Švédi a Švýcaři nezvládli ve čtvrtfinále role favoritů. Kanaďané oplatili Finům porážku z loňského finále

Švýcarko, které bylo pasováno na černého koně turnaje a které dominovalo v základní skupině B, nestačilo na Němce a jako na předešlých dvou MS konajících se v Rize, tak i tentokrát s nimi padli v kritickém zápase šampionátu. O ještě větší překvapení se pak postarali domácí Lotyši, kteří byli hnáni celým národem takovým způsobem, že Švédové na jejich hru nenašli patřičnou odpověď a nakonec pobaltský celek po výhře 3:1 bude poprvé v historii bojovat na MS o medaile.

Švýcaři měli v původním plánu pochopitelně navázat na svá vystoupení ve skupině a proto se tak do sestavy po odpočinku vrátili největší hvězdy z NHL Hischier a Niederreiter, ovšem ani tentokrát se na ledě neobjevil Malgin. Byli to právě favorizování Švýcaři, kteří tak vstoupili do zápasu aktivně a už po třech minutách hry zahrozil Marti, ale skóre neotevřel. To se podařilo nečekaně na druhé straně v 7. minutě, kdy se Kastnerovo zakončení překutálelo přes gólmana Mayera za jeho záda a za brankovou čáru.

K vyrovnání měl blízko následně Richard, ale z prvního, a jak se později ukázalo, tak nakonec z jediného gólu, se Švýcaři radovali až na začátku druhé třetiny. Tehdy na 1:1 skóroval střelou k tyči Siegenthaler. Poté přišlo hned několik vyloučení. Jako první měli až čtyřminutovou výhodu Němci, ovšem faul Ambühla nepotrestali, stejně jako poté Švýcaři trest pro Seidera. Ten dokonce obdržel pětiminutový trest a do zápasu už nezasáhl. Až do 38. minuty si museli fanoušci počkat, kdy se o něj postaral Němec Peterka, který při své akci dokázal obehrát Ambühla. A přestože byl záhy vyloučen Szuber, dokázal v oslabení po přečíslení skórovat Sturm. To byla chvíle, která Švýcary odrovnala.

Ve třetí třetině se jim totiž už nepodařilo duel zdramatizovat, ačkoli se o to snažil třeba Moser. Zemi helvétského kříže nepomohla v závěru ani téměř tříminutová hra bez gólmana, stejně tak jako Müllerovo vyloučení 50 vteřin před závěrečnou sirénou.

Po třech šampionátech v řadě se Finové ve finále nepředstaví, nestačili na Kanadu

Zatímco hokejisty Suomi trápil svými výkony brankář Montembeault, tak Kanaďané, když už se do nějaké šance dostali, dokázali ji proměnit. Jako první se to podařilo po osmi minutách hry po individuální akci Quinnovi. Až ve druhé třetině přidal druhou kanadskou přesnou trefu Blais, který tehdy využil finské chyby. Seveřané se ale jinak snažili hrát obezřetně a po většinu zápasu se jim to dařilo. I tak byli ale Kanaďané daleko efektivnější a proto tak ve třetí třetině nejprve skóroval Carcone a čtvrtou branku na konečných 4:1 střelou do prázdné klece ukončil gólový účet tohoto zápasu kapitán Toffoli.

Finové během zápasu nejvíce dělali Kanadě potíže brejkové situace, přičemž při jedné z nich neuspěl ani finský fantom Kaapo Kakko. Stejně tak nenašel recept na kanadského brankáře Kapanen a tak se jediným úspěšným finského střelce stal při závěrečné hře bez gólmana pokus Hartikainena, jenž tehdy snížil na 1:3. Vypadnutí již ve čtvrtfinále na domácím šampionátu tím už ale neodvrátil.

Lotyši si po vyřazení Švédů zahrají poprvé v historii o cenné kovy na MS

Málokdo čekal, že by Lotyšsko mohlo ve čtvrtfinále pokořit Švédsko, ovšem všichni, kdo zaznamenali elektrizující atmosféru v Riga Areně ze strany lotyšských fanoušků, se nakonec nediví, že se tak stalo. Psala se 13. minuta zápasu, když to byl právě pobaltský celek, jemuž se povedlo otevřít skóre. Stalo se tak po nepřesné Cibulskisově střele, po níž puk sebral Richards Bukarts, jenž poslal kotouč na Ločmelise a ten už dopravil hrací předmět do švédské sítě. Až do poloviny utkání si museli favorizovaní Seveřané počkat na vyrovnání, když Liljegren po spolupráci s Raymondem skóroval.

