Konec vyhlídek na Australian Open? Podle australských médií se má Djokovič vrátit

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Ještě ráno to vypadalo, že by se mohl srbský tenisa Novak Djokovič objevit na nadcházejícím grandslamu Australian Open a to poté, co v úterý obdržel od australských zdravotnických úřadů výjimku z očkování. Toto rozhodnutí ale rozlítilo ausstralskou veřejnost včetně australské vlády. Poté, co během středy přiletěl Djokovič do Melbourne, světovou jedničku drželi na letišti z důvodu neplatného víza. Nejnovější informace deníku The Age mluví o tom, že byl Srb australskými úřady nakonec poslán zpátky domů.