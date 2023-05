Slováci si spravili chuť a vyhráli nad domácími Lotyši, Finové po přestřelce uspěli proti Němcům

Během soboty pak vítězství slavili i Kazaši, kteří sice zprvu prohrávali s favority z Norska, ale vzhledem k jejich bohorovnosti se Kazaši dostali zpět do zápasu díky remíze 3:3 a nakonec duel dotáhli až do samostatných nájezdů, kde uspěli. Dánové si pak poradili 3:1 s nováčky z Maďarska.

Na svěřencích kouče Craiga Ramseyho bylo už od úvodního buly vidět, jak chtějí rychle zapomenout na předešlou prohru s Čechy a hodit ji za hlavu. Hned v první minutě totiž využil chybu Lotyšů Cehlárik, jenž následně mohl zpoza branky přihrát bekhendem před branku Sukeľovi a právě ten tak otevřel skóre, 1:0 pro Slovensko. Ještě před odchodem do kabin na první pauzu se snažil o vyrovnání Balcers, proti výtečnému Škorvánkovi ale neuspěl. Na druhé straně pak pro změnu lotyšský gólman Šilovs děkoval své brankové konstrukci, že podruhé v této třetině nekapituloval.

Druhá třetina začala oslabením Slováků, kteří se v této nevýhodě dokázali ubránit, záhy se musel zaskvět svým zákrokem Šilovs proti Grmanovi. Lotyšský muž s maskou se vyznamenal i ve 32. minutě, kdy vychytal Hudáčka. Následně mohl Okuliarovu hloupost, kdy hrál se zlomenou hokejkou a následně tak byl vyloučen, potrestat Balcers, ale Škorvánek nadále pokračoval ve skvělých výkonech. Jenže i on byl na jedno lotyšské zakončení krátký, konkrétně ve 37. minutě, kdy se Abols po chybě Slováků při rozehrávce ocitl v brejkové situaci, kterou bez problémů přetavil ve vyrovnávací gól, 1:1.

Do brejku se pak ve 48. minutě dostal i Ocelář z Třince Hudáček, ale ten tak úspěšný nebyl. O dvě minuty později už ale slovenské fanoušky rozjásal Hrivík, jenž tehdy přesně dorážel předcházející Kochovu střelu. Když pak domácím reprezentantům nepomohla ani závěrečná power-play, mohla slovenská radost z vítězství propuknout naplno.

Finové uspěli proti Němcům i díky dvěma Manninenovým trefám

Před vyprodaným hledištěm v Tampere se nejprve dařilo proti domácím Finům Němcům. První šanci ale Schütz neproměnil, na druhé straně po deseti minutách hry už ale skóre otevřel Armia, který tak dokončil předešlou práci Kakka. I když mohli Němci ještě v první třetině minimálně dvakrát skórovat, podařilo se jim to jen jednou a tím pádem tak vyrovnat na 1:1, konkrétně kotouč prošel do finské branky po tečované střele Noebelse.

Přestože se Němcům po přestávce nepodařilo využít přesilové hry, i tak to byli oni, kdo nakonec šel do vedení. Díky pokračujícímu tlaku nenechali Finy vystřídat a Wissmann tak využil situace a střelou od modré skóroval, 2:1 pro Němce. Když pak Sturm trefil tyčku, Seveřané byli v tu chvíli skutečně na ručník. Pak ale přišel čas pro Manninena. Zaznamenal totiž tehdy dvě branky, které dělilo pouhých 107 vteřin, a postaral se tak o navrácení vedení do finských rukou, 3:2 pro Finsko. V závěru druhé třetiny mohli hokejisté Suomi vést už o dvě branky, kdyby Kapanen netrefil tyč, jak už to ale bývá pravidlem, za chvíli přišel trest na druhé straně, když na 3:3 vyrovnal Peterka.

Od začátku třetí třetiny se Finové snažili o čtvrtou branku, neuspěl ale ani Kakko, ani Mannien, jež tak ve 44. minutě odmítl hattrick. Za chvíli to ale klidně mohli být Němci, kteří mohli jít do vedení, ale Moritz Müller trefil střelou od modré čáry břevno. V 53. minutě nakonec došlo k rozhodnutí, když Lehtonen úspěšně dorazil kotouč po předešlé parádní akci Rantanena a na stavu 4:3 pro Finy pak nic nezměnila ani německá hra bez brankáře.

