první třetině vedli Američané 3:0, a zatímco v prostřední části přidali zámořští hráči jednu branku, v té třetí hned pět a nebýt toho, že se Farrell trefil až desetinu sekundy po siréně, mohli Američané vyhrát 10:0. O vítězství s nejjednoznačnějším rozdílem na tomto MS se mimo jiné postarali jednak dvěma brankami O'Connor a jednak svým hattrickem také Gauthier.

Mistrovství světa v ledním hokeji 2023 (21.5.2023):

Skupina A (Tampere):

Německo - Maďarsko 7:2 (1:0, 3:0, 3:2)

Branky a nahrávky: 8. Stachowiak (Schütz, Tuomie), 36. Seider (Tiffels, Peterka), 36. Sturm (Soramies, Ehl), 38. Sturm (Noebels, Wissmann), 43. Peterka (Tiffels, Wissmann), 51. Kahun (Peterka), 59. J. Müller (Wissmann, Peterka) - 47. Terbócs (Vincze, Papp), 49. Fejes (Stipsicz, Sebök). Rozhodčí: Hribik (ČR), Heikkinen (Fin.) - Constantineau (Fr.), Nothegger (Rak.). Vyloučení: 2:3, navíc Szuber (Něm.) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:0. Diváci: 4821

Německo: Niederberger - M. Müller, Seider, J. Müller, Wissmann, Szuber, Gawanke, Wagner - Peterka, Kahun, Tiffels - Soramies, Sturm, Ehl - Noebels, Wiederer, Kastner - Schütz, Stachowiak, Tuomie - Varejcka. Trenér: Kreis

Maďarsko: D. Horváth - Garát, Pozsgai, M. Horváth, Kiss, Hadobás, Szabó, Fejes, Stipsicz - Csányi, K. Nagy, Kóger - Terbócs, Papp, Vincze - Sofron, Bartalis, Erdély - Galló, Sebök, Szirányi. Trenér: Constantine

USA – Francie 9:0 (3:0, 1:0, 5:0)

Branky a nahrávky: 7. O'Connor (Garland), 12. Gauthier (Perunovich), 14. Tynan (Gauthier), 22. Gauthier (Perunovich, Tynan), 43. O'Connor, 46. Perunovich (Coronato, Bjork), 48. Grimaldi (Coronato, Perbix), 49. Garland (Tynan), 54. Gauthier (Tynan, Garland). Rozhodčí: Sewell (Brit.), Holm – Yletyinen (oba Švéd.), B. Mackey (Kan.). Vyloučení: 3:3. Využití: 1:0. Diváci: 6539

USA: Petersen (48. Commesso) – Perbix, Samberg, Perunovich, Kleven, C. Mackey, Thrun, Attard – A. Tuch, Coronato, Grimaldi – Garland, O'Connor, Eyssimont – Mazur, Tynan, Gauthier – Farrell, Brown, Bjork – L. Tuch. Trenér: Quinn

Francie: Ylönen (21. Papillon) – Gallet, Boscq, Llorca, Chakiachvili, Onno, Crinon, Thiry, Guebey – Fabre, Boudon, T. Bozon – Rech, Addamo, Leclerc – Bertrand, Claireaux, Treille – Farnier, Valier, K. Bozon. Trenér: P. Bozon

Skupina B (Riga):

Slovinsko – Slovensko 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Branka a nahrávky: 21. Pánik (Regenda, P. Koch). Rozhodčí: Björk (Švéd.), Bloski (Kan.) – Davis (USA), Kroyer (Dán.). Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 4460

Slovinsko: Gračnar – Gregorc, Pavlin, Magovac, Crnovič, Podlipnik, Mašič, Štebih – Urbas, Jeglič, Verlič – Sabolič, Tičar, Kuralt – Pance, Simšič, Drozg – Ograjenšek, Tomaževič, Maver – Čimžar. Trenér: M. Kopitar

Slovensko: Škorvánek – P. Koch, Nemec, Grman, Ivan, Kňažko, Rosandič, Jánošík, Gajdoš – Regenda, Hrivík, Pánik – Cehlárik, L. Hudáček, Lantoši – Kelemen, M. Sukeľ, Kudrna – Lantoši, Tamáši, Regenda – Okuliar, Čacho, Lunter. Trenér: Ramsay