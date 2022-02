Souhrn 14. dne olympiády: Davidová v masáku skončila čtvrtá, Krčmář jednadvacátý

Protože se mezi třicet nejlepších závodnic v rámci této olympiády dokázaly dostat hned dvě české biatlonistky Markéta Davidová a Lucie Charvátová, tak právě proto se pátečního závodu s hromadným startem ony dvě mohly taktéž zúčastnit. úvodní střelbu zvládlo vybílit celkem jedenáct biatlonistek z celého startovního pole a mezi nimi mohli fanoušci nalézt i jméno Lucie Charvátové. Davidová netrefila poslední terč a když se vracela z trestného kola zpátky na trať, zařadila se hned za svou reprezentační kolegyní.

Vepředu v tu chvíli byl k vidění norský tandem Eckhoffová-Röiselandová a za ním pak byl hned ten švédský Perssonová-H. Öbergová. Co se týče zmiňovaných Norek pak zvládly i druhou střeleckou položku, po které opouštěly stadion s dvaadvacetivteřinovým náskokem na Francouzku Simonovou. To švédské závodnice se trestnému kolu nevyhnuly, Davidová naopak tentokrát zastřílela čistě a rázem se vyhoupla na páté místo za Innerhoferovou z Rakouska. Charvátová pro změnu chybovala vleže hned dvakrát a proto pak ze stadiobnu odjížděla až na šestadvacáté pozice.

Klimatické podmínky se na stadionu postupně zhoršovaly. Nejhůře bylo tehdy, když závodnice absolvovaly třetí střeleckou položku. To foukalo opravdu pekelně a nejlépe nakonec z toho všeho střelecky vyšla Braisazová-Bouchetová z Francie. Proto se tak mohla radovat z patnáctivteřinovým náskokem před čtveřicí Eckhoffová, Röiselandová, E. Öbergová a Davidová.

Ta tedy byla ve hře o medaili pro českou výpravu. Na řadu však přišla poslední střelba, v rámci které opět závodnice trápil silný vítr. Braisazová-Bouchetová po ní mířila za jasným vítězstvím. To pronásledovatelky z Norska musely na okruh pro 300 metrů navíc, bohužel stejně jako Davidová. Protože soupeřky před ní byly v závěru rychlejší, nakonec z toho pro českou závodnici nepopulární čtvrté místo. Charvátová dojela do cíle osmadvacátá.

„Možná bych měla být spokojená, ale mrzí mě, že mi všechno zase uteklo poslední ranou. Potkalo mě to už v individuálu, teď znovu, což fakt zabolí. Dělala jsem do posledního metru na trati maximum, ale bylo mi to k prdu. Asi to tak mělo být, ty tři holky přede mnou prostě byly dneska lepší," řekla v pozávodním rozhovoru pro Českou televizi Davidová, u které byly vidět i slzy v očích.

Biatlon - závod biatlonistek na 12,5 km s hromadným startem:

1. Braisazová-Bouchetová (Francie) 40:18,0 (4)

2. Eckhoffová (Norsko) +15,3 (4)

3. Röiselandová (Norsko) +34,9 (4)

4. Davidová (ČR) +53,4 (4)

5. Rezcovová (ROC/Rusko) +1:11,0 (6)

6. Simonová (Francie) +1:22,6 (6)

7. Džimová (Ukrajina) +1:25,7 (3)

8. Preussová (Německo) +1:26,4 (4)

9. E. Öbergová (Švédsko) +1:37,7 (4)

10. Solaová (Bělorusko) +1:39,2 (8)

----

28. Charvátová (ČR) +4:10,7 (5)

I muži absolvovali v pátek svůj závod s hromadným startem. Toho se zúčastnil jediný Čech Michal Krčmář, jemuž se začátek závodu střelecky povedl. Ani jedna chyba a proto tak mohl situaci v závodě kontrolovat z prostředka startovního pole. Druhá položka už ale tolik úspěšná nebyla. Vleže totiž jednou minul a když pak tedy objel jedno trestné kolo, ztrácel Krčmář ze 16. pozice na vedoucího Johannese Boea už 52 vteřin.

Střelecky se většina závodníků opravdu trápila, vždyť v polovině závodu tu byla jen pětice těch, kteří se mohli pochlubit bezchybnou střelbou. S nulou na kontě pronásledovali norského favorita Němci Nawrath a Doll, spolu s nimi i Švédové Ponsiluoma a Samuelsson. Nor mířil za svým dalším úspěchem a to i přesto, že i on musel na 150 metrů dlouhý trestný okruh. Po návratu z něj měl šestivteřinový náskok před Ponsiluomou. K nim se pak snažil přibližovat Fillon Maillet z Francie.

