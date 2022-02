Český mužský čtyřbob se nedostal do závěrečné jízdy. Triumfoval Němec Friedrich

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Hned dva nejcennější kovy si z letošních Her v Pekingu odváží domů do Německa pilot čtyřbobu Francesco Friedrich. Po závodu dvojbobech totiž tento Němec triumfoval i ve čtyřbobech. Společně se svým krajanem Andrém Langem se tak stal nejúspěšnějším pilotem v historii olympijských her. Česká posádka Dominik Dvořák, Jan Šindelář, Jakub Nosek, Dominik Záleský nakonec skončila jednadvacátá, přičemž na dvacítku, která zaručovala postup do poslední čtvrté jízdy ztratila 29 setin sekundy.