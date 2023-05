Vzpoura nováčků trvala jen krátce. Kanada i USA své duely nakonec jasně ovládly

Favorité ze země hvězd a pruhů zprvu jen těžko nacházeli takové tempo, aby se jím dostali do zápasu s Maďarskem a toho nováček turnaje dokázal využít, když po pěti minutách hry dostal svůj tým nečekaně do vedení Sofron, 1:0 pro Maďary. Pak už se ale americký válec začal pozvolna roztáčet do patřičných otáček, o dvě minuty později totiž vyrovnal Tuch a krátce před první pauzou otočil stav na 2:1 pro USA kapitán Bonino.

I když se v prostřední části za zády gólmana Horvátha rozezněly dvě tyčky, nakonec musel během této části hry dvakrát vyzvedávat puk ze své sítě, když nejprve ve 24. minutě inkasoval poté, co v americké přesilové hře do jeho branky usměrnil nešťastně puk bruslí jeho spoluhráč Pozsgai. Po tyči po střele Mazura byl pak ještě blízko k druhému maďarskému gólu v zápase Vincze, jenže to byl nakonec Guathier na druhé straně, jenž změnil skóre na 4:1.

Zatímco ve druhé dvacetiminutovce zasypali Američani maďarského gólmana devatenácti střelami, tak v závěrečné části byli v tomto ohledu favorité ještě lepší. A i proto ještě přidali další tři branky, když se postupně trefili Mackey, Grimaldi a Tuch.

Kanaďanům dělal problémy ze Slovinců jen Drozg. Javorové listy táhl MacKenzie Weegar

Podobný průběh duelu jako měl ten polední v Tampere, měl i ten polední v Rize, kde se Slovinci utkali s Kanadou. I ta totiž zpočátku prohrávala, když se už po čtyřech minutách hry trefil nejnebezpečnější Slovinec v zápase Drozg, jenž tak těžil kromě amerického oslabení také ze sympatického úvodu Slovinců. Před ním ještě navíc zahrozil Urbas. V první třetině nemuselo ze slovinské strany zůstat jen u toho, jelikož zvýšit klidně mohl i Sabolič, Leviho ale nepřekonal. Kuralt pak pro změnu zase trefil brankovou konstrukci. Ke konci třetiny pak mohl vyrovnat z mezikruží Veleno, ale neuspěl, neboť se svou lapačkou zaskvěl Gračnar.

Druhá část zápasu nakonec o všem rozhodla, právě tehdy totiž Kanaďané zvýšili obrátky a nejenže tehdy tuto část vyhráli střelecky 23:2, ale zaznamenali v ní také hned tři trefy, přičemž tu první už 73 vteřin po návratu na kluziště. To se trefil po Weegarově přihrávce Carcone, poté pak přidali další dvě branky Joseph a Lucic, jemuž mimo jiné opět nahrál Weegar.

I když Kanaďané odehráli třetí třetinu zase v trochu pomalejším tempu, žádné překvapení nedopustili. Na 4:1 naopak zvýšil kanadský nezmar Weegar, o 51 vteřin později pak pátou kanadskou přesnou střelu zaznamenal McBain. Dvacet vteřin na to sice Drozg přidal svou druhou trefu v zápase, ale ani jeho skvělý výkon nestačil na Kanaďany kontrolující vývoj tohoto zápasu.



Mistrovství světa v ledním hokeji 2023 (14.5.2023):

Skupina A (Tampere):

USA - Maďarsko 7:1 (2:1, 2:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 7. A. Tuch (Grimaldi), 19. Bonino (Grimaldi), 24. Bonino (Garland, Perunovich), 34. Gauthier (Coronato, Hutson), 42. Mackey (Eyssimont, Garland), 45. Grimaldi, 57. L. Tuch - 5. Sofron (Szabó, Bartalis). Rozhodčí: Frandsen (Dán.), Hunnius (Něm.) - Cattaneo (Švýc.), Wyonzek (Kan.). Vyloučení: 0:2. Využití: 1:0. Diváci: 5258

USA: Petersen - Perbix, Samberg, Thrun, Perunovich, Mackey, Hutson, Attard - A. Tuch, Bonino, Grimaldi - Garland, O'Connor, Eyssimont - Mazur, Gauthier, Tynan - Coronato, Bjork, Farrell - L. Tuch. Trenér: Quinn

Maďarsko: D. Horváth - Fejes, Stipsicz, Hadobás, Szabó, M. Horváth, Kiss, Garát, Pozsgai - Hári, Galló, Sebök - Erdély, Bartalis, Sofron - Papp, Kóger, G. Nagy - Vincze, Csányi, K. Nagy. Trenér: Constantine

Skupina B (Riga):

Slovinsko - Kanada 2:5 (1:0, 0:3, 1:2)

Branky a nahrávky: 4. Drozg (Jeglič, Verlič), 56. Drozg (Ograjenšek, Gregorc) - 22. Carcone (Weegar, McBain), 28. Joseph (Toffoli, Fantilli), 39. Lucic (Glass, Weegar), 54. Weegar (Toffoli, Middleton), 55. McBain (Carcone, Neighbours). Rozhodčí: Hürlimann (Švýc.), Schrader (Něm.) - Constantineau (Fr.), Yletyinen (Švéd.). Vyloučení: 5:6. Využití: 1:1. Diváci: 3380

Slovinsko: Gračnar - Gregorc, Pavlin, Magovac, Čepon, Štebih, Mašič, Crnovič - Urbas, Jeglič, Verlič - Sabolič, Tičar, Kuralt - Drozg, Simšič, Ograjenšek - Tomaževič, Čimžar, Pance - Zajc. Trenér: M. Kopitar

Kanada: Levi - Weegar, Middleton, Barron, Bear, Joseph, Myers, Hunt - Blais, Veleno, Lucic - Carcone, McBain, Fantilli - Quinn, Laughton, Toffoli - Crouse, Glass, Krebs - Neighbours. Trenér: Tourigny