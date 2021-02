Australian Open, finále: Krejčíková přepsala historii. Potřetí za sebou triumfovala v mixu

Poté, co v Melbourne v minulosti uspěla Krejčíková (mimochodem jednou po boku Ramem a jednou s Chorvatem Mektičem) ve smíšené čtyřhře dvakrát a poté, co s Kateřinou Siniakovou pak ovládla ženskou čtyřhru jak na Rolland Garros, tak ve Wimbledonu (oboje v roce 2018), jde tak pro ni o celkový pátý grandslamový titul v kariéře.

Navíc se sobotním triumfem v melbourneském mixu zapsala Krejčíková do historie, neboť právě v mixu vyhrála tento grandslam potřetí za sebou, což se nikomu nikdy před tím nepodařilo. "Je to úžasný pocit. Někde vzadu v hlavě to máte, snažíte se na to nemyslet, hlavně během utkání, ale před zápasem jsem na to myslela. Samozřejmě jsem si to přála a teď je to skutečnost," uvedla Krejčíková po finálovém utkání.

Česko-americký pár využil nejen svého rychlého nástupu, ale i nepřesnostem, které předváděl na straně soupeřů především Matthew Ebden. Zanedlouho to tak bylo 4:0 pro Krejčíkovou s Ramem a jejich dominance v prvním setu byla nakonec zvýrazněna výsledkem 6:1 pro ně. Výrazněji zdramatizovat se duel mohl za stavu 1:1 ve druhém setu, kdy Krejčíková svou dvojchybou nabídla Australanům jediný brejkbol v zápase. Ram však ztrátě servisu česko-amerického páru nakonec zabránil.

Když pak ve druhé sadě vedl pár Krejčíková-Ram 5:4, byla to Češka, které se podařilo při Ramově servisu mečbol. Na její ránu totiž u sítě nedokázala Stosurová dobře zareagovat a míček tak poslala až za základní čáru. Vše zakončila výměna od základmí čáry Krejčíkové a Ebdena, jenž nakonec poslal míček do autu.

"Jsem neobyčejně šťastná, že jsme s Rajeevem vyhráli podruhé. Jsem ráda, že se mnou kluci chtějí hrát, daří se nám dobře naladit a být úspěšní Neumím vyjádřit, jak jsem jim vděčná, že jsem díky nim mohla vyhrát. třikrát v řadě," neskrývala svou radost Krejčíková po zápase.

Vůbec ale k tomuto triumfu nemuselo dojít, česko-americký pár byl totiž na pokraji vyřazení z turnaje už ve druhém kole, kdy narazili na japonské duo Šibaharová-McLachlan. "I předloni jsme málem skončili brzy, ale vybojovali jsme to a nakonec turnaj vyhráli," připomněl Američan Ram, který má ještě před sebou finále mužské čtyřhry.

Barbora Krajčíková tak pokračuje ve slušném začátku letošní tenisové sezóny. Před grandslamem v Melbourne totiž spolu se Siniakovou dokázala v tom samém australském městě vyhrát přípravný turnaj WTA. Na Australian Open pak se Siniakovou postoupila až do finále.

Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne (20.2.2021):

Smíšená čtyřhra - finále:

Krejčíková, Ram (6-ČR/USA) - Stosurová, Ebden (Austr.) 6:1, 6:4.