Pcheng Šuaj žije, tvrdí e-mail zveřejněný v Číně. WTA tomu však nevěří

Začátkem listopadu na již zmíněné čínské sociální síti Weibo Pcheng Šuaj zvežejnila dlouihý příspěvek o tom, že ji měl sexuálně napadnou bývalý čínský vicepremiér Čang Kao-lim, se kterým dříve měla vztah, který ale časem skončil neúspěchem. Nutit k sexu měl tuto tenistku onen čínský politik v roce 2018.

Tento příspěvek, ve kterém zároveň napsala, že pro své tvrzení o sexuálním napadební ze strany čínského politika nemá žádné důkazy, pak půhodiny po jeho zvěřejnění na sociální síti zmizel. Poté už nebylo o čínské tenistce ani vidu, ani slechu.

Pokračování tohoto příběhu přinesl tento týden ve čtvrtek, kdy čínská státní televize CGTN na svém twitterovém účtu zveřejnila onen údajný e-mail od samotné Pcheng Šuaj adresovaný šéfovi WTA Simonovi. "Nejsem nezvěstná ani v nebezpečí. Pouze odpočívám doma a všechno je v pořádku," stojí v něm mimo jiné konkrétně. Zároveň v něm nalezneme i popření předešlých slov tenistky o napadení ze strany politika.

Zveřejnění tohoto e-mailu však vyvolalo vlnu pochybností, neboť hned se začalo spekulovat o jeho pravosti. Zvlášť, když je na jedné z fotkem e-mailu k vidění kurzor, jenž by se jinak v zaslaném e-mailu neobjevil. "Prohlášení zveřejněné čínskými státními médii týkající se Pcheng Šuaj pouze prohlubuje moje obavy o její bezpečnost a místo pobytu. Je pro mě hodně těžké uvěřit, že Pcheng Šuaj skutečně napsala e-mail, který jsme dostali," uvedl ke zveřejněnému dopisu prostřednictvím údajného e-mailu šéf WTA Simon, který už před pár dny vyzval k prošetření případu a také k tomu, aby čínská hráčka nebyla nikterak umlčována.

Čínští představitelé oficiálně o přpadu Pcheng Šauj mlčí. Hráčka dostala podporu od svých kolegyň

Co se týče samotný vysoce postavených čínských komunistických představitelů, tak ti se k případu kolem Pcheng Šuaj niterak dosud oficiálně nevyjádřili. A nediskituje se o něm ani na internetu, jenž je v Číně pochopitelně cenzurován. Navíc Číně nehraje tento případ do karet ani z toho pohledu, že vyplouvá na povrch ve chvíli, kdy zbývají tři měsíce do zahájení Zimních olympijských her v Pekingu. Je totiž známý fakt, že proti konání tohoto sportovního svátku v této asijské zemi se množí hlasy ze strany lidskoprávních organizací.

Na dotaz agentury Reuters, kde se momentálně Pcheng Šuaj nachází a zda může tento případ vrhnout na Čínu krátce před zimní olympiádou špatné světlo, mluvčí čínského ministerstva zahraničí pouze uvedl: "Má odpověď je velmi prostá. Tohle není záležitost zahraničních věcí a nevím nic o situaci, kterou jste zmínil."

Mezitím se dostalo čínské elitníí tenistce podpory od svých kolegyň, jakými jsou například bývalá světová jednička Naomi Ósakaová z Japonska či Jessica Pegulaová z USA, které se tak Pcheng Šuaj zastaly na svých sociálních sítích. "WTA a zbytek světa potřebují nezávislý a prokazatelný důkaz, že je v pořádku. Pokoušel jsem se s ní opakovaně spojit různými komunikačními kanály, ale bez úspěchu," nechal se pak dále slyšet Steve Siimon, šéf ženského tenisu.

Připomeňme na závěr, že v případě pětatřicetileté Pcheng Šuaj se jedná o hráčku, které se coby první Číňance v historii podařilo v roce 2014 stát světovou jedničkou ve čtyřhře. Na tu se především ve své kariéře specializuje, vždyť ve čtyhře vyhrála hned 23 turnajů, ve dvouhře pak další dva. Ve čtyřhře pak triumfovala i ve Wimbledonu 2013 a na Roland Garros 2014. V roce 2014 pak také ve dvouhře postoupila až do semfinále na US Open.