Mistrovství světa v ledním hokeji 2023 (13.5.2023):

Skupina A (Tampere):

Německo - Finsko 3:4 (1:1, 2:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 18. Noebels (Fischbuch, Kastner), 33. Wissmann (Kastner, Noebels), 40. Peterka (Kahun, Tiffels) - 10. Armia (Kakko, Määttä), 35. Manninen (Kapanen, Koivisto), 36. Manninen (Rantanen, Lehtonen), 53. Lehtonen (Rantanen, Hartikainen). Rozhodčí: Štolc (Švýc.), Ansons - Zunde (oba Lot.), Davis (USA). Vyloučení: 2:4. Využití: 1:1. Diváci: 11 712

Německo: Strahlmeier - M. Müller, Seider, J. Müller, Wissmann, Hüttl, Wagner, Szuber - Tiffels, Kahun, Peterka - Sturm, Ehl, Soramies - Noebels, Fischbuch, Kastner - Schütz, Tuomie, Stachowiak. Trenér: Kreis

Finsko: Olkinuora - Ohtamaa, M. Lehtonen, Koivisto, Määttä, Pokka, Seppälä, Matinpalo, Friman - Rantanen, Manninen, Hartikainen - Kakko, J. Sallinen, Armia - Kapanen, Lammikko, Pesonen - Anttila, Björninen, Oksanen. Trenér: J. Jalonen

Maďarsko – Dánsko 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 47. Sofron (Szabó, Bartalis) - 16. N. Ehlers (N. Jensen, Russell), 30. N. Ehlers (M. Lauridsen, N. Jensen), 52. Poulsen (Lassen, Storm). Rozhodčí: MacFarlane (USA), Bloski - Mackey (oba Kan.), Hautamäki (Fin.). Vyloučení: 6:4. Využití: 2:0. Diváci: 7633

Maďarsko: Bálizs - Fejes, Stipsicz, Szabó, Pozsgai, M. Horváth, Kiss, Garát, Hadobás - Hári, Galló, Sebök - Erdély, Bartalis, Sofron - Terbócs, Papp, G. Nagy - Vincze, Csányi, K. Nagy. Trenér: Constantine

Dánsko: Dichow - Lassen, M. Lauridsen, Jensen Aabo, A. Koch, M. Jensen, O. Lauridsen, Krogsgaard - N. Ehlers, Russell, N. Jensen - Boedker, Poulsen, Storm - Andersen, Aagaard, Moelgaard - Olesen, Wejse, Bau Hansen. Trenér: H. Ehlers

Skupina B (Riga):

Slovensko - Lotyšsko 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 1. M. Sukeľ (Cehlárik), 51. Hrivík (P. Koch, Pánik) - 37. Abols. Rozhodčí: Holm (Švéd.), Sewell (Brit.) - Briganti (USA), Kroyer (Dán.). Vyloučení: 5:1. Bez využití. Diváci: 8930

Slovensko: Škorvánek - P. Koch, Kňažko, Grman, M. Ivan, Rosandič, Jánošík, Gajdoš - Pánik, Hrivík, Kelemen - L. Hudáček, M. Sukeľ, Cehlárik - Chromiak, Tamáši, Regenda - Okuliar, Čacho, Lantoši. Trenér: Ramsay

Lotyšsko: Šilovs - Balinskis, Zile, Mamčics, Jaks, Čukste, Freibergs, Cibulskis - Daugavinš, Abols, Andersons - Balcers, Smirnovs, Keninš - Roberts Bukarts, Batna, Indrašis - Rihards Bukarts, Džerinš, Dzierkals. Trenér: Vitolinš

Norsko – Kazachstán 3:4 po sam. nájezdech (2:1, 1:1, 0:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 8. Haga (Nörstebö, Trettenes), 10. Björgvik Holm (Trettenes, Martinsen), 22. Haga (Granath, Nörstebö) - 16. Muchametov (Muratov, Beketajev), 36. Orechov (Savickij, Muratov), 52. Michajlis (Savickij, Orechov), rozhodující sam. nájezd Starčenko. Rozhodčí: Fernandez (USA), Hürlimann (Švýc.) - Constantineau (Fr.), Niittylä (Fin.). Vyloučení: 3:4. Využití: 2:2. Diváci: 2870

Norsko: Haukeland - Nörstebö, Lilleberg, Johannesen, Björgvik Holm, Krogdahl, Kasastul - Valkvae Olsen, Vikingstad, Berg-Paulsen - E. Salsten, H. Salsten, Hoff - Olden, Trettenes, Martinsen - Granath, K. A. Olimb, Haga - od 21. navíc Vesterheim. Trenér: T. Johansson

Kazachstán: Šutov - Danijar, Beketajev, Polochov, Orechov, Koroljov, Gajtamirov, Butěnko - Starčenko, Šestakov, Rymarev - Michajlis, Grenc, Savickij - Rachmanov, Omirbekov, Asetov - Kajyržan, Muchametov, Muratov - Musorov. Trenér: Mambetalijev