Zbrojovka uspěla s pochybnostmi kolem losu poháru. FAČR uznala chybu a los se musel zopakovat

Právě brněnská Zbrojovka se ocitla nesprávně mezi nenasazenými týmy, i proto tak dostala jednoho z nejtěžších možných soupeřů Viktorii Plzeň. Z druholigových týmů byla mezi nasazenými ve středu pouze pražská Dukla, které nakonec los přisoudil Opavu.

V reakci na to přišla ze strany FAČR, provozovatele této soutěže, omluva a uvedla, že se situaci snaží s účastníky poháru vyřešit. Po jednání s právníky se pak FAČR rozhodla původní los anulovat a opakovat ho v náhradním termínu. "Omluva klubům i fanouškům je naprosto na místě. Opakování losu z důvodu pochybení lidského faktoru je vždy nemilé, ale není jiná možnost, jak věc řešit. Určitě budou přijata taková opatření, aby se to neopakovalo," dodal pak k tomu sám předseda FAČR Petr Fousek.

Před aktem losu byli ve středu účastnící poháru rozděleni nejprve na licenční a nelicenční, přičemž do první skupiny patří týmy první a druhé ligy, do té druhé pak týmy z třetí ligy a níže. Následně se všech 32 týmů rozložilo do dvou košů na nasazené a nenasazené s tím, že se nemohli spolu střetnout dva nasazení či dva nenasazení. Kdo je mezi nasazenými a nenasazenými, to pak určuje aktuální sezóna 2023/24. "Licenční kluby jsou rozděleny podle úrovně soutěže v probíhajícím ročníku a umístění v mistrovských soutěžích v předcházejícím ročníku, na 'nasazené' a 'nenasazené'. Nasazených klubů je zpravidla 16," píše se k systému losování v rozpisu, jenž je k naleznutí na oficiálních webových stránkách MOL Cupu.

Vzhledem k předešlému vypadnutí Karviné tak prvoligová mužstva obsadila 15 míst mezi nasazenými, proto vznikl zmatek kolem zbývajícího šestnáctého místa, jež tak připadlo klubu z druhé ligy. Protože všichni druholigoví účastníci působí pochopitelně ve druhé lize, podle rozpisu soutěže se nasazuje z těchto celků na toto zbývající šestnácté místo podle umístění v minulé sezóně 2022/23. Regulérně by se tak tím druholigovým celkem, který by obsadil šestnácté místo mezi nasazenými, mělo stát právě Brno. Při středečním losu to však byla Dukla, která loni v rámci druhé ligy skončila až čtvrtá. Eventuálně mohl být mezi nasazenými i Vyškov, jenž byl taktéž v minulém ročníku lepší než klub z Julisky.

"Bohužel došlo k mému chybnému výkladu článku z rozpisu soutěží o nasazování ve 3. kole MOL Cupu, kdy jsem rozhodl podle aktuální tabulky druhé ligy. Mezi vedoucími týmy druhé ligy Duklou a Vyškovem proběhl los, podle kterého jsem určil jako nasazenou Duklu. Jsem si vědom toho, že došlo k mylnému kroku a že nasazená měla být Zbrojovka Brno, která se v minulém ročníku umístila šestnáctá v první lize," řekl k tomu šéf Řídící komise TOP soutěží Martin Drobný, jenž má pod kuratelou i pohárovou soutěž.

Nesrovnalosti s rozpisem si všimlo vedení brněnské Zbrojovky. "Už od úterý jsme v kontaktu s fotbalovou asociací. Pohár je pro nás důležitou soutěží, vnímáme jej jako možnost, jak pozvednout sportovní renomé klubu. Zároveň je důležité ctít platný rozpis soutěže, v opačném případě se vystavujeme riziku znevážení soutěže," nechal se slyšet sportovní manažer Zbrojovky Zdeněk Psotka.