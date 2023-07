Sparta začne boje o Ligu mistrů s týmem ze severu Evropy, případné další soky znají i Plzeň a Bohemians

Pokud další čeští pohároví zástupci Plzeň a Bohemians 1905 zvládnou na přelomu července a srpna 2. předkolo Evropské konferenční ligy, tak na Západočechy čeká maltská Gzira, nebo Dudelange z Lucemburska, a na vršovické Klokany pro změnu švédský Kalmar, nebo arménský Pjunik Jerevan.

Očekává se, že soupeřem pražské Sparty pro 3. předkolo Ligy mistrů bude s největší pravděpodobností dánská FC Kodaň, jež je ve svém duelu s islandským Breidablikem v rámci 2. předkola Ligy mistrů jasným favoritem.

V případě jejího postupu by to nebylo první střetnutí Sparty s tímto dánským celkem. Stalo se tak dosud dvakrát v sezóně 2009/10, kdy se oba celky utkaly v základní skupině Evropské ligy a tehdy Pražané nejprve venku prohráli 0:1 a doma pak 0:3.

Souboj s Kodaní by byl pro Spartu o to pikantnější, jelikož se v jejím realizačním týmu nachází několik Dánů v čele s hlavním koučem Brianem Priskem, který navíc v sezóně 2016/17 v tomto dánském klubu působil jako asistent. Odtud pak zamířil do Midtjyllandu, kde se stal hlavním koučem. "Pokud narazíme na Kodaň, určitě to bude speciální pro mě i další dánské kluky, které tu máme. Přece jen tento klub známe trochu lépe než ostatní možné soupeře. Pokud pojedeme na Island, bude to také těžké. Obě mužstva jsou rozhodně kvalitní, i když Breidablik tolik neznám," uvedl k losu další dánský člen sparťanského kádru, obránce Asger Sörensen.

Kapitán Ladislav Krejčí by však raději zamířil na Island. "Jelikož máme v týmu hodně Dánů, tak s Kodaní by to byl peprný souboj. Určitě bych se raději vydal na Island, ale abychom se dostali dál, budeme muset porazit kohokoliv. Je jedno, na koho narazíme," nechal se slyšet konkrétně.

Los 3. předkola Ligy mistrů (první utkání 8. a 9. srpna, odvety 15. srpna):

Mistrovská část: Breidablik (Isl.) / FC Kodaň – Sparta Praha, Čenstochová/Karabach – Aris Limassol / Borisov, Zrinjski Mostar (Bos.) / Slovan Bratislava – Šeriff Tiraspol / Maccabi Haifa, AEK Atény – Dinamo Záhřeb / FC Astana, Ludogorec Razgrad (Bulh.) / Olimpija Lublaň – Žalgiris Vilnus / Galatasaray Istanbul, Klaksvík (Faer. os.) / Häcken (Švéd.) – HJK Helsinky / Molde (Nor.)

Nemistrovská část: Braga – Bačka Topola (Srb.), Glasgow Rangers – Servette Ženeva / Genk, Dnipro / Panathinaikos Atény – Marseille, PSV Eindhoven – Sturm Štýrský Hradec

Bohemians mohou jet do Jerevanu, Plzeň třeba do Lucemburska

Co se týče dalších českých pohárových zástupců Plzně a Bohemians, kteří budou bojovat o účast v Evropské konferenční lize, tak ti, pokud projdou přes své soupeře ve 2. předkole, se v tom třetím utkají v případě Plzně s někým z dvojice Gzira (Malta) - Dudelange (Lucembursko), v případě Bohemians s někým z dvojice Kalmar (Švédsko) – Pjunik Jerevan (Arménie).

Zatímco v duelu Gziry s Dudelange je podle sázkových kanceláří favoritem lucemburský celek, v případě dvojice Kalmar- Pjunik Jerevan bookmakeři dávají větší šance švédskému mužstvu. Ani jeden z těchto favoritů (podle sázkových kanceláří) pak ještě neměl zkušenost s českým mužstvem v evropských pohárech. Pouze Pjunik Jerevan se v minulosti utkal s českými týmy. V roce 2011 s Plzní (o Ligu mistrů) a v roce 2019 s Jabloncem (o Evropskou ligu). Ve druhém případě severočeský celek neuspěl.

Úvodní duely 3. předkola Evropské konferenční ligy jsou pak na programu ve čtvrtek 10. srpna, odvety jsou pak o týden později, přičemž oba české celky začnou svoje dvojzápasy doma. Může však hrozit termínová kolize v případě Bohemians a Slavie hrající 3. předkolo Evropské ligy, které začne taktéž doma.