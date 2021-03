Google už uzavřel přes 600 licenčních smluv s dodavateli zpravodajství

Google vytvořil platformu News Showcase, jejímž prostřednictvím hodlá až do roku 2023 podporovat žurnalistiku. Šéf platformy Brad Bender agentuře Reuters řekl, že firma nechce příjemcům určovat, jak mají s penězi nakládat. Dodal také, že Google je připraven původně slíbenou miliardovou částku zvýšit.

S licencováním obsahu už souhlasili vydavatelé z více než desítky zemí včetně Německa, Británie, Austrálie a Argentiny. Americká firma už se na placení za obsah dohodla i s částí českých vydavatelů.

Google podle Reuters zaplatila francouzskému deníku Le Monde za obsah 1,3 milionu dolarů. Regionálnímu francouzskému listu La Voix de la Haute Marne pak přispěl částkou 13.741 dolarů. Google se k těmto informacím odmítl vyjádřit.

Evropská unie předloni přikročila k úpravě svých pravidel ochrany autorských práv. Tyto změny umožňují vydavatelům zpráv požadovat kompenzaci za části obsahu, které se objeví na internetových platformách.

České ministerstvo kultury koncem loňského roku uvedlo, že peníze od internetových společností, které budou muset platit za využívání mediálního obsahu, by v Česku mohl rozdělovat kolektivní správce. Zvažuje to jako jednu z možností novela zákona. Ministerstvo sdělilo, že zatím není zřejmé, o jak velký objem peněz, které by internetové firmy měly médiím platit, může v Česku jít.