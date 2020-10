Facebook a Twitter čelí kritice kvůli blokování článku o Bidenovi

Kontroverze kolem postupu Twitteru a Facebooku se objevily krátce poté, co podvýbor americké Sněmovny reprezentantů dokončil zprávu o tržní síle Facebooku a dalších tří velkých technologických firem. Podvýbor dospěl ve svém vyšetřování k závěru, že Facebook i další vykazují monopolní chování. Nejasně vysvětlené kroky kolem článku New York Post by tak mohly být dalším důvodem k tomu, aby Facebook byl nucen se rozdělit.

Bulvární, pravicově zaměřený New York Post patřící australskému magnátovi Rupertu Mudrochovi je jedním z nejčtenějších amerických deníků. Na základě nejasných informací tento týden napsal, že má důkazy o tom, jak Bidenův syn využíval vlivu svého otce na Ukrajině a inkasoval za to vysoké částky.

Právě tyto nejasnosti se pro Twitter a Facebook staly důvodem, proč na svých platformách článek omezily, respektive úplně zablokovaly. Twitter svůj krok zdůvodnil tím, že v článku jsou informace získané hackerským způsobem, zatímco Facebook argumentoval tím, že takové informace musí nejprve ověřit. Jak ale napsal server BBC, ani jeden postup není standardní. Facebook i Twitter po kritice svá vlastní pravidla pro postup v takových případech už za několik hodin upravily, čímž si podle serveru The Intercept ale ještě více uškodily.

"Téměř okamžitě po zveřejnění začali novináři naklonění Bidenovi vytvářet ovzduší krajního nepřátelství a opovržení vůči článku v New York Post, a dali jasně najevo, že pokud nějaký novinář článek byť jen zmíní, dočká se útoku," tvrdí novinář Glenn Greenwald na serveru The Intercept, který současně ale článek kritizoval. Podle něj jsou mnozí zaměstnanci Facebooku a Twitteru stoupenci demokratů.

Reportér listu The Los Angeles Times Matt Pearce uznává, že k článku v New York Post je nutné přistupovat obezřetně, ani to ale podle něj nedává Facebooku a Twitteru právo stavět se do role arbitra, který bude určovat, co lidé mohou číst, a co ne. "Když Facebook omezí distribuci, je to trochu jako když firma, která vlastní auta na distribuci novin, se rozhodne ty noviny nedoručit jen proto, že se jí nelíbil článek v těch novinách. Edituje snad noviny dopravní firma? Jak se zdá, tak už ano," myslí si Pearce.

(to be clear, this is not a real thing — newspapers not controlling their own distribution is an entirely new thing in journalism history) — Matt Pearce 🦅 (@mattdpearce) October 14, 2020

The Intercept píše, že i když Twitter má ve svých pravidlech jasně formulované důvody blokovat příspěvky s protiprávně získaným obsahem, na článek v New York Post to lze podle serveru vztáhnout jen těžko. Pokud by totiž Twitter svá pravidla uplatňoval konzistentně, musel by smazat kvanta dalších příspěvků.

Například i ty, která se týkají daňových přiznání prezidenta Donalda Trumpa, jak je začal zveřejňovat The New York Times, myslí si Greenwald. A nehledě na to, že i novinářsky nejcennější kauzy posledních let, jako je WikiLeaks, Panama Papers, informace od bývalého spolupracovníka amerických tajných služeb Edwarda Snowdena a mnoho dalších, se spoléhaly na materiály často získané právě od hackerů.