Röiselandová na Anterselvu jen tak nezapomene. Ve všech sedmi závodech si dojela pro kov

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Letošní biatlonové mistrovství světa v italské Anterselvě je bez pochyby mistrovstvím norské závodnice Marte Röiselandové. Právě té se totiž podařil neuvěřitelný kousek a to ten, že všech sedmi závodech, kterých se Norka v rámci světového šampionátu zúčastnila, si dojela pro cenný kov, přičemž hned pětkrát pro zlato. Pro to poslední páté si dojela v nedělním závodě s hromadným startem. V něm bojovovala o něj do posledních metrů s Italkou Dorotheou Wiererovou, která pak souboj v závěru vzdala a dojela si tak nakonec pro stříbro. Z bronzu se pak raduje jinak dosud věčně čtvrtá na šampionátu Švédka Hanna Öbergová. Ze tří Češek, které se tohoto závodu zúčastnily, se pak nejlépe umístila Markéta Davidová, jež uzavřela druhou desítku.