Cesta za senzací se Lotyšům značně zkomplikovala těsně před koncem druhé třetiny, kdy byl vyloučen do konce zápasu Dzierkals za to, že udeřil koncem své hole jednoho ze soupeřů. Zdálo se, že by tohoto vyloučení mohl využít na začátku třetí dvacetiminutovky Grundström, jeho trefu ale sudí i s přispěním videa správně neuznali kvůli vysoké holi. A proto se tak mohli domácí ve 46. minutě radovat z navrácení jednogólového vedení, o což se postaral střelou na vyrážečku Indrašis po nádherné kličce mezi nohama Lindholma.

Do úplného klidu hodil celý lotyšský hokejový národ v 54. minutě Jaks svou bombou od modré, která prošla mezi betony gólmana Johanssona. Žlutomodrým „třem korunkám“ se pak nepodařilo nijak pohnout se stavem ani při hře bez brankáře a tak mohla konečně propuknout nefalšovaná lotyšská radost z historického úspěchu, postupu mezi nejlepší čtyři.

Mistrovství světa v ledním hokeji 2023 – čtvrtfinále (25.5.2023):

Švýcarsko –⁠ Německo 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 21. Siegenthaler (Fiala, Kukan) - 7. Kastner (Wissmann, J. Müller), 38. Peterka (Kahun, Gawanke), 39. Sturm (Stachowiak, J. Müller). Rozhodčí: Björk (Švéd.), Ansons - Zunde (oba Lot.), Hautamäki (Fin.). Vyloučení: 4:2, navíc Seider (Něm.) 5 min. a do konce utkání: Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 2896

Švýcarsko: Mayer - Kukan, Siegenthaler, Glauser, Moser, Loeffel, Marti, Fora - Riat, Hischier, Fiala - Ambühl, Corvi, Niederreiter - Simion, Haas, Miranda - Bertschy, Richard, Herzog. Trenér: Fischer

Německo: Niederberger - M. Müller, Seider, J. Müller, Wissmann, Szuber, Gawanke, Wagner - Peterka, Kahun, Tiffels - Soramies, Sturm, Ehl - Noebels, Kastner, Fischbuch - Tuomie, Stachowiak, Schütz - Varejcka. Trenér: Kreis

Finsko – Kanada 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Branky a nahrávky: 57. Hartikainen (Rantanen, M. Lehtonen) - 8. J. Quinn (Crouse), 31. Blais (Neighbours, Barron), 43. Carcone (Weegar, Middleton), 58. Toffoli. Rozhodčí: Holm (Švéd.), Hribik - Hynek (oba ČR), Briganti (USA). Vyloučení: 1:4. Bez využití. Diváci: 11 529

Finsko: Larmi - Ohtamaa, M. Lehtonen, Koivisto, Määttä, Pokka, Seppälä, Matinpalo, Friman - Rantanen, Manninen, Hartikainen - Kapanen, Suomela, Kakko - Armia, Lammikko, Pesonen - Anttila, Björninen, Oksanen. Trenér: J. Jalonen

Kanada: Montembeault - Weegar, Middleton, Hunt, Bear, Joseph, Myers, Barron - Fantilli, Glass, Lucic - J. Quinn, Laughton, Crouse - Blais, Krebs, Neighbours - Toffoli, McBain, Carcone. Trenér: Tourigny

Švédsko – Lotyšsko 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 30. Liljegren (Raymond, A. Lindholm) - 13. Ločmelis (Rihards Bukarts, Cibulskis), 46. Indrašis (Rihards Bukarts, Jaks), 54. Jaks (Indrašis, Rihards Bukarts). Rozhodčí: Kaukokari (Fin.), MacFarlane - Davis (oba USA), Mackey (Kan.). Vyloučení: 2:4, navíc M. Dzierkals (Lot.) 5 min a do konce utkání. Využití: 0:1. Diváci: 9200

Švédsko: Lars Johansson - Liljegren, Tömmernes, Pudas, A. Lindholm, L. Bengtsson, Nemeth, Folin - Raymond, P. Lindholm, Carlsson - Zetterlund, O. Lindberg, Grundström - A. Nylander, Linus Johansson, Everberg - Silfverberg, J. de la Rose, M. Sörensen - Berggren. Trenér: Hallam

Lotyšsko: Šilovs - Balinskis, Zile, Rubins, Jaks, Čukste, Freibergs, Cibulskis, Golovkovs - Daugavinš, Abols, Balcers - M. Dzierkals, Batna, Roberts Bukarts - Krastenbergs, Smirnovs, Andersons - Indrašis, Ločmelis, Rihards Bukarts. Trenér: Vitolinš