Tomu se podařilo zanedlouho Švéda předehnat, na Johanesse Boea ale rozhodně běžecky neměl, jelikož na poslední střeleckou položku přijel až 25 vteřin po něm. Chvíli mohl Francouz myslet, že by se k němu mohl přiblížit, jelikož Johannes Boe dvakrát chyboval. Jenže dvakrát minul i Fillon-Maillet, jenž tak přišel o naději na jakýkoli cenný kov.

Johannes Boe mířil neochvějně za čtrnáctou olympijskou medailí a pátou zlatou, Švéd Ponsiluoma si dojel pro stříbro, bronz získal další Nor Christiansen.

Jakkoli ještě před poslední střelbou figuroval Krčmář na 15. místě, kvůli nepovedené poslední položce, po které musel na tři trestná kola, tak klesl na 21. pozici.

Biatlon - závod biatlonistů na 15 km s hromadným startem:

1. J. Boe (Norsko) 38:14,4 (4)

2. Ponsiluoma (Švédsko) +40,3 (2)

3. Christiansen (Norsko) +1:12,5 (3)

4. Fillon Maillet (Francie) + 1:25,6 (5)

5. Windisch (Itálie) +1:38,4 (3)

6. Lägreid (Norsko) +1:46,1 (5)

7. Eder (Rakousko) +1:56,4 (2)

8. Doll (Německo) +2:31,4 (6)

9. Seppälä (Finsko) +2:32,7 (5)

10. Kühn (Německo) +2:38,3 (5)

----

21. Krčmář (ČR) +3:40,5 (5)

Český pár Žugová s Bidařem nepostoupili do volných jízd

Jedinými českými olympioniky, kteří se v pátek kromě biatlonistů pod pěti kruhy v Pekingu představili, byli Jelizaveta Žuková a Martin Bidař. Tato česká krasobruslařská sportovní dvojice nakonec ale v krátkém programu neuspěla a do sobotních volných jízd se tak nepodívá. Při jízdě českých krasobruslařů se Bidařovi opět nevydařil trojitý toolop. Právě při něm spadl v Pekingu i v týmové soutěži.

"Sám nevím, co tam bylo špatně, nevěděl jsem ani, na jakou stranu jsem spadl. Trenéři řekli, že tam bylo všechno správně, musím se na to podívat. Někdy s tímhle skokem mívám problémy, ale na závodech mi šly. Teď to najednou nejde," krčil po závodě rameny dvaadvacetiletý český reprezentant.

Nebyl to jediný pád, který český pár potkal. Při odhozeném trojitém lutzu upadla i Žugová. "Musím se Lízy zastat. Ráno si zvrtla kotník a vůbec jsme nevěděli, jestli večer nastoupíme," nechal se slyšet Bidař. Ke zranění Žugové mělo mělo dojít ráno před závodem v tělocvičně při twistovaném skoku. "Nejdřív to vypadalo, že Líza vůbec nevstane, chvíli tam ležela. Nevím, jestli to je taková smůla a čím si ji zasloužíme," pokračoval smutný Bidař.

Olympijská premiéra pro tento pár tak tedy neskončila nikterak dobře. "Pro mě je to samozřejmě velké zklamání, je to škoda. V tréninku nám to jde, ale při závodu ne. Ale nemůžeme se na nic vymlouvat, příště to snad bude lepší," dodal Bidař.

Protože maďarský pár Joulija Ščetininová a Mark Magyar do závodu vůbec nenastoupila a to kvůli pozitivnímu testu na covid, právě spolu s nimi tak byl český pár ze závodu sportovních dvojic po krátkém programu vyřazen.

Krasobruslení - krátkého programu sportovních dvojic:

1. Suej Wej-ťin, Chan Cchung (Čína) 84,41 b., 2. Tarasovová, Morozov 84,25, 3. Mišinová, Galljamov 82,76, 4. Bojkovová, Kozlovskij (všichni Rus.), 5. Čcheng Pcheng, Jang Ťin (Čína) 76,10, 6. Knierimová, Frazier (USA) 74,23, ... 17. Žuková, Bidař (ČR) 54,64 - nepostoupili do volných jízd