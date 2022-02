Souhrn 13. dne olympiády: Ledecká čtvrtá v kombinaci. Jak si vedli ve čtvrtek Češi?

Skutečně velmi vydařeným sjezdem se nejprve Ester Ledecká představila na úvod kombinačního závodu v Pekingu. Zajet výtečný čas, který stačil na druhou příčku, dokázala i přes menší zaváhání v úvodní pasáži, pak už ato ale byla jízda naprosto bezchybná včetně toho místa, kde úterním samostatném sjezdu chybovala na tolik, že tehdy přišla o jakoukoli naději na cenný kov. Zaznamenala tak nyní jíízdu o 55 setin rychlejší než Američanka Miaela Shiffrinová. Skoro vteřinový náskok si pak vybudovala před švýcarskou obhájkyní olympijského kombinačního zlata Gisinovou.

Neméně povedenou a odvážnou jízdu pak předvedla Ledecká i ve slalomu. Podařilo se jí překonat vítězku předešlého sjezdu Scheyerovou a dokonce jí pak nepřekonala i slalomářská hvězda Shiffrinová a to proto, že Američanka slalomovou část nedokončila. Kromě sjezdu tak vlastně největší lyžařská hvězda nedokončila žádný závod v alpském lyžování v Pekingu. To trojlístku Gisinová, Holdenerová, Brignoneová se Ester Ledeckou pokořit podařilo a tak na českou závodnici zbylo nepopulární, avšak stále skvělé čtvrté místo.

Právě toto čtvrté místo je třetím nejlepší, výsledkem české výpravy na této pekingské olympiádě.

Ledeckou pak krátce po absolvování této kombinace začaly trápit nespecifikované zdravotní potíže a proto tak vynechala i pozávodní rozhovory.

Druhá česká zástupkyně v tomto závodě Tereza Nová pak skončila čtrnáctá a byla taktéž jednou z patnácti lyžařek z celkového počtu 26 závodnic, kterým se tento závod podařilo dokončit.

Sjezdové lyžování:

Ženy - kombinace: 1. Gisinová 2:25,67 (sjezd 1:33,42 + slalom 52,25), 2. Holdenerová (obě Švýc.) -1,05 (1:33,41+53,31), 3. Brignoneová (It.) -1,85 (1:33,11+54,41), 4. Ledecká (ČR) -2,65 (1:32,43+55,89), 5. Huberová -3,13 (1:35,68+53,12), 6. Scheyerová -3,58 (1:32,42+56,83), 7. Siebenhoferová (všechny Rak.) -4,02 (1:32,56+57,13), 8. Gaucheová (Fr.) -4,37 (1:34,08+55,96), 9. Ferková Saioniová (Slovin.) -4,45 (1:33,07+57,05), 10. Pleškovová (Rus.) 5,03 (1:33,54+57,16), ... 14. Nová (ČR) -9,79 (1:37,07+58,39)

Skikrosařka Kučerová se s olympijským závodem rozloučila v osmifinále

Přestože česká reprezentantka ve skikrosu, dvaatřicetiletá Nikol Kučerová, do osmifinálové jízdy, nezačala špatně, nakonec to na postup dál nestačilo. Podobně jako před tím v kvalifikaci, kde skončila třiadvacátá, se stala pro ni zrádnou zvlněná pasáž. Právě tam opět nejvíce ztratila a bylo rázen po nadějích na postup. Po jízdě měla očividně slzy na krajíčku. "Svět se tím nezboří, ale líto mi to je," uvedlay Kučerová po závodě v rozhovoru pro Českou televizi. Připomněla, že zvlněná pasáž jí přitom na trénincích problémy nedělala. "Neměla jsem s tím vůbec žádný problém. Bylo to úplně parádní, ale na trénink se nezávodí. Závodí se na závod a ten jsem nezvládla," ví Kučerová.

Nakonec na vítězku její rozjížďky a zároveň obhájkyni stříbrné medaile Brittany Phelaovou z Kanady ztratila 2,44 sekundy, a na Švédku Alexandru Edeboovou, jež postoupila z druhé postupové pozice, pak ztratila 1,28 sekundy.

Celý závod pak nakonec vyhrála jiná Švédka Näslundová. Poprvé od roku 2010 tak tedy olymijský ženský skikros neovádla Kanaďanka.

Akrobatické lyžování:

Ženy - skikros: 1. Näslundová (Švéd.), 2. Thompsonová (Kan.), 3. Maierová (Něm.), 4. Smithová (Švýc.), 5. Phelanová, 6. Hoffosová, 7. Schmidtová (všechny Kan.), 8. Kennedyová-Simová (Austr.), ... 23. Kučerová (ČR)

Týmovou soutěž vyhráli sruženáři z Norska. Češi skončili sedmí

Na velice slušném šestém místě figuroval český sdruženářský tým ve složení Lukáš Daněk, Ondřej Pažout, Tomáš Portyk a Jan Vytrval. Mohl tak dokonce pomýšlet na ještě daleko zajímavější pátou příčku, kterou tehdy obsazovala Francie. V následující běžecké štafetě zpočátku Češi ztráceli tak, že byli po třech úsecích až na osmém místě s několikavteřinovou ztrátou na tehdy šesté Finsko. Před českou štafetou byla ještě ta americká. Finišman Daněk ale naštěstí svůj úsek zvládl bravurně a Češi tak rázem byli zase blízko šesté pozice. Protože ale pak na Jareda Shumateho z USA nestačil, museli se Češi spokojit s konečnou sedmou příčkou. I tak si ale tímto výsledkem vylepšili své osmé místo z loňského mistrovství světa.

Běžeckou část začaly v popředí štafety Rakouska, Norska, Německa a Japonska, kteří skončili v popředí po skokanské části. Nor Jens Luraas Oftebro se ale v závěru třetí úseku rozhodl k nástupu, na který už soupeři nestačili adevátně reagovat. Němec Eric Frenzel v souboji s Nory odpadl a po závodě musel být kvůli vyčerpání odvezen z prostoru cíle a následného ceremoniálu se ani nezúčastnil. Právě Frenzel se na olympiádě představil poprvé po izolaci po koronaviru.

everská kombinace - družstva:

1. Norsko (Björnstad, Andersen, J. L. Oftebro, Graabak) 50:45,1, 2. Německo (Faisst, Schmid, Frenzel, Geiger) -54,9, 3. Japonsko (J. Watabe, Nagai, A. Watabe, Jamamoto) -55,2, 4. Rakousko -59,6, 5. Francie -2:15,0, 6. USA -2:22,0. 7. ČR (Portyk, Vytrval, Pažout, Daněk) -2:25,5, 8. Finsko -2:29,0, 9. Itálie -6:21,9, 10. Čína -13:50,0

Zdráhalová ani kilometrovou distanci nezvládla. Vyhrála obhájkyně bronzu Japonka Takagiová

Jediná česká reprezentantka v rychlobruslařském závodě na 1000 metrů Nikola Zdráhalová navázala na své předešlé pekingské výkony a z podprůměrné šedi se nevyhrabala ani tentokrát. Dokonce se jí podařilo ulít start, aby pak ve své sedmé rozjížďce na Kim Hjon-jung z Jižní Koreji ztratila více než vteřinu. Pět a půl vteřiny pak ztratila na na vítězku Takagiovou.

Nejlepším výsledkem Zdráhalové na těchto Hrách tak zůstává 18. místo ze 3000 metrů. V sobotu by pak měla být k vidění ještě v hromadném závodě. "Kdybych mohla být sprostá, tak jsem, ale nejde to. Tak nevím, co bych na to řekla. Jsem zklamaná. Je to další závod, který se mi nepodařil," komentovala jen těžko svoje výkony Zdráhalová pro ČTK a Mf Dnes.

Držitelka třinácti medailí a tudíž nejúspěšnější rychlobruslařka v historii Ireen Wüstová z Nizozemska tentokrát skončila celkově až šestá a nenavázala tak na svůj triumf z 1500 metrů.

Rychlobruslení:

Ženy - 1000 m: 1. M. Takagiová (Jap.) 1:13,19, 2. Leerdamová (Niz.) 1:13,83, 3. Boweová (USA) 1:14,61, 4. Golikovová (Rus.) 1:14,71, 5. De Jongová 1:14,92, 6. Wüstová (obě Niz.) 1:15,11, 7. Götzová (USA) 1:15,40, 8. Herzogová (Rak.) 1:15,644, 9. Kačanovová (Rus) 1:15,649, 10. Kodairaová (Jap.) 1:15,65, ... 27. Zdráhalová 1:18,75

Březinová zajela ve volných jízdách své kariérní maximum. Mladá Ruska Valijevová neunesla tlak

Nejsledovanější osobou v krasobruslařském závodě volných jízd byla bezpochyby patnáctiletá Ruska Kamila Valijeová. Ta se jí stala po své dopingové kauze, která jí ale nikterak nakonec nevyřadila z olympijských her. Mladičká závodnice očividně celou tu tíhu vyvolanou tímto skandálem neunesla, po několika pádech ve své jízdě nakonec skončila se slzami v očích.

Díky chybující krajance tak mohla na zlato pomýlet Anna Ščerbakovová. Za ní pak druhá skončila další Ruska Alexandra Trusovová a bronz tak tedyd připadl Japonce Kaori Sakamotové.

Z průběžného velice slušného dvanáctého místa pak nakonec dvacátou příčku klesla česká reprezentantka Eliška Březinová. Ve stejné disciplíně se v Pekingu představila v daleko llepším výkonu než jak tomu bylo na lednovém evropském šampionátu, kde se její jízda vůbec nevydařila. Přestože se i nyní pádů nevyvarovala, konkrétně dvou, byl i tak nakonec vylepšen její tři roky osobní maximum a to osmnáct setin na 111,10 bodu. V olympijském Pekingu se Březinové skutečně dařilo. Vešechny tři jízdy, které zde olympijská debutantka předvedla zajela tak, že si svá osobní maxima vždy vylepšila.

"I když tam byly ty dva pády, jsem za svou jízdu ráda, jsem strašně spokojená," okomentovala svoji volnou jízdu Březinová.