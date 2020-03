Špatné mazání i střelba. Davidová na čtvrteční sprint nenavázala, závod suverénně ovládla Eckhoffová

Přestože tedy Markéta Davidová - jediná česká reprezentantka ve třicetičlenném startovním poli - zaznanemala, jak už bylo výše zmíněno, pád před první střelbou vleže, neozhodilo jí to a po vybíení všech pěti terčů napoprvé se tato Češka pohybovala mezi prvními třinácti závodnicemi. Tedy s dalšími biatlonistkami, které si s první střelbou poradily taktéž bezchybně. Konkrétně se ocitla na průběžné desáté pozici, přičemž na vedoucí Italku Dorotheu Wiererovou ztrácela pouhých dvanáct vteřin. Bezchybně se na střelnici Markétě Davidové dařilo i při druhé ležce, naopak Wiererová musela kroužit.

Wiererovou tak v čele závodu vystřídala Norka Eckhoffová, které se jako již tradičně dařilo výtečně běžecky. Za ní pak byla o dvacet vteřin pomalejší šestičlenná skupina pronásledovatelek. Právě v této skupině byla k radosti českých fanoušků i Davidová. Postupem času ale u ní byly vidět problémy s lyžemi, zkrátka, že jí nejely tak, jak by si sama závodnice představovala. Před třetí střelbou figurovala Davidová na velice slušné čtvrté pozici, jenže právě špatné lyže jí braly mov sil na trati, což pak bylo znát při následné střelbě vestoje, při které chybovala hned dvakrát.

Poté, co tak musela absolvovat dvě trestná kola, klesla česká závodnice v pořadí až na patnácté místo. I po této střelbě se naopak neměnilo nic na čele závodu, kde stále byla k vidění norská vlaječka zásluhou Tiril Eckhoffové. Ta se mohla pyšnit až půlminutovým náskokem před Francouzkou Breisazovou.

Eckhoffová jela takovým suverénním způsobem, že by jí stačilo na poslední střelecké položce i jednou chybovat a stejně by jí nemohl nikdo ohrozit. Přesto ale žádnou mienlu nepředvedla ani na poslední stojce a Norka se tak v klidu mohla radovat ze svého již sedmého letošního triumfu. Pro stříbro si pak v hromadném závodě dojela Švédka Öbergová, pro bronz pro změnu Němka Preussová. Davidová i na poslední stojce zaznamenala dvě chyby a kvůli naprosto nejedoucím lyžím pak nebylo divu, že skončila až dvacátá.

„Teď bych řekla asi něco, co by mě mrzelo, tak to nechám bez komentáře. Rozhodly aspekty, které jsem nemohla ovlivnit," řekla po závodě ne příliš veselá - jinak velký smíšek - Markéta Davidová. „Nepovedené stojky souvisí s tím, že ji lyže neodjížděly. To bere spoustu sil, poznamená to i psychiku a na střelnici pak stála vyčerpaná," řekl k tomu své i trenér Jiří Holubec.

„Bylo mi Makuly až líto, protože z každého kopce ztrácela spoustu vteřin a rvala se s tím marně. Každý odraz pak bolí, to vás i demotivuje," nechal se slyšet po závodě sportovní ředitel Ondřej Rybář.

Světový pohár biatlonistek v Novém Městě na Moravě (8.3.2020):

12,5 km žen s hromadným startem:

1. Eckhoffová (Norsko) 34:00,8 (1)

2. H. Öbergová (Švédsko) +25,3 (1)

3. Preussová (Německo) +32,4 (1)

4. Braisazová (Francie) +41,3 (3)

5. Wiererová (Itálie) +43,2 (3)

6. Hojniszová-Staregaová (Polsko) +43,5 (2)

-----

20. Davidová (ČR) +2:31,7 (4)

Průběžné pořadí Světového poháru žen:

1. Wiererová (Itálie) 776

3. H. Öbergová (Švédsko) 705

2. Eckhoffová (Norsko) 707

4. Herrmannová (Německo) 660

5. Röiselandová (Norsko) 597

6. Braisazová (Francie) 507

----

15. Davidová (ČR) 404

29. Charvátová (ČR) 215

31. Kristejn Puskarčíková (ČR) 208

66. Jislová (ČR